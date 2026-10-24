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MotoGP: Martín não correrá no GP da Austrália após queda na sprint

Acidente é grande revés para as esperanças do piloto da Aprilia de conquistar o título, já que uma lesão no antebraço o impede de disputar a prova de domingo

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, um dos principais candidatos ao título de 2026, não participará do GP da Austrália de MotoGP deste domingo após fraturar o antebraço em uma queda em alta velocidade durante a corrida sprint.

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Em comunicado divulgado menos de duas horas após a corrida curta, a Aprilia revelou que o espanhol sofreu uma fratura no rádio, um dos dois ossos do antebraço. Exames iniciais também indicaram suspeita de fratura na ulna, o outro osso do antebraço, em sua extremidade distal, próxima ao pulso.

Embora sejam necessários mais exames para determinar a extensão total da lesão, Martín já foi declarado inapto para o GP, no domingo, o que representa um duro golpe para suas esperanças de conquistar o título.

“Jorge Martín foi levado ao centro médico do circuito após sua queda”, dizia o comunicado. “Os raios-X revelaram uma fratura do rádio e uma suspeita de fratura da ulna na extremidade distal". 

“Martín passará por exames adicionais para se chegar a uma avaliação definitiva de seu estado. Martín foi declarado inapto para a corrida de amanhã".

Mais tarde, a Aprilia divulgou um segundo comunicado, revelando que a equipe decidirá como proceder com a situação com base em exames adicionais.

“Martín fará uma tomografia computadorizada em Melbourne para determinar a extensão da lesão e se a ulna foi afetada”, informou o comunicado.

“Se a fratura do rádio for não-deslocada, ele permanecerá lá na tentativa de correr em Sepang; se houver deslocamento ou se a ulna também estiver fraturada, ele viajará para a Espanha o mais rápido possível para ser submetido a uma cirurgia".

 

Martín estava no meio de uma disputa emocionante com Marc Márquez, da Ducati, pela vitória na sprint de sábado em Phillip Island, quando sofreu uma queda enquanto ocupava o segundo lugar na 8ª volta.

As repetições mostraram que ele deslizou para a brita a 180 km/h antes de ser colocado em uma maca e levado ao centro médico do circuito para exames.

Com Márquez vencendo a corrida, Martín passou de uma liderança de dois pontos no campeonato para ficar 10 pontos atrás de seu rival da Ducati , uma perda de 12 pontos contra ele.

Martín fez uma largada brilhante da quarta posição no grid, passando diretamente para atrás de seu rival pelo título, e chegou a ultrapassá-lo para assumir a liderança na terceira volta.

Mas ele cometeu um erro duas voltas depois e caiu para o segundo lugar, com os dois pilotos continuando a trocar de posição até que Martín sofreu a queda a seis voltas do final.

Com o espanhol fora da corrida, seu companheiro de equipe, Marco Bezzecchi, emergiu como o melhor representante da Aprilia na prova, terminando em quarto lugar.

Ao explicar o incidente, Martín disse: “É uma pena essa queda. Foi feia. Mas estou bem, apesar de um impacto forte e muito perigoso. Agora vou fazer alguns exames para ver exatamente qual é a situação e, então, decidiremos como proceder com base nos resultados".

Sky: DIOGO deve ser CONFIRMADO na HRC em BREVE! Ordens da APRILIA pró-MARTÍN vs MARC? Austrália e +

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