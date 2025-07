Depois de perder o início da temporada devido a uma lesão no pulso resultante de um acidente nos testes de pré-temporada, Jorge Martín se machucou mais gravemente durante o fim de semana do GP do Catar, quando sofreu 11 fraturas nas costelas e um pneumotórax. Agora recuperado, o atual campeão da MotoGP falou sobre sua alegria de estar de volta ao paddock, bem como a permanência na Aprilia em 2026.

"Estou muito feliz por estar aqui novamente", disse Martín durante sua coletiva de imprensa individual na quinta-feira (17). "Foram 6 ou 7 meses realmente difíceis, sofrendo muito com muitas lesões, mas finalmente estou feliz por estar aqui e por estar de volta à MotoGP. Finalmente, estou feliz em dizer que continuarei com a Aprilia até 2026'.

Durante seu período de recuperação após o GP do Catar, Martín tentou acionar uma cláusula de saída em seu contrato - entendida como relacionada à sua posição no campeonato mundial de pilotos.

Considerando que ele não havia pilotado a moto em mais de um evento, isso foi considerado um pouco dúbio por alguns. No entanto, o espanhol afirmou que não tem problemas com a forma como lidou com a situação.

"Não me arrependo de nada", disse Martín. "Tudo o que fiz nesses poucos meses foi o que achei melhor para o meu futuro e para mim".

"Ninguém consegue entender quando você está no hospital com 12 costelas quebradas e não consegue dormir por uma semana. Ninguém consegue entender o que estava passando pela minha cabeça. Então, tudo o que fiz foi porque achei que era melhor para o meu futuro e é isso que eu sei para ficar aqui".

Além disso, havia muitos rumores de que Martín estava tentando conseguir um lugar na equipe Honda de fábrica, mas o espanhol revelou que não era tão claro assim.

"A Honda era uma opção, mas não era a única opção, devo dizer", explicou o atual campeão. "Nos relacionamentos, é como uma montanha-russa. Você pode se apaixonar, depois ter algumas brigas, mas, finalmente, se você gosta da outra pessoa no final do dia, você vai trabalhar duro para ficar junto e lutar por seus objetivos".

"Esse é o ponto em que estamos agora. Não posso dizer que nada aconteceu. Com certeza, tivemos uma grande briga com a Aprillia, mas agora é hora de começarmos a trabalhar juntos, porque nós dois queremos estar juntos no momento e queremos vencer no futuro, então isso é o mais importante. É possível voltar a se apaixonar, digamos assim".

Quando perguntado sobre a situação dentro da equipe e se Martín havia se desculpado, o piloto da Aprilia expôs a situação em termos claros.

"Com certeza, quando você chega ao paddock depois de toda a situação fora do paddock, você pode sentir um pouco da tensão. No final das contas, a coisa mais importante entre o piloto e a equipe é a comunicação, para falar. Se algo estiver errado, eles têm a liberdade de falar comigo e, se eu sentir que algo está errado, tenho a liberdade de falar com eles".

Ele continua: "E não, eu não me desculpei com eles porque acho que não preciso me desculpar por nada. Fiz o que era melhor para minha carreira e agora estamos juntos, por isso conversamos e, se eles acharem que preciso fazer algo para melhorar o relacionamento, eu farei e, para mim, é muito importante ter uma família no paddock. Vou trabalhar duro para formar essa família, para que estejamos prontos para o que está por vir".

MÁRQUEZ REINA: Comparação com ROSSI e Agostini, VALENTINO fala ao PÓDIO CAST, Diogo Moreira NA FITA!

PÓDIO CAST debate DOMÍNIO de MÁRQUEZ na ALEMANHA e performance de DIOGO MOREIRA

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!