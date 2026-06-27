Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Russell fica com a pole após fim de classificação caótica na Áustria; participe do debate AO VIVO no Q4

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Russell fica com a pole após fim de classificação caótica na Áustria; participe do debate AO VIVO no Q4

F1: Russell é crava pole no GP da Áustria; Bortoleto é 12º

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Russell é crava pole no GP da Áustria; Bortoleto é 12º

Gui Backes lidera segundo treino livre da NASCAR Brasil no Velocitta

NASCAR Brasil
Velocitta
Gui Backes lidera segundo treino livre da NASCAR Brasil no Velocitta

MotoGP: Fernández vence sprint da Holanda em dobradinha da Trackhouse; Moreira é 11º

MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Fernández vence sprint da Holanda em dobradinha da Trackhouse; Moreira é 11º

F2: Bennett passa Montoya na volta final e vence a sprint da Áustria; Câmara é 6º

F2
Spielberg
F2: Bennett passa Montoya na volta final e vence a sprint da Áustria; Câmara é 6º

F3: Clerot sobe ao pódio na corrida sprint da Áustria, com vitória de Rivera; Barrichello é 24º

F3
Spielberg
F3: Clerot sobe ao pódio na corrida sprint da Áustria, com vitória de Rivera; Barrichello é 24º

F1: Por que McLaren desistiu de testar a asa 'Macarena' na Áustria?

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Por que McLaren desistiu de testar a asa 'Macarena' na Áustria?

F1: Russell supera Antonelli e é o mais rápido do TL3 na Áustria; veja como foi 'minuto a minuto'

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Russell supera Antonelli e é o mais rápido do TL3 na Áustria; veja como foi 'minuto a minuto'
MotoGP GP da Holanda

MotoGP: Martín é o mais rápido em Assen e garante pole; Moreira cai no Q1 e é 14º

Com 1min30s812, espanhol conseguiu a pole com a Aprilia pela primeira vez

Olivia Nogueira
Editado:
Jorge Martin, Equipe Aprilia Racing

Jorge Martin, Equipe Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A MotoGP abriu o sábado do GP da Holanda com a classificação em Assen e Jorge Martín, da Aprilia, foi o mais rápido da manhã de hoje, garantido a pole position. Ai Ogura e Marco Bezzechi completaram o top três. Representante brasileiro na categoria, Diogo Moreira caiu no fim do Q1 e sairá da 14ª posição. 

Leia também:

Q1

Franco Morbidelli, Joan Mir, Diogo Moreira, Fabio Quartararo, MAverick Viñales, Álex Rins, Luca Marini, Jack Miller, Toprak Razgatlioglu, Brad Binder, Augusto Fernández e Cal Crutchlow disputaram as duas vagas no Q2.

Rins foi o primeiro fechar volta com 1min32s732, mas logo foi superado por outros pilotos, com Moreira chegando a liderar (1min31s718), seguido por Morbidelli. Mir então ultrapassou o brasileiro e assumiu a ponta. 

Após a primeira tentativa, pilotos foram ao box e Miller foi o primeiro a retornar, com pouco menos de seis minutos restantes no cronômetro. Mas é Quartararo quem mexe com as primeiras posições e então assume a liderança com 1min31s271.

O francês da Yamaha chegou a tentar mais uma volta, mas teve o tempo abortado. Quem também fez nova tentativa foi Moreira, porém, o brasileiro sofreu uma queda na curva sete, ocasionando uma rápida bandeira amarela. 

Já com o relógio zerado, Morbidelli fechou a última volta e ficou com o terceiro tempo da sessão, superando o brasileiro da LCR. No fim, Quartararo e Mir avançaram para o Q2. 

Para a ordem de corrida, a ordem do 13º ao 22º é: Morbidelli, Moreira, Binder, Rins, Marini, Miller, Viñales, Fernandéz, Crutchlow e Razgatlioglu.

Q2

Marco Bezzechi, Raul Fernandéz, Pedro Acosta, Ai Ogura, Pecco Bagnaia, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Jorge Martín e Álex Márquez disputaram a pole, além de Quartararo e Mir, vindos do Q1.  

Após as primeiras tentativas, Bezzechi tinha o melhor tempo com 1min30s853, seguido por Martín e Acosta. Marc Márquez teve a volta cancelada por exceder os limites de pista na curva 13. O espanhol da Ducati tentou pela segunda vez e, novamente, teve o tempo cancelado por causa dos limites de pista. 

