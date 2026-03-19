Campeão de 2024, Jorge Martín está pronto para uma temporada normal na MotoGP. Após um 2025 conturbado por diversos acidentes, o espanhol teve um bom início de campeonato com a Aprilia no GP da Tailândia, mas admite que ainda precisa de mais tempo em cima da moto italiana para igualar a performance de seu companheiro, Marco Bezzecchi.

Após perder a vaga na Ducati oficial para Marc Márquez, Martín não perdeu tempo e, mesmo em meio à disputa pelo título, assinou com a Aprilia para 2025 e 2026. O ano passado foi caótico para o espanhol, dentro e fora das pistas, com os acidentes comprometendo sua temporada, além de toda a saga do piloto para encerrar seu contrato um ano antes, visando um novo acordo com a Honda.

Agora, Martín parece focado em 2026, e já iniciou bem o ano. Mesmo tendo feito apenas sete GPs em 2025, o espanhol teve um GP da Tailândia forte, terminando a prova principal em quarto lugar.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Martín revelou que não foi o resultado da Tailândia que o surpreendeu, mas sim sua performance em cima da moto.

"Não me surpreendeu [o resultado], porque não estou realmente focado em resultados, mas sim focado na sensação. A sensação me surpreendeu, sabe? Assim que cheguei ao teste, estava me sentindo incrivelmente bem, sempre sendo super competitivo. Então isso me surpreendeu um pouco mais do que o resultado, porque eu não estava realmente olhando para isso".

"Então eu espero continuar a ter essa sensação, tentar melhorar um pouco mais e continuar essa progressão, porque foi super legal. Ainda assim, eu acho que estou em um longo processo de entender a moto e ter essa confiança, mas é um bom começo, eu prefiro começar assim do que começar em décimo, com certeza".

Questionado sobre onde ele estaria devendo em relação a Bezzecchi, que vem de três vitórias consecutivas com a Aprilia (Tailândia 2026 e as duas finais de 2025), Martín acredita que a resposta seja simples: tempo.

"Eu acho que ele tem muito mais experiência com a moto, então ele conhece os segredos da moto e eu ainda não. Eu estou só pilotando, pilotando rápido, mas talvez não seja ainda o estilo perfeito para a moto. Então eu preciso continuar trabalhando no meu estilo, continuar trabalhando nessas pequenas coisas que ajudam você a ir décimo a décimo mais rápido. E sim, é apenas uma questão de tempo e de voltas para chegar a isso".

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