Jorge Martín admitiu que o risco de sofrer novas lesões está pesando em sua mente neste fim de semana, no GP de Portugal, afirmando que não quer correr riscos desnecessários para vencer a corrida e manter vivas suas esperanças de conquistar o título de 2026 da MotoGP.

O piloto da Aprilia está 60 pontos atrás de Marc Márquez antes de chegar a Portimão e pode perder o campeonato já na sprint.

Martín precisa recuperar 24 pontos ao longo do fim de semana para estender a disputa pelo campeonato até a etapa final em Valência, enquanto Márquez pode garantir o título se somar apenas dois pontos a mais que Martín na prova curta de sábado.

Questionado se será agressivo no sábado, já que basicamente precisa vencer a corrida para permanecer na disputa pelo campeonato, Martín respondeu: “Não preciso vencer. Quero vencer, mas não preciso".

“Vou tentar ser perfeito; se não for perfeito, pelo menos o mesmo. O que não quero é me machucar nesta pista, ela é realmente perigosa".

"Quero estar realmente concentrado e manter o controle, por isso não quero forçar demais. Vou tentar fazer o que puder. Nesta pista, se você não estiver 100% fisicamente ou mentalmente, está completamente perdido".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martín fez esse comentário após o segundo treino, na sexta-feira (20), quando conseguiu passar por pouco para o Q2 com o 10º melhor tempo.

O campeão de 2024 admitiu que teve dificuldades no circuito do Algarve com a moto RS-GP, mas acredita ter potencial para diminuir a diferença em relação aos líderes.

Enquanto Álex Márquez liderou uma dobradinha da Ducati, o companheiro de equipe de Martín, Marco Bezzecchi, terminou em terceiro, a apenas 0s172 do tempo de referência.

“Passei o dia inteiro com dificuldades em encontrar o feeling certo”, continuou Martín. “Vejo risco em todos os lugares, mas estou tentando recuperar essa confiança. Durante minhas voltas e tentativas, fui ficando cada vez mais rápido e, no final, estava a apenas dois décimos de Marco, que foi o primeiro da Aprilia e a referência hoje".

“Então, acho que, no geral, o dia não foi tão ruim assim. Ou foi ruim, mas consegui resolver a situação no final".

Quando foi informado de que suas respostas ecoavam os sentimentos de Márquez no início do fim de semana, Martín sugeriu que os dois estavam enfrentando circunstâncias completamente diferentes.

“Não acho que seja assim. Talvez a situação dele seja um pouco mais tranquila, já que ele está na liderança com 60 pontos de vantagem. Ele pode se dar ao luxo de ficar relaxado ou, mesmo que esteja tenso, de ficar tenso, sabe".

“Eu preciso 100% vencer. Não sinto, no momento, que esteja pronto para essa vitória, mas estou tentando ser rápido, ser competitivo".

“Acho que amanhã posso dar um salto maior, e parece que tudo se resume ao último setor. Quando estava na última volta, estava em zero [em termos de diferença de tempo de volta] no terceiro setor, então sinto que não estamos tão longe assim".

Acidente de 2021 assombra Jorge

A carreira de Martín na MotoGP quase chegou ao fim em sua temporada de estreia, em 2021, depois que um grave acidente em Portimão lhe causou fraturas nas mãos e no tornozelo direito.

O espanhol admitiu que ainda não superou totalmente o episódio, reconhecendo que o incidente ainda o incomoda toda vez que passa pela curva 7.

“Com certeza, essa pista não é fácil para mim porque sofri uma queda bastante forte no passado e, mesmo tendo vencido da última vez [em 2024], não estou me sentindo superconfiante".

“A cada volta que entro nessa curva, sinto isso e sei disso. Por isso, sou um pouco mais cuidadoso do que os demais. Estou perdendo talvez meio décimo ali, então não é o maior problema; é mais no último setor [onde estou perdendo tempo]".

“Mas quando você sofre uma queda como aquela — na curva 12 no Catar, na curva 7 aqui —, toda vez que passo por essa curva, me lembro disso. Então, isso faz parte da minha vida. Sei que estou seguro agora e que consigo fazer aquela curva rápido, mas não sou o mais forte nesse trecho".

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