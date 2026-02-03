O campeão de 2024 da MotoGP, Jorge Martín, segue afastado das pistas, mas está em Sepang nesta semana, acompanhando as atividades da pré-temporada, e proveitou para dar uma atualização sobre seu estado de saúde.

Martín parecia ter deixado para trás a conturbada temporada de 2025 quando voltou à ação no GP de Valência e no teste realizado no circuito espanhol dias depois. Isso lhe deu a oportunidade de avaliar sua condição física em um fim de semana completo de corrida, além de ter um primeiro contato com a Aprilia de 2026.

No entanto, Martín surpreendeu o paddock ao anunciar que passaria por mais duas cirurgias. Os procedimentos tinham como objetivos corrigir uma fratura na mão esquerda, vinda ainda dos primeiros acidentes, de fevereiro de 2025, e a clavícula, que não havia se recuperado totalmente do acidente em Motegi.

O campeão está ausente do teste desta semana em Sepang para completar sua recuperação, um golpe significativo para suas esperanças de começar com o pé direito na temporada de 2026. No entanto, Martín viajou para a Malásia para acompanhar os testes na pista e falou sobre suas últimas dificuldades físicas.

“Sinto-me muito melhor agora do que me sentia em Valência; isso é um bom sinal”, disse ele. “Depois da corrida em Valência, eu estava me sentindo mais ou menos bem. Achei que tinha me recuperado, mas duas semanas depois de Valência, eu não conseguia nem pegar uma garrafa de água. Comecei a sentir muita dor na mão ou na clavícula durante minha rotina em casa".

"Então, percebi que precisava fazer uma segunda avaliação dos meus ferimentos. Tive que passar por outra cirurgia. Alguns ossos ainda não estavam curados. Fiz a cirurgia o mais rápido possível. Houve alguns dias de dúvida depois de tudo o que passei. Fazer duas cirurgias novamente foi muito difícil, mas decidi que era a melhor coisa para o meu futuro e para finalmente estar 100%, porque acho que durante 2025 nunca estive 100% em toda a temporada".

“É uma pena, mas finalmente encerrei essa etapa e agora estou no caminho para finalmente estar 100%".

Depois de passar por um enxerto ósseo durante sua segunda operação, Martin disse que sua clavícula agora parece estar de volta ao normal, embora ele ainda tenha algumas preocupações com o pulso, já que a recuperação continua.

“Com a clavícula, me sinto fantástico, a força está voltando, então me sinto bem”, revelou. “A recuperação está muito mais normal agora. Eles tiraram osso do meu quadril para a clavícula e tudo parece estar bem. A mão agora está consolidada, 100%. O problema é que ainda preciso ganhar um pouco de força e mobilidade. Mas sim, acho que estarei 100% em breve, então estou tranquilo em relação a isso".

Martín espera se recuperar totalmente a tempo para o teste em Buriram, nos dias 21 e 22 de fevereiro. A temporada terá início com o GP da Tailândia, no mesmo local, uma semana depois, em 1º de março.

“A meta é estar no teste de Buriram. Estávamos um pouco no limite para estar aqui [testando em Sepang], mas o médico disse que é melhor esperar. Farei outro exame na segunda-feira e, se tudo estiver bem, começarei a andar de moto na Espanha antes de ir para o teste na Tailândia".

"Portanto, o teste na Tailândia é a meta, para obter algum feedback com a nova Aprilia, porque, se não, estaremos repetindo um pouco a temporada do ano passado".

Em 2025, Martín sofreu uma grande queda no primeiro dia do teste em Sepang, o que o forçou a abandonar o restante da pré-temporada. Essa foi a primeira de várias lesões em uma campanha brutal, na qual ele terminou apenas quatro GPs, de um total de 22.

