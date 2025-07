Jorge Martín, atual campeão mundial de MotoGP que sofreu fraturas e conseguiu correr em apenas uma etapa de 2025, foi liberado para testar sua moto Aprilia em sessões privadas, mas perderá o GP da Alemanha daqui a duas semanas após proibição emitida pelo diretor médico da categoria.

Martín, que atualmente está envolvido em uma disputa contratual com a equipe italiana, foi autorizado a testar na quinta ou sexta-feira desta semana.

A Aprilia, no entanto, diz que não tomará nenhuma decisão sobre um teste até depois de um novo exame médico na próxima semana.

Embora o diretor médico da MotoGP, Angel Charte, não só tenha autorizado o teste de um dia, mas insistido nele, ele descartou a possibilidade de um retorno na próxima corrida, na Alemanha, de 11 a 13 de julho.

Isso significa que o mais cedo que Martín poderia ser autorizado a voltar a correr seria no Gp da República Tcheca, uma semana depois da etapa alemã.

O atual estado de saúde do espanhol remonta ao GP do Catar, em abril, que foi um retorno após fraturas anteriores que remontam a testes de pré-temporada e acidentes de treinamento.

No Catar, a única corrida que Martín disputou em 2025, ele caiu no domingo e foi atropelado pelo piloto da VR46 Ducati, Fabio di Giannantonio. Isso o deixou em um hospital de Doha por vários dias antes de poder retornar à Europa e continuar sua recuperação.

O relatório do Dr. Xavier Mir sobre o escafoide de Martín, divulgado pela Aprilia na segunda-feira (30), dizia: "O progresso clínico é bom, com quase toda a amplitude de movimento do escafoide. No momento, a consolidação óssea ainda não está 100%, mas o processo de cura está progredindo positivamente, apesar de o reparo ainda não estar totalmente concluído".

A Aprilia também compartilhou a avaliação de Charte sobre as fraturas de costela de Martín, que dizia: "Há uma melhora significativa nos locais de fratura da maioria das lesões na costela esquerda. Apesar do progresso notável, algumas das fraturas ainda não se consolidaram totalmente. A evolução é muito positiva e, com base nisso, são necessárias mais duas semanas para a cura completa".

O teste, que provavelmente será realizado em Misano, será o primeiro desse tipo após uma mudança de regra que permite que os pilotos com lesões de longo prazo façam um teste especial para avaliar seu condicionamento físico.

A questão foi proposta pela Aprilia antes do retorno de Martín ao Catar e, após a resistência inicial das equipes rivais, foi incluída no 'livro de regras' antes do GP da França. De acordo com a nova norma, Martín teria direito a apenas três jogos de pneus para o teste.

