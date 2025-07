"De volta à moto após três meses". Foi isso que Jorge Martín escreveu nesta quinta-feira (03) em suas redes sociais para relatar o teste de seis horas de duração que completou nesta quinta-feira no Circuito de Barcelona, como parte de sua preparação para o retorno ao grid da MotoGP.

O atual campeão da categoria enfrentou um sol escaldante e temperaturas bem acima dos 40 graus. O espanhol vestiu o macacão para subir na superesportiva Aprilia RSV4 de 220 cavalos de potência, dando 68 voltas na pista de Montmeló.

Embora esse seja, como ele mesmo admite, o retorno do espanhol após a lesão sofrida no Catar em 13 de abril, na verdade ele esteve no Aprilia 'All Star' em Misano há um mês, em 1º de junho, onde pilotou uma moto de rua e deu algumas voltas, o que lhe rendeu uma grande bronca dos médicos.

Em contraste a isso, o teste de quinta-feira foi autorizado pelos médicos que supervisionam a recuperação de Martín e pela Aprilia. Depois de passar por um check-up na última segunda-feira em Barcelona, o médico Ángel Charte autorizou o piloto a testar com a moto da MotoGP, conforme permitido pelos novos regulamentos, mas a fabricante encaminhou o piloto para um novo check-up na próxima segunda, pois algumas costelas e o escafoide ainda não estão totalmente recuperados.

No entanto, Jorge esteve na pista hoje e, como o Motorsport.com apurou, a sensação do espanhol foi boa, apesar do calor, e fisicamente ele ainda precisa melhorar, mas no geral as conclusões foram positivas.

Nesta sexta, o piloto da Aprilia estará de volta à pista em Montmeló, às suas próprias custas, para outra sessão infernal sob o sol e o calor da região, para melhorar sua condição física com a moto.

Esses dois dias de testes com a moto de rua não mudam o plano do piloto, que na próxima segunda irá à Clínica Dexeus para um novo check-up e, se o Dr. Charte der o ok, Martín deve viajar para Misano na quarta-feira para um dia de testes com sua equipe e a Aprilia RSGP MotoGP, antes de decidir, quase certamente, que ele vai fazer seu retorno no GP da República Tcheca em 20 de julho.

