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MotoGP: Martín, Fernández, Mir e Marini são liberados para o GP da Malásia

Porém, os dois pilotos da Aprilia precisarão de um novo exame médico após o TL1 desta sexta-feira em Sepang

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
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Jorge Martín, Aprilia Racing

A direção médica da MotoGP liberou quatro dos seis pilotos afastados no GP da Austrália para participarem do GP da Malásia deste fim de semana. Enquanto Joan Mir e Luca Marini estão liberados para todas as sessões, Jorge Martín e Raúl Fernández precisarão ser reavaliados após o TL1.

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O médico oficial da MotoGP, Angel Charte, deu ao piloto da Aprilia autorização para voltar às pistas. após ele ter passado com sucesso nos testes físicos iniciais na quinta-feira. No entanto, Martin terá de passar por uma nova avaliação após o TL1 de sexta-feira antes de receber autorização para correr no restante do fim de semana.

O espanhol fraturou o punho durante uma queda a alta velocidade na sprint de sábado passado em Phillip Island, ficando inapto para o GP da Austrália.

Embora a corrida principal tenha sido cancelada, Martín saiu da Austrália 10 pontos atrás de Marc Marquez, e a sua participação no GP da Malásia deste fim de semana é vista como crucial para manter vivas as suas esperanças de título.

“Jorge Martín foi submetido hoje a um exame médico pela Equipa Médica da MotoGP e foi declarado apto para participar no TL1. Ele será reavaliado após essa sessão”, disse a Aprilia em breve comunicado.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martin não é o único piloto da Aprilia a passar pelo exame, com Raúl Fernández, da Trackhouse, também sofrendo com um dedo fraturado. Tal como Martín, o espanhol também foi declarado inapto para o GP da Austrália antes da corrida ser cancelada.

Embora Fernández tenha admitido que existe o risco de agravar a lesão, está previsto que participe no TL1: "Raúl concluiu a sua avaliação com a equipe médica em Sepang e foi declarado apto para participar na primeira sessão de treinos livres na manhã de sexta-feira. O seu estado será reavaliado após essa sessão", disse a Trackhouse.

Por outro lado, a dupla da equipe oficial da Honda, Joan Mir e Luca Marini, foram declarados aptos para participarem do fim de semana, sem necessidade de reavaliação.

Mir está afastado das pistas desde o GP da Áustria, enquanto buscava descobrir a origem da fadiga crônica que vinha sentindo. Na semana passada, a Honda confirmou que o espanhol tentaria retornar neste fim de semana, na Malásia.

Já Marini precisou desistir do fim de semana da Austrália após a sprint devido a um vírus. Sem um substituto para Mir desde o início da etapa, a Honda teria disputado a corrida principal em Phillip Island apenas com a dupla da LCR, Diogo Moreira e Johann Zarco.

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