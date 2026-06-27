MotoGP: Martín é o mais rápido em Assen e garante pole; Moreira cai no Q1 e é 14º
Com 1min30s812, espanhol conseguiu a pole com a Aprilia pela primeira vez
Jorge Martin, Equipe Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
A MotoGP abriu o sábado do GP da Holanda com a classificação em Assen e Jorge Martín, da Aprilia, foi o mais rápido da manhã de hoje, garantido a pole position. Ai Ogura e Marco Bezzechi completaram o top três. Representante brasileiro na categoria, Diogo Moreira caiu no fim do Q1 e sairá da 14ª posição.
Q1
Franco Morbidelli, Joan Mir, Diogo Moreira, Fabio Quartararo, MAverick Viñales, Álex Rins, Luca Marini, Jack Miller, Toprak Razgatlioglu, Brad Binder, Augusto Fernández e Cal Crutchlow disputaram as duas vagas no Q2.
Rins foi o primeiro fechar volta com 1min32s732, mas logo foi superado por outros pilotos, com Moreira chegando a liderar (1min31s718), seguido por Morbidelli. Mir então ultrapassou o brasileiro e assumiu a ponta.
Após a primeira tentativa, pilotos foram ao box e Miller foi o primeiro a retornar, com pouco menos de seis minutos restantes no cronômetro. Mas é Quartararo quem mexe com as primeiras posições e então assume a liderança com 1min31s271.
O francês da Yamaha chegou a tentar mais uma volta, mas teve o tempo abortado. Quem também fez nova tentativa foi Moreira, porém, o brasileiro sofreu uma queda na curva sete, ocasionando uma rápida bandeira amarela.
Já com o relógio zerado, Morbidelli fechou a última volta e ficou com o terceiro tempo da sessão, superando o brasileiro da LCR. No fim, Quartararo e Mir avançaram para o Q2.
Para a ordem de corrida, a ordem do 13º ao 22º é: Morbidelli, Moreira, Binder, Rins, Marini, Miller, Viñales, Fernandéz, Crutchlow e Razgatlioglu.
Q2
Marco Bezzechi, Raul Fernandéz, Pedro Acosta, Ai Ogura, Pecco Bagnaia, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Jorge Martín e Álex Márquez disputaram a pole, além de Quartararo e Mir, vindos do Q1.
Após as primeiras tentativas, Bezzechi tinha o melhor tempo com 1min30s853, seguido por Martín e Acosta. Marc Márquez teve a volta cancelada por exceder os limites de pista na curva 13. O espanhol da Ducati tentou pela segunda vez e, novamente, teve o tempo cancelado por causa dos limites de pista.
Após irem ao box, pilotos voltaram para as segundas voltas e Martín superou o tempo do companheiro de equipe ao marcar 1min30s812 e assumir a ponta. Enquanto isso, a KTM de Acosta 'desligou' no meio de mais uma tentativa e o espanhol precisou voltar ao box.
Márquez finalmente fechou uma volta válida e 0,362s atrás do líder, conseguiu o sétimo tempo. Logo após a tentativa do heptacampeão, Fernández também concluiu mais uma tentativa e assumiu a ponta, porém, teve a volta deletada por exceder o limite de pista na última curva.
Lesionado após forte queda no TL2, Álex Márquez, da Gresini Racing, não participou da sessão. No fim, a pole ficou com Jorge Martín, seguido por Ogura, Bezzechi, Fernández e Bagnaia.
Classificação - GP da Holanda
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|1
|J. MartinAprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|9
|
1'30.812
|180.055
|2
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|9
|
+0.011
1'30.823
|0.011
|180.033
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|9
|
+0.033
1'30.845
|0.022
|179.990
|4
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|9
|
+0.103
1'30.915
|0.070
|179.851
|5
|F. BagnaiaDucati Team
|63
|Ducati
|8
|
+0.118
1'30.930
|0.015
|179.821
|6
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|49
|Ducati
|9
|
+0.143
1'30.955
|0.025
|179.772
|7
|M. MarquezDucati Team
|93
|Ducati
|9
|
+0.319
1'31.131
|0.176
|179.425
|8
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|7
|
+0.412
1'31.224
|0.093
|179.242
|9
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|5
|
+0.504
1'31.316
|0.092
|179.061
|10
|J. MirRepsol Honda Team
|36
|Honda
|5
|
+0.692
1'31.504
|0.188
|178.693
|11
|E. BastianiniTech 3
|23
|KTM
|9
|
+0.792
1'31.604
|0.100
|178.498
|12
|A. MarquezGresini Racing
|73
|Ducati
|0
|
|13
|F. MorbidelliTeam VR46
|21
|Ducati
|7
|
+0.155
1'31.426
|0.111
|178.846
|14
|D. MoreiraLCR Honda
|11
|Honda
|4
|
+0.447
1'31.718
|0.292
|178.276
|15
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|8
|
+0.651
1'31.922
|0.204
|177.881
|16
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|9
|
+0.814
1'32.085
|0.163
|177.566
|17
|L. MariniRepsol Honda Team
|10
|Honda
|7
|
+0.891
1'32.162
|0.077
|177.418
|18
|J. MillerPramac Racing
|43
|Yamaha
|7
|
+1.096
1'32.367
|0.205
|177.024
|19
|M. ViñalesTech 3
|12
|KTM
|7
|
+1.519
1'32.790
|0.423
|176.217
|20
|A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP
|47
|Yamaha
|7
|
+1.616
1'32.887
|0.097
|176.033
|21
|C. CrutchlowLCR Honda
|35
|Honda
|8
|
+1.707
1'32.978
|0.091
|175.860
|22
|T. RazgatliogluPramac Racing
|7
|Yamaha
|6
|
+1.854
1'33.125
|0.147
|175.583
PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +
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