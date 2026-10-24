MotoGP: Martín não correrá no GP da Austrália após queda na sprint

Jorge Martín, um dos principais candidatos ao título de 2026, não participará do GP da Austrália de MotoGP deste domingo após fraturar o antebraço em uma queda em alta velocidade durante a corrida sprint.

Em comunicado divulgado menos de duas horas após a corrida curta, a Aprilia revelou que o espanhol sofreu uma fratura no rádio, um dos dois ossos do antebraço. Exames iniciais também indicaram suspeita de fratura na ulna, o outro osso do antebraço, em sua extremidade distal, próxima ao pulso.

Embora sejam necessários mais exames para determinar a extensão total da lesão, Martín já foi declarado inapto para o GP, no domingo, o que representa um duro golpe para suas esperanças de conquistar o título.

“Jorge Martín foi levado ao centro médico do circuito após sua queda”, dizia o comunicado. “Os raios-X revelaram uma fratura do rádio e uma suspeita de fratura da ulna na extremidade distal".

“Martín passará por exames adicionais para se chegar a uma avaliação definitiva de seu estado. Martín foi declarado inapto para a corrida de amanhã".

Mais tarde, a Aprilia divulgou um segundo comunicado, revelando que a equipe decidirá como proceder com a situação com base em exames adicionais.

“Martín fará uma tomografia computadorizada em Melbourne para determinar a extensão da lesão e se a ulna foi afetada”, informou o comunicado.

“Se a fratura do rádio for não-deslocada, ele permanecerá lá na tentativa de correr em Sepang; se houver deslocamento ou se a ulna também estiver fraturada, ele viajará para a Espanha o mais rápido possível para ser submetido a uma cirurgia".

Martín estava no meio de uma disputa emocionante com Marc Márquez, da Ducati, pela vitória na sprint de sábado em Phillip Island, quando sofreu uma queda enquanto ocupava o segundo lugar na 8ª volta.

As repetições mostraram que ele deslizou para a brita a 180 km/h antes de ser colocado em uma maca e levado ao centro médico do circuito para exames.

Com Márquez vencendo a corrida, Martín passou de uma liderança de dois pontos no campeonato para ficar 10 pontos atrás de seu rival da Ducati , uma perda de 12 pontos contra ele.

Martín fez uma largada brilhante da quarta posição no grid, passando diretamente para atrás de seu rival pelo título, e chegou a ultrapassá-lo para assumir a liderança na terceira volta.

Mas ele cometeu um erro duas voltas depois e caiu para o segundo lugar, com os dois pilotos continuando a trocar de posição até que Martín sofreu a queda a seis voltas do final.

Com o espanhol fora da corrida, seu companheiro de equipe, Marco Bezzecchi, emergiu como o melhor representante da Aprilia na prova, terminando em quarto lugar.

Ao explicar o incidente, Martín disse: “É uma pena essa queda. Foi feia. Mas estou bem, apesar de um impacto forte e muito perigoso. Agora vou fazer alguns exames para ver exatamente qual é a situação e, então, decidiremos como proceder com base nos resultados".

Sky: DIOGO deve ser CONFIRMADO na HRC em BREVE! Ordens da APRILIA pró-MARTÍN vs MARC? Austrália e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!