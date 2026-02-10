Jorge Martín passou por uma avaliação médica nesta segunda-feira (9), na Clínica Ruber Internacional de Madri, a mesma onde foi operado em dezembro de 2025 na mão esquerda e no ombro direito. Em um comunicado oficial, a Aprilia confirmou que o campeão de 2024 da MotoGP foi aprovado nos exames médicos e está pronto para testes antes da pré-temporada na Tailândia.

Após a avaliação, Martín recebeu alta médica para poder subir em uma moto e treinar antes de reassumir o lugar no protótipo da MotoGP da Aprilia no teste oficial de pré-temporada que acontece no Circuito Chang International de Buriram, Tailândia, nos dias 21 e 22 de fevereiro.

"Jorge Martín passou por uma avaliação médica na mão esquerda e na clavícula direita no Hospital Ruber Internacional. O resultado foi positivo, por isso ele viajará para Buriram, Tailândia, na próxima semana para participar do teste de Buriram. Martín ainda deverá ser avaliado pela Equipe Médica do Campeonato Mundial de GP da FIM para receber a autorização oficial para participar do teste", explicou o comunicado da Aprilia.

O espanhol, embora tenha acelerado ao máximo a recuperação para tentar estar presente, não pôde participar dos primeiros testes oficiais de pré-temporada realizados na semana passada em Sepang.

O piloto, a pedido da Aprilia, viajou mesmo assim para a Malásia para acompanhar de perto a evolução da RS GP26, além de estar na cerimônia de apresentação da temporada de MotoGP, que aconteceu na sexta e no sábado em Kuala Lumpur. De lá, Martín viajou de volta a Madri, onde na segunda (09) passou por diversos exames para determinar o estado de sua recuperação.

Martín operou a mão esquerda em fevereiro de 2025 após se lesionar em uma queda feia com uma moto supermotard em um kartódromo, uma intervenção que não resolveu os problemas no escafoide do piloto.

Algo semelhante aconteceu com seu ombro direito, lesionado no GP do Japão em setembro passado. Ele passou por cirurgia, supostamente se recuperou e reapareceu no GP de Valência e no teste posterior.

Apesar de tudo, o piloto não se sentia totalmente recuperado e procurou especialistas que lhe aconselharam passar novamente pelo centro cirúrgico para resolver o problema, o que fez pouco antes do Natal, em uma dupla operação da qual agora, aparentemente, se recuperou completamente.

Martín tem, antes do dia 21 de fevereiro, alguns dias para terminar de se preparar fisicamente para poder subir em uma moto de rua em circuito e testar se seu corpo lhe dará uma trégua para o início da temporada.

Por enquanto, a Aprilia confirmou as palavras do próprio piloto, que já disse em Sepang na semana passada que estará nos testes de Buriram, no dia 21 de fevereiro, e também no início da temporada com o GP da Tailândia em 1º de março.

