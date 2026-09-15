MotoGP: Martín passa por exames antes de decisão sobre nova cirurgia

Jorge Martín sofreu com cãibras no antebraço direito enquanto liderava o GP de San Marino de MotoGP, o que acabou com suas esperanças de disputar a vitória em Misano. Ele passará por um exame médico em Barcelona na quarta-feira (16) para definir os próximos passos em sua recuperação que pode envolver uma cirurgia para resolver a síndrome compartimental, ou conhecida como 'arm pump'.

Martín sofreu mais um contratempo físico durante o fim de semana do GP de San Marino, somando-se às lesões que o vêm atormentando desde que se juntou à Aprilia no ano passado. O espanhol sofreu uma compressão nervosa no antebraço direito, comumente conhecida entre os pilotos como 'arm pump'.

O problema se agravou no domingo, quando o campeão de 2024 fez uma boa largada e assumiu a liderança, liderando a corrida por cinco voltas antes que a dor e a perda de sensibilidade no braço direito o fizessem cair para a quinta posição.

Na quarta-feira (16), Martín passará por um exame médico em Barcelona, onde cirurgiões especializados em membros superiores — que o tratam regularmente — avaliarão a lesão e determinarão o melhor curso de ação.

Martín viajará então para Spielberg para o GP da Áustria deste fim de semana. A decisão sobre a necessidade de cirurgia será tomada posteriormente, dependendo de como seu braço reagir no Red Bull Ring.

A cirurgia para tratar a síndrome compartimental é relativamente simples e a recuperação costuma ser rápida, o que significa que Martín poderia estar de volta a um bom nível de condicionamento físico para o GP do Japão, em 4 de outubro.

No entanto, como o próprio piloto disse no domingo, “passar pela faca sempre pode trazer complicações e é algo que precisa ser avaliado com cuidado”, especialmente com o campeonato se aproximando de suas etapas decisivas.

“Depois da Áustria, vamos avaliar como lidar com esse problema físico e analisar as possíveis soluções”, explicou Martín.

"Misano não saiu exatamente como esperávamos. Apesar disso, estamos tirando lições positivas, pois na corrida longa tive boas sensações e um bom ritmo; estava pilotando como gosto até começar a perceber que meu antebraço estava ficando rígido. Agora é hora de nos concentrarmos na Áustria, um circuito de que gosto", concluiu.

Martín assumiu a liderança do campeonato mundial no final de junho, em Assen, quando somava 193 pontos, 40 a mais que Marc Márquez, que na época ocupava a quinta posição. Em apenas quatro corridas, o piloto da Ducati eliminou essa diferença, com Márquez agora liderando a classificação com 274 pontos, empatado com Martín, mas à frente no desempate graças às suas cinco vitórias, contra apenas uma de Jorge.

Pol Espargaró continuará substituindo Maverick Viñales

A Tech3 KTM anunciou na terça-feira que Pol Espargaró substituirá o lesionado Maverick Viñales na prova de Spielberg. O espanhol não compete em uma corrida de MotoGP desde 12 de julho, quando abandonou nas voltas finais do GP da Alemanha,.

"Pol Espargaró continuará competindo com a Tech3 no GP da Áustria deste fim de semana, substituindo Maverick Viñales no circuito de Red Bull Ring", anunciou a equipe.

A recuperação de Viñales tem sido mais demorada do que o esperado inicialmente, com o espanhol tendo completado apenas oito GPs este ano e pontuado em quatro deles. No entanto, a Tech3 "continua esperançosa de que Maverick esteja recuperado a tempo de retornar quando o campeonato se mudar para o Japão", como a equipe afirmou antes de Misano e novamente antes de Spielberg.

Já Espargaró, além de competir em Silverstone, Aragão, Misano e agora Spielberg, está trabalhando ao lado de Dani Pedrosa no desenvolvimento da moto de 850cc da KTM para 2027 e fará testes em Mugello nesta terça e quarta-feira.

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