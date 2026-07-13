Jorge Martín pode ter a honra de liderar o campeonato de pilotos de 2026 da MotoGP ao entrar na pausa de meio de temporada — mas o espanhol está longe de estar otimista após mais um fim de semana mediano na Alemanha, com um quinto lugar no domingo (12).

“Eu [talvez] esteja na liderança agora, mas se continuar fazendo corridas como esta, não vou ficar na liderança por muito tempo”, disse Martín após a corrida de domingo em Sachsenring. “Com certeza, tivemos uma ótima primeira parte da temporada. Estou feliz por estar na liderança, obviamente, porque é sempre uma sensação boa, mas... agora precisamos recuperar a velocidade".

“Sei que o potencial é alto. Eu estava superconfiante na primeira parte da temporada, mas nas últimas corridas tenho enfrentado dificuldades com a velocidade. Então, precisamos analisar bem o que aconteceu e talvez voltar àquela configuração da moto, porque eu me sentia muito melhor".

“Mas, no geral, estou feliz. Se você tivesse me dito em janeiro [que eu estaria na liderança agora, eu aceitaria] 100%. E com certeza, será uma segunda parte [da temporada] interessante. O desafio é bom, tudo está super em aberto".

"Talvez eu esteja na liderança mais [por causa] dos erros dos outros do que pelos meus resultados, mas estou na liderança! Então, temos que continuar assim", concluiu.

Como é o cenário para Martín pós-Sachsenring?

Martín, que chegou em quinto, terminou