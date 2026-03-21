O sábado da corrida sprint do GP do Brasil de MotoGP trouxe grandes emoções para Jorge Martín. Após uma boa estreia na Tailândia, o campeão de 2024 voltou ao pódio depois de mais de 500 dias, para deixar para trás um 2025 dos mais complicados por conta das lesões.

Martín não subia ao pódio desde que terminou na terceira posição no GP da Solidariedade de Barcelona, que encerrou a temporada 2024 e que lhe corou campeão daquele ano. Em 2025, o espanhol, agora na Aprilia, viveu um campeonato conturbado, com uma série de acidentes que lhe levaram a completar apenas seis GPs.

Agora, com o terceiro lugar na corrida sprint em Goiânia, Martín sentiu a emoção dos momentos difíceis de 2025 virem à tona.

"Com certeza, muitas emoções depois do último ano e toda a pré-temporada", disse o espanhol em coletiva após a sprint. "Hoje, quando terminei a corrida, estava muito cansado, mas quando a tensão baixou, comecei a sentir emoções. Me lembrei muito da minha família e das pessoas que me ajudaram durante todos esses meses".

"Estou muito feliz por estar aqui. As coisas foram ótimas porque a Aprilia deu uma ótima equipe e uma ótima moto para entregar uma ótima performance. Precisamos apenas continuar melhorando e construindo daqui para tentar seguir avançando, porque começamos muito bem essa temporada e precisamos continuar como fizemos".

Quando questionado se esse pódio marcaria o fim do calvário do ano passado, ele acredita que ainda tem algum trabalho pela frente.

"Ambos. Com certeza, não quero pensar na última temporada. Tenho lições ótimas de lá, mas de outro lado, ainda tenho trabalho a fazer. Não estou 100% [recuperado]. Estou muito melhor do que na Tailândia, por exemplo. Tenho certeza que Austin será difícil para mim, mas quando voltarmos para a Europa, estarei no meu melhor nível".

"E também, com a sensação em cima da moto, ainda perco alguma coisa. É uma questão de tempo.

Estou muito feliz que hoje terminamos no pódio, mas precisamos continuar trabalhando muito duro".

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!