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Relato de classificação
MotoGP GP da Grã-Bretanha

MotoGP: Martín faz a pole e comanda domínio da Aprilia no quali em Silverstone; Moreira é 14º

Assim como na sexta, as quatro motos da Aprilia ficaram no top 5, quebrado apenas por Di Giannantonio em quarto

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

A MotoGP realizou na manhã deste sábado a classificação para as duas provas do GP da Grã-Bretanha, em Silverstone. A Aprilia dominou a primeira fila, com pole de Jorge Martín, à frente de Raúl Fernández e Ai Ogura. Já Diogo Moreira ficou pelo Q1, largando em 14º tanto na sprint quanto na corrida principal.

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Q1

Os 13 pilotos do Q1 foram à pista ao mesmo tempo, assim que a regressiva de 15 minutos foi iniciada. Participaram dessa parte do treino: Enea Bastianini, Luca Marini, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Diogo Moreira, Iker Lecuona, Fabio Quartararo, Brad Binder, Álex Rins, Cal Crutchlow, Pol Espargaró, Toprak Razgatlioglu e Augusto Fernández.

 

No final, Franco Morbidelli foi o mais rápido com 01min57s173, 0s210 à frente de Iker Lecuona, garantindo as duas vagas do Q2 para a Ducati. 

Com isso, os eliminados no Q1, que ficam com as posições de 13º a 23º são, em ordem: Fabio Quartararo, Diogo Moreira, Luca Marini, Francesco Bagnaia, Álex Rins, Brad Binder, Enea Bastianini, Cal Crutchlow, Pol Espargaró, Toprak Razgatlioglu e Augusto Fernández.

 

Q2

Franco Morbidelli e Iker Lecuona garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores no segundo treino livre do final de semana: Jorge Martín, Ai Ogura, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández, Marc Márquez, Álex Márquez, Fabio di Giannantonio, Jack Miller, Pedro Acosta e Joan Mir.

No final, o líder do Mundial, Jorge Martín, garantiu uma bela pole com direito ao novo recorde da pista: 01min56s160. Ele superou por apenas 0s021 Raúl Fernández, com Ai Ogura em terceiro. Completaram o top 12: Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Marc Márquez, Álex Márquez, Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Iker Lecuona, Jack Miller e Joan Mir.

A MotoGP volta à pista de Silverstone mais uma vez neste sábado. Ao 12h tem a largada da corrida sprint do GP da Grã-Bretanha, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Confira o grid de largada para o GP da Grã-Bretanha de MotoGP:

Q2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 7

1'56.160

   182.572  
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+0.021

1'56.181

 0.021 182.539  
3 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

+0.189

1'56.349

 0.168 182.275  
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.255

1'56.415

 0.066 182.172  
5 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

+0.296

1'56.456

 0.041 182.108  
6 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 7

+0.367

1'56.527

 0.071 181.997  
7 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 7

+0.379

1'56.539

 0.012 181.978  
8 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 6

+0.729

1'56.889

 0.350 181.433  
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 7

+0.772

1'56.932

 0.043 181.366  
10 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 5

+1.162

1'57.322

 0.390 180.764  
11 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6

+1.334

1'57.494

 0.172 180.499  
12 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 6

+1.883

1'58.043

 0.549 179.659  
Ver resultados completos

Pilotos eliminados no Q1:

Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h
13 F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 7

+0.260

1'57.433

 0.050 180.593
14 D. MoreiraLCR Honda 11 Honda 7

+0.423

1'57.596

 0.163 180.342
15 L. MariniRepsol Honda Team 10 Honda 7

+0.704

1'57.877

 0.281 179.912
16 F. BagnaiaDucati Team 63 Ducati 7

+0.718

1'57.891

 0.014 179.891
17 A. RinsMovistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 7

+0.767

1'57.940

 0.049 179.816
18 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

+0.908

1'58.081

 0.141 179.602
19 E. BastianiniTech 3 23 KTM 7

+0.947

1'58.120

 0.039 179.542
20 C. CrutchlowLCR Honda 35 Honda 7

+0.967

1'58.140

 0.020 179.512
21 P. EspargaroTech 3 44 KTM 7

+1.241

1'58.414

 0.274 179.097
22 T. RazgatliogluPramac Racing 7 Yamaha 7

+1.417

1'58.590

 0.176 178.831
23 A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 47 Yamaha 7

+1.669

1'58.842

 0.252 178.452

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

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