MotoGP: Martín planeja retornar às pistas já no GP da Malásia

Jorge Martín planeja retornar às pistas já no GP da Malásia de MotoGP, no próximo fim de semana, após uma queda na sprint que o fez abandonar o GP da Austrália (que acabou não acontecendo por questões climáticas).

O piloto da Aprilia sofreu uma queda na oitava volta da sprint de Phillip Island, enquanto travava uma disputa acirrada pela liderança com o rival pelo título, Marc Márquez.

Martín deslizou pela caixa de brita na queda e sofreu uma fratura no rádio do braço direito, o que o tirou imediatamente do restante do final de semana.

A vitória de Márquez permitiu que o atual campeão mundial recuperasse a liderança no campeonato, onde agora detém uma vantagem de 10 pontos sobre Martín. Mesmo sem a prova de domingo, o campeão de 2024 enfrenta uma batalha difícil para acompanhar o astro da Ducati, embora vá fazer tudo ao seu alcance para tentar.

Logo após deixar o circuito no sábado, o espanhol viajou para Melbourne para realizar novos exames de imagem, que confirmaram que a fratura no braço não apresentou deslocamento.

Jorge Martin, da Aprilia, lidera à frente de Marc Márquez, da Ducati Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Isso significa que, por enquanto, ele pode evitar a cirurgia e deixa em aberto a possibilidade de viajar para a Malásia na próxima semana, onde os médicos avaliarão se ele está apto para correr.

Inicialmente, havia a preocupação de que as quedas que ele sofreu na brita pudessem ter causado uma fratura na ulna do mesmo braço, além da fratura no rádio. No entanto, uma tomografia computadorizada realizada no final daquela tarde descartou essa possibilidade.

“Jorge Martín passou por uma tomografia computadorizada para avaliar seu estado após a lesão de ontem. A única lesão confirmada é uma fratura sem deslocamento do rádio distal. Consequentemente, o piloto não retornará à Espanha e receberá o tratamento necessário nos próximos dias", afirmou um comunicado da Aprilia.

Nos próximos dias, espera-se que Martín se concentre no tratamento fisioterapêutico. A agência que representa tanto ele quanto Pedro Acosta viaja acompanhada de um fisioterapeuta, e o tratamento se concentrará especialmente na magnetoterapia e para acelerar a recuperação do osso fraturado.

Independentemente de os médicos do campeonato liberarem Martín para correr ou não em Sepang, ele estaria quase certamente em uma condição física visivelmente comprometida, gravemente prejudicado pela lesão no braço em um dos circuitos mais exigentes fisicamente do calendário.

Aldeguer fora de Sepang

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Assim como na Austrália, Fermín Aldeguer também ficará de fora da etapa em Sepang. Iker Lecuona será mais uma vez seu substituto, assim como aconteceu desta vez no circuito de Phillip Island.

O jovem espanhol da Gresini sofreu uma queda na segunda volta do GPda Indonésia, fraturando a base do primeiro metacarpo da mão direita. Essa lesão o obrigou a retornar à Espanha, onde foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida realizada pelo Dr. Xavier Mir e sua equipe médica no Hospital Universitari Dexeus, em Barcelona.

A cirurgia o impediu de correr em Phillip Island e a Gresini confirmou na manhã de domingo, enquanto as motos aguardavam para entrar na pista devido ao mau tempo, que Lecuona o substituiria mais uma vez.

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