O piloto da Aprilia, Jorge Martín, confirmou seu desejo de deixar a marca italiana no final da temporada 2025 da MotoGP, depois de quebrar seu silêncio na quinta-feira (29).

Como revelado em primeira mão pelo Motorsport.com, Martín disse à gerência da Aprilia que pretendia sair no final deste ano, apesar de se juntar à equipe apenas para 2025. Isso se baseia em uma cláusula contratual que permite que ele saia após a sexta rodada de 2025 - Le Mans - se ele não estiver na disputa pelo título da MotoGP.

Suas lesões ao longo da temporada, que o mantiveram fora de todas as etapas, exceto a do Catar, complicaram a situação, com a Aprilia argumentando que isso torna a cláusula inaplicável. Ela manteve sua posição firme de que o contrato de dois anos de Martín continua válido.

Mas, tendo permanecido em silêncio sobre a situação desde que as notícias surgiram, Martín agora divulgou uma declaração nas mídias sociais para compartilhar "uma explicação clara sobre minha situação".

Jorge Martin, Equipe Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Em nenhum momento eu violei o contrato", disse Martín, que conquistou o título do ano passado com a Pramac Ducati. "Quando assinamos o contrato, concordei com a Aprilia que, se certas condições não fossem atendidas, eu me reservaria o direito de decidir meu futuro para 2026. Essa foi uma condição essencial para que eu aceitasse a oferta de contrato naquele momento".

"Quando decidi mudar de fabricante no ano passado, um dos meus principais requisitos era testar a moto em condições reais e entender a dinâmica e os métodos de trabalho da equipe. Dessa forma, eu poderia me sentir confiante em assinar por dois anos em vez de um, e é por isso que incluímos essa condição".

"Diante da necessidade de tomar uma decisão até uma data estabelecida no contrato, optei por exercer meu direito de ser liberado para a temporada de 2026. Sempre fiz isso com respeito, clareza e com a única intenção de assumir o controle do meu futuro como atleta profissional".

"Infelizmente, as circunstâncias causadas pelos acidentes - embora não alterem o acordo - influenciaram essa fase. É por isso que sempre estive aberto ao diálogo com a Aprilia sobre a extensão desse período de avaliação para um determinado número de corridas a partir do meu retorno".

"O objetivo é que ambas as partes deem uma segunda chance uma à outra e se sintam confortáveis antes de tomar uma decisão para 2026".

Jorge Martin, Aprilia Racing Foto de: Aprilia Racing

Martín, mantendo um tom não conflituoso em relação ao fabricante, enfatizou seu respeito pela equipe, que atualmente está em terceiro lugar na classificação após sete rodadas.

"Eu sempre fui honesto com a Aprilia", ele acrescentou. "Eu valorizo a moto, a equipe e o esforço de todos os envolvidos no projeto. Tudo o que peço é que meus desejos e o espírito do que concordamos sejam respeitados".

"Não há conflito ou culpa. Só quero ser capaz de olhar para frente com clareza depois de passar por momentos muito difíceis e uma lesão grave, e continuar dando o meu melhor dentro e fora da pista".

O piloto de 27 anos fez sua estreia na MotoGP em 2021 com a equipe Pramac sob um contrato com a Ducati. A equipe italiana havia prometido promovê-lo à sua equipe de fábrica duas vezes, tanto para 2023 quanto para 2026, mas não conseguiu cumprir em nenhuma das ocasiões.

Em 2 de junho do ano passado, em Mugello, a Ducati informou a Martín que o hexacampeão Marc Márquez havia sido escolhido pela Gresini. Martín, portanto, decidiu deixar a Pramac, que havia lhe oferecido mais dois anos como terceiro piloto oficial da Ducati, e se juntar à Aprilia para esta temporada. A Honda é considerada uma opção para 2026.

