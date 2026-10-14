MotoGP - Martín: “Não sinto que vou ter mais dificuldades” na disputa pelo título de 2026

Líder do campeonato de 2026 da MotoGP, Jorge Martín está confiante de que poderá se manter competitivo nas últimas cinco etapas da temporada, insistindo que suas dificuldades já ficaram para trás.

O desempenho do piloto da Aprilia oscilou bastante de circuito para circuito ao longo do ano, com várias atuações sólidas intercaladas por finais de semana em que ele, inexplicavelmente, ficou fora do ritmo.

Após retornar da pausa de meio de temporada, ele imediatamente recuperou a forma com uma vitória e um segundo lugar em Silverstone, mas acabou perdendo terreno em Aragón e, em seguida, em San Marino, devido a cãibras nos braços.

No entanto, Martín terminou agora os últimos três GPs no pódio, com seu terceiro lugar em Mandalika no último domingo permitindo que ele reassumisse a liderança sobre Marc Márquez, da Ducati.

Embora não tenha conseguido acompanhar o ritmo de Marco Bezzecchi e Raúl Fernández, que terminaram em primeiro e segundo, Martín se animou com seu resultado na Indonésia e acredita que agora está bem posicionado para a reta final do campeonato.

“Estou feliz por ter conquistado meu terceiro pódio consecutivo com a Aprilia, isso é muito bom”, disse o campeão de 2024. “Sinto-me confiante de que serei rápido em todas as corridas que ainda restam".

“Com certeza, houve corridas em que achei que teria dificuldades e, de fato, tive dificuldades. Agora, não sinto mais que vou ter dificuldades. Serei muito competitivo e estou totalmente focado no que está por vir".



Martín havia surgido como o favorito à vitória na sprint de Mandalika depois que tanto Bezzecchi quanto Fernández abandonaram pela confusão da primeira volta.

No entanto, um problema com a pressão dos pneus comprometeu gravemente sua corrida, antes que um erro no final acabasse com qualquer chance de vitória. Ele acabou terminando em quarto lugar, enquanto o rival pelo título, Márquez, conquistou uma vitória improvável em um dos circuitos mais difíceis para a Ducati.

Embora Martín estivesse decepcionado com a oportunidade perdida, o espanhol ressaltou que só vem ficando mais rápido à medida que a temporada avança.

“Perdi uma grande oportunidade de vencer a sprint, mas assim são as corridas; às vezes você vence e às vezes você aprende”, afirmou. “Domingo foi um ótimo dia. Recuperamos a liderança. Ainda faltam cinco corridas. Sinto que estou ficando cada vez mais rápido para disputar [o título]".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Embora Martín estivesse muito satisfeito com seu resultado no domingo, especialmente porque Márquez ficou apenas em sexto, ele desperdiçou a chance de abrir vantagem sobre seu rival da Ducati na classificação.

Na verdade, Martín não ganhou nem um único ponto sobre Márquez durante todo o fim de semana, e a diferença entre os dois permaneceu a mesma de antes da etapa na Indonésia.

Embora o resultado da sprint tenha influenciado, Martín também não conseguiu acompanhar o ritmo de Bezzecchi e Fernández durante todo o fim de semana, e terminou a quase sete segundos do líder na prova de domingo.

Tendo perdido o GP da Indonésia no ano passado devido a uma lesão, o espanhol disse que a falta de experiência com a RS-GP em Mandalika o deixou em desvantagem.

“Parece que nas curvas rápidas eles conseguiram ganhar mais velocidade com menos derrapagem, enquanto eu estava derrapando como louco. Por isso, tentei correr riscos, tentei ganhar tempo”, explicou ele.

“Com certeza, melhorei bastante durante o fim de semana em comparação com o primeiro dia, mas perdi algumas voltas. Talvez na temporada passada eles já tivessem dado um passo à frente, e nesta temporada eu estava tentando alcançá-los".

"Às vezes sinto que, quando não corri [em uma pista] no ano anterior, tenho dificuldade para acompanhar a velocidade deles. Mas, em outras ocasiões, não tenho problemas".

“Então, dessa vez foi assim. Não consegui tirar aquele extra da Aprilia que estava com um desempenho excelente, mas estou feliz com o resultado".

Martín espera que aquele pequeno detalhe de desempenho que ainda lhe falta não pesem contra ele na disputa pelo campeonato.

“A consistência será muito importante, a velocidade será superimportante, e é preciso ser inteligente”, disse Jorge. “Falta alguma coisa a cada corrida, falta um pouquinho a cada corrida. Espero que isso não seja o que eu venha a lamentar depois do fim da temporada, mas estamos sempre lá, sempre somando pontos, quase sempre no pódio".

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