Após irem ao box, pilotos voltaram para as segundas voltas e Martín superou o tempo do companheiro de equipe ao marcar 1min30s812 e assumir a ponta. Enquanto isso, a KTM de Acosta 'desligou' no meio de mais uma tentativa e o espanhol precisou voltar ao box. 

Márquez finalmente fechou uma volta válida e 0,362s atrás do líder, conseguiu o sétimo tempo. Logo após a tentativa do heptacampeão, Fernández também concluiu mais uma tentativa e assumiu a ponta, porém, teve a volta deletada por exceder o limite de pista na última curva. 

Lesionado após forte queda no TL2, Álex Márquez, da Gresini Racing, não participou da sessão. No fim, a pole ficou com Jorge Martín, seguido por Ogura, Bezzechi, Fernández e Bagnaia. 

Classificação - GP da Holanda

Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h
1 J. MartinAprilia Racing Team 89 Aprilia 9

1'30.812

   180.055
2 A. OguraTrackhouse Racing Team 79 Aprilia 9

+0.011

1'30.823

 0.011 180.033
3 M. BezzecchiAprilia Racing Team 72 Aprilia 9

+0.033

1'30.845

 0.022 179.990
4 R. FernandezTrackhouse Racing Team 25 Aprilia 9

+0.103

1'30.915

 0.070 179.851
5 F. BagnaiaDucati Team 63 Ducati 8

+0.118

1'30.930

 0.015 179.821
6 F. Di GiannantonioTeam VR46 49 Ducati 9

+0.143

1'30.955

 0.025 179.772
7 M. MarquezDucati Team 93 Ducati 9

+0.319

1'31.131

 0.176 179.425
8 P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 37 KTM 7

+0.412

1'31.224

 0.093 179.242
9 F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 5

+0.504

1'31.316

 0.092 179.061
10 J. MirRepsol Honda Team 36 Honda 5

+0.692

1'31.504

 0.188 178.693
11 E. BastianiniTech 3 23 KTM 9

+0.792

1'31.604

 0.100 178.498
12 A. MarquezGresini Racing 73 Ducati 0

 

  
13 F. MorbidelliTeam VR46 21 Ducati 7

+0.155

1'31.426

 0.111 178.846
14 D. MoreiraLCR Honda 11 Honda 4

+0.447

1'31.718

 0.292 178.276
15 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.651

1'31.922

 0.204 177.881
16 A. RinsMovistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 9

+0.814

1'32.085

 0.163 177.566
17 L. MariniRepsol Honda Team 10 Honda 7

+0.891

1'32.162

 0.077 177.418
18 J. MillerPramac Racing 43 Yamaha 7

+1.096

1'32.367

 0.205 177.024
19 M. ViñalesTech 3 12 KTM 7

+1.519

1'32.790

 0.423 176.217
20 A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 47 Yamaha 7

+1.616

1'32.887

 0.097 176.033
21 C. CrutchlowLCR Honda 35 Honda 8

+1.707

1'32.978

 0.091 175.860
22 T. RazgatliogluPramac Racing 7 Yamaha 6

+1.854

1'33.125

 0.147 175.583

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Moreira minimiza calor em Assen e projeta desafios do fim de semana
Próximo artigo Granado garante a pole da etapa de Assen da Bagger World Cup

Principais comentários
Mais de
Olivia Nogueira

Granado garante a pole da etapa de Assen da Bagger World Cup

MotoGP
MotoGP
GP da Holanda
Granado garante a pole da etapa de Assen da Bagger World Cup

MotoGP: Moreira minimiza calor em Assen e projeta desafios do fim de semana

MotoGP
MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Moreira minimiza calor em Assen e projeta desafios do fim de semana

F2: León faz a pole na Áustria e Câmara é quinto; Fittipaldi é 18º

F2
F2
Spielberg
F2: León faz a pole na Áustria e Câmara é quinto; Fittipaldi é 18º

Últimas notícias

F1: Russell fica com a pole após fim de classificação caótica na Áustria; participe do debate AO VIVO no Q4

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Russell fica com a pole após fim de classificação caótica na Áustria; participe do debate AO VIVO no Q4

F1: Russell é crava pole no GP da Áustria; Bortoleto é 12º

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Russell é crava pole no GP da Áustria; Bortoleto é 12º

Gui Backes lidera segundo treino livre da NASCAR Brasil no Velocitta

NASCAR Brasil
Velocitta
Gui Backes lidera segundo treino livre da NASCAR Brasil no Velocitta

MotoGP: Fernández vence sprint da Holanda em dobradinha da Trackhouse; Moreira é 11º

MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Fernández vence sprint da Holanda em dobradinha da Trackhouse; Moreira é 11º