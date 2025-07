Jorge Martín deu o toque final à temporada de 2024 com um terceiro lugar no GP Solidario de Barcelona, que encerrou a temporada do ano passado e o proclamou Campeão Mundial de MotoGP.

Desde então, até o GP da República Tcheca, mais de oito meses se passaram sem que Martín visse uma bandeira quadriculada, passando pelo caminho da Pramac-Ducati para a Aprilia e sofrendo três lesões graves que o deixaram 245 dias sem poder completar uma corrida.

Foi um longo caminho e um processo de testes para o piloto espanhol, que em meio ao desespero por não poder correr lançou uma tentativa de deixar a Aprilia mais cedo. Agora, física e mentalmente recuperado, o espanhol experimentou sua primeira grande alegria em oito meses, quando terminou o fim de semana de Brno sem nenhum contratempo.

Com a tranquilidade de ter retornado e de ter se sentido, dentro das circunstâncias, "competitivo", Martín está aproveitando as férias para malhar, pedalar bastante e treinar um pouco na moto, visando estar pronto para enfrentar as últimas dez corridas do ano.

"Foi um fim de semana muito tenso porque tudo era muito imprevisível, todas as emoções", explicou após o GP da República Tcheca. "Antes da corrida eu chorei muito com minha família, no motorhome, no momento em que estava colocando meu macacão, porque o que eu passei foi muito difícil", lembrou.

Na quinta-feira, em Brno, Martín deu todas as explicações que lhe foram pedidas e tentou deixar o assunto para trás. A tensão nos boxes diminuiu com o passar dos dias, mas o objetivo agora é "formar uma equipe, uma família, junto com a Aprilia".

"Precisamos ganhar confiança juntos. Sei que eles acreditam muito em mim e eu acredito neles e no projeto agora. Portanto, estou muito confiante de que o potencial é enorme", disse.

Aprilia está confiante de que o verá no pódio em breve

Massimo Rivola, CEO da Aprilia, está entre aqueles que acreditam que Martín precisará de apenas duas ou três corridas para lutar pelo pódio e que ele ainda tem tempo para conquistar uma vitória em 2025.

Martín, por sua vez, não está com toda essa pressa e pretende primeiro diminuir a diferença para o companheiro de equipe, Marco Bezzecchi, que se tornou a referência da Aprilia.

"Marco está pilotando muito bem e está na frente. Eu só preciso diminuir a diferença para ele e então estarei lutando por vitórias, então acho que tomei a decisão certa. Nunca saberemos, mas agora estou feliz com minha posição. Sei que a moto é realmente competitiva e eu sou competitivo, tanto por dentro quanto por fora. O importante é que eu sinto que ainda tenho combustível e que posso chegar ao topo", falou.

Martín encontrou em Brno uma moto muito melho em comparação com a do Catar, onde ele reapareceu em abril e se lesionou novamente.

"Mudei algo que me ajudou a pilotar com mais fluidez e que se adequou melhor ao meu estilo. Portanto, agora são apenas pequenos detalhes que me ajudam a pilotar com mais facilidade e a ser consistente. Talvez eu estivesse a três ou quatro décimos de estar na briga pela vitória. Cinco, talvez cinco, mas ainda faltam dez corridas, haverá algumas em que poderei ser muito rápido, em outras, vou sofrer. O importante é continuar melhorando e crescendo durante a temporada", diz ele.

O espanhol não quer estabelecer metas para si mesmo e não quer cair na armadilha de se pressionar em busca de um resultado, mas depois do fim de semana tcheco, ele tinha um lampejo de otimismo em seus olhos.

"Não quero pensar em resultados, mas tenho (marcadas) três ou quatro corridas no calendário. Neste momento a meta está lá, acho que podemos lutar por pelo menos um pódio", arriscou, antes de concluir: "A meta é terminar o ano no pódio e estar pronto para 2026".

