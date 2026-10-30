MotoGP: Martín é declarado apto para o GP da Malásia, mas TL2 deixa dúvidas sobre condição física

Como já era esperado, Jorge Martín passou por uma reavaliação da equipe médica da MotoGP após o TL1 e foi liberado para disputar o restante do fim de semana do GP da Malásia. Porém, sua performance neste primeiro dia de atividades em Sepang levanta sérias dúvidas sobre sua condição física para isso.

Martín retorna neste fim de semana após a queda na sprint da Austrália, onde sofreu uma fratura no punho direito. O não-deslocamento do osso permitiu que a cirurgia fosse evitada no momento, e o espanhol da Aprilia recebeu o ok da equipe do Dr. Ángel Charte para disputar o TL1, antes de uma reavaliação.

No TL1, Martín percorreu apenas 12 voltas, ficando em 20º na classificação final, quase 2s atrás de Marc Márquez. Satisfeito com a avaliação feita no piloto, Charte deu o aval para que ele concluísse o fim de semana.

Porém, o TL2 mostrou uma situação mais preocupante do espanhol. Martín desistiu da sessão após apenas três voltas, tendo evitado o que seria uma queda preocupante.

Paolo Bonora, chefe da Aprilia, em entrevista ao site oficial da categoria, afirmou que a decisão foi tomada em conjunto com os médicos, para que Martín possa guardar energias para o restante do fim de semana.

"Junto com os médicos, decidimos não continuar e esperar que chegue a hora dele, para vê-lo novamente amanhã de manhã. Porque, sim, neste momento, se você quiser marcar um tempo, se quiser tentar uma volta rápida, é difícil para ele controlar a potência".

"Portanto, o melhor é não correr nenhum risco. E todos nós decidimos juntos, principalmente com os médicos, que ele não deveria continuar nesta sessão, para conservar sua energia para as sessões de sábado e domingo".

Ao ser questionado se o susto que levou antes de retornar aos boxes o havia levado a agir com cautela, ele continuou: "De forma alguma. Estamos abordando a situação de maneira muito objetiva, baseando-nos principalmente no quadro clínico, sem nos deixarmos levar pelo alarmismo, e só tomaremos a decisão após o exame médico".

Fernández se retira do GP da Malásia

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Photo by: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Embora Martin tenha sido declarado apto para correr, a Aprilia terá apenas três pilotos neste fim de semana depois que Raúl Ferníndez, da Trackhouse, optou por se retirar do fim de semana devido à sua própria lesão.

O piloto de 26 anos completou apenas duas voltas no TL1 antes de entrar nos boxes com umador visível. O espanhol vinha tratando de uma lesão no dedo que sofreu durante a sprint no GP da Indonésia no início deste mês.

Embora tenha completado o fim de semana em Mandalika, terminando em segundo atrás de Bezzecchi na corrida principal, seus problemas pioraram em Phillip Island no fim de semana passada e ele foi forçado a abandonar cedo a sprint.

Depois de ser declarado inapto para participar do GP da Austrália, que acabou sendo cancelado, Fernández viajou para a Malásia com o objetivo de voltar a correr. No entanto, após relatar fortes dores ao pilotar a moto, ele tomou a decisão de encerrar antecipadamente seu fim de semana e focar em sua recuperação.

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