MotoGP: Martín faz a pole e comanda domínio da Aprilia no quali em Silverstone; Moreira é 14º
Assim como na sexta, as quatro motos da Aprilia ficaram no top 5, quebrado apenas por Di Giannantonio em quarto
A MotoGP realizou na manhã deste sábado a classificação para as duas provas do GP da Grã-Bretanha, em Silverstone. A Aprilia dominou a primeira fila, com pole de Jorge Martín, à frente de Raúl Fernández e Ai Ogura. Já Diogo Moreira ficou pelo Q1, largando em 14º tanto na sprint quanto na corrida principal.
Q1
Os 13 pilotos do Q1 foram à pista ao mesmo tempo, assim que a regressiva de 15 minutos foi iniciada. Participaram dessa parte do treino: Enea Bastianini, Luca Marini, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Diogo Moreira, Iker Lecuona, Fabio Quartararo, Brad Binder, Álex Rins, Cal Crutchlow, Pol Espargaró, Toprak Razgatlioglu e Augusto Fernández.
No final, Franco Morbidelli foi o mais rápido com 01min57s173, 0s210 à frente de Iker Lecuona, garantindo as duas vagas do Q2 para a Ducati.
Com isso, os eliminados no Q1, que ficam com as posições de 13º a 23º são, em ordem: Fabio Quartararo, Diogo Moreira, Luca Marini, Francesco Bagnaia, Álex Rins, Brad Binder, Enea Bastianini, Cal Crutchlow, Pol Espargaró, Toprak Razgatlioglu e Augusto Fernández.
Q2
Franco Morbidelli e Iker Lecuona garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores no segundo treino livre do final de semana: Jorge Martín, Ai Ogura, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández, Marc Márquez, Álex Márquez, Fabio di Giannantonio, Jack Miller, Pedro Acosta e Joan Mir.
No final, o líder do Mundial, Jorge Martín, garantiu uma bela pole com direito ao novo recorde da pista: 01min56s160. Ele superou por apenas 0s021 Raúl Fernández, com Ai Ogura em terceiro. Completaram o top 12: Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Marc Márquez, Álex Márquez, Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Iker Lecuona, Jack Miller e Joan Mir.
A MotoGP volta à pista de Silverstone mais uma vez neste sábado. Ao 12h tem a largada da corrida sprint do GP da Grã-Bretanha, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.
Confira o grid de largada para o GP da Grã-Bretanha de MotoGP:
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|7
|
1'56.160
|182.572
|2
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|6
|
+0.021
1'56.181
|0.021
|182.539
|3
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|7
|
+0.189
1'56.349
|0.168
|182.275
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.255
1'56.415
|0.066
|182.172
|5
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|7
|
+0.296
1'56.456
|0.041
|182.108
|6
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|7
|
+0.367
1'56.527
|0.071
|181.997
|7
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|7
|
+0.379
1'56.539
|0.012
|181.978
|8
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|6
|
+0.729
1'56.889
|0.350
|181.433
|9
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|7
|
+0.772
1'56.932
|0.043
|181.366
|10
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|5
|
+1.162
1'57.322
|0.390
|180.764
|11
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|6
|
+1.334
1'57.494
|0.172
|180.499
|12
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|6
|
+1.883
1'58.043
|0.549
|179.659
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Pilotos eliminados no Q1:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|13
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|7
|
+0.260
1'57.433
|0.050
|180.593
|14
|D. MoreiraLCR Honda
|11
|Honda
|7
|
+0.423
1'57.596
|0.163
|180.342
|15
|L. MariniRepsol Honda Team
|10
|Honda
|7
|
+0.704
1'57.877
|0.281
|179.912
|16
|F. BagnaiaDucati Team
|63
|Ducati
|7
|
+0.718
1'57.891
|0.014
|179.891
|17
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|7
|
+0.767
1'57.940
|0.049
|179.816
|18
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|6
|
+0.908
1'58.081
|0.141
|179.602
|19
|E. BastianiniTech 3
|23
|KTM
|7
|
+0.947
1'58.120
|0.039
|179.542
|20
|C. CrutchlowLCR Honda
|35
|Honda
|7
|
+0.967
1'58.140
|0.020
|179.512
|21
|P. EspargaroTech 3
|44
|KTM
|7
|
+1.241
1'58.414
|0.274
|179.097
|22
|T. RazgatliogluPramac Racing
|7
|Yamaha
|7
|
+1.417
1'58.590
|0.176
|178.831
|23
|A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP
|47
|Yamaha
|7
|
+1.669
1'58.842
|0.252
|178.452
MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!
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