Jorge Martín foi declarado apto pelos médicos da MotoGP para participar dos testes de pré-temporada da categoria na Tailândia deste fim de semana. Isso marcará a estreia do campeão de 2024 em 2026, após o piloto da Aprilia perder as sessões da Malásia enquanto se recuperava de uma cirurgia.

O teste será realizado neste sábado (21) e domingo (22), encerrando as atividades da pré-temporada de 2026. Nas semanas anteriores, Aprilia e Martín já vinham deixando claras as intenções de trazer de volta o espanhol antes do início do campeonato, que será realizado na própria Tailândia em uma semana.

Mas o piloto ainda precisava receber a aprovação da equipe médica do campeonato, comandada pelo Dr. Ángel Charte. Um procedimento que ocorreu nesta sexta-feira, 20, na chegada de “Martinator” ao Circuito Internacional de Chang.

“Jorge Martín foi submetido hoje a um exame médico pela equipe médica do Campeonato Mundial de Motovelocidade da FIM e foi declarado ‘apto’ para competir”, confirmou a própria Aprilia em um breve comunicado à imprensa.

Assim, o #89 poderá começar a sua preparação para a nova temporada a bordo da RS-GP , depois de ter perdido o teste de Sepang no início do mês, buscando encerrar de uma vez por todas o ciclo de lesões, dor e desespero que, precisamente, começou na Malásia há mais de um ano.

Uma violenta queda no primeiro dia de testes fez com que ele perdesse o primeiro teste da pré-temporada de 2025 e, em seguida, não conseguiu iniciar a campanha em que deveria defender o título de campeão devido a um acidente durante um treino antes de viajar para a Tailândia.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Aprilia Racing

O pior aconteceu no Catar: um grave acidente em sua tentativa de retorno, no qual foi atingido por Fabio Di Giannantonio na corrida de domingo, causou-lhe um pneumotórax e várias costelas quebradas. Martín, que pensou que iria morrer naquele incidente, não pôde retornar até o meio da temporada.

Mas a vida lhe reservava uma nova lesão, na corrida de sprint de sábado do GP do Japão, ao colidir com seu companheiro de equipe, Marco Bezzecchi. O espanhol só pôde retornar em Valência, para a última prova do ano e para o teste pós-temporada.

Com o objetivo de estar fisicamente preparado ao máximo para o início de 2026, Martín foi operado pela Clínica Ruber Internacional de Madrid, em dezembro passado, na mão esquerda e no ombro direito, locais onde ainda acumulava lesões desde o ano passado. Assim, neste sábado, veremos novamente o campeão espanhol em competição.

