Para o piloto da Aprilia, esses primeiros GPs da MotoGP são, de certa forma, sua pré-temporada, já que ele perdeu quase todas as corridas antes de retornar em Brno, pouco antes da pausa de meio de temporada. No entanto, neste fim de semana na Áustria, Jorge Martín passou por dois sustos na forma de um acidente, um na sexta-feira e outro neste domingo, quando havia completado 14 voltas e estava na 15ª posição.

Martín largou da quinta fila do grid e não conseguiu sair dessas posições complicadas. "Comecei bem, estava em nono e queria manter a posição, ser cuidadoso, mas quando você tenta ser cuidadoso aqui, eles o ultrapassam como hienas, em todos os lugares".

"Falta-me um pouco de experiência nas duas primeiras voltas, para ter a agressividade necessária para colocar a motocicleta. Eu tenho isso na largada, mas ainda tenho dificuldades no início, fui de décimo quarto para nono e depois voltei para décimo quarto novamente. Se eu estivesse mais à frente, não teria tido problemas com a pressão e a temperatura dos pneus e poderia ter estabelecido um ritmo muito mais competitivo", disse ele.

A corrida do atual campeão terminou com um acidente na curva 7, que era bastante rápida. "Eu estava com a pressão muito alta na frente, ontem não percebi tanto na sprint, mas hoje eu estava indo além das minhas possibilidades, era uma situação nova porque eu nunca tinha pilotado com pressões tão altas e era como se fosse uma moto completamente nova. Estou um pouco dolorido por causa da queda, especialmente em um dedo, mas nada sério. Estarei bem para a Hungria", anunciou.

"Sempre pilotei com as pressões mais baixas, ontem cheguei a mais de 100 graus de temperatura, muito quente, mas não sofri tanto quanto hoje, então aprendemos que é mais difícil com a alta pressão do que com a temperatura".

Hoje, na MotoGP, há duas corridas, a dos oito primeiros e a de trás, onde os pilotos estão em uma verdadeira "selva": "É difícil largar de trás, me faltou uma posição na saída para conseguir me colocar ali com os da frente. Na quarta curva eu já estava junto de Fermín Aldeguer, então estava em uma boa posição, mas rapidamente comecei a ter muitas disputas com outros pilotos, trocando cotoveladas com três ou quatro. Só que ainda não me sinto tão à vontade com a moto para ter esse tipo de briga".

Nas duas últimas temporadas, Martín lutou pelo título com Pecco Bagnaia, que ele conhece bem há muitos anos. O Motorsport.com perguntou ao espanhol se ele entendia o que estava acontecendo com o piloto da Ducati.

"Sinceramente, não sei. Você tem que perguntar a ele, eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Todos nós temos nossos próprios problemas, eu tenho o suficiente para me concentrar nos meus", disse ele, antes de avaliar se ter um companheiro de equipe tão forte pode fazer com que você perca o foco como piloto.

"Não acho que seja isso, pelo contrário. No meu caso, tenho Marco [Bezzecchi], um forte companheiro de equipe, que agora está sempre lutando pelo pódio ou pela vitória. Para mim, ele é uma inspiração e uma forma de me ajudar a ser mais rápido, e eu o uso para isso. Mas todo mundo tem sua própria mente e é difícil decifrar o que os outros pensam", concluiu o piloto da Aprilia.

