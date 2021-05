Longe das pistas desde o final de semana do GP de Portugal, o espanhol Jorge Martín, da Pramac Ducati, tem data para voltar a integrar o grid da MotoGP: neste final de semana, durante o GP da Catalunha.

O espanhol, que estreia neste ano na MotoGP, se lesionou durante o TL3 em Portimão, no último dia 17 de abril. Ele caiu com força no chão e sofreu três fraturas, duas na mão direita e outra no tornozelo do mesmo lado, além de golpes fortes e contusões, que afetaram lesões antigas.

Martín, que foi um dos destaques do início da temporada ao fazer a pole e liderar boa parte do GP de Doha, foi operado em 22 de abril e ficou engessado no último mês e meio, perdendo, além da etapa de Portugal, os GPs da Espanha, França e Itália.

Mas, neste fim de semana, ele voltará a subir em sua Ducati com a equipe Pramac no GP da Catalunha, a mesma moto em que subiu ao pódio no GP de Doha.

A volta de Martín é a única novidade na lista de pilotos inscritos, com a categoria confirmando que não haverá nenhum wild card. Durante seu período fora, o espanhol foi substituído por Tito Rabat em Jerez e Le Mans e por Michele Pirro em Mugello.

Martín ocupa atualmente a 17ª posição no Mundial de Pilotos, com 17 pontos, três atrás de Enea Bastianini, mas logo à frente do hexacampeão Marc Márquez, que abandonou as duas últimas etapas.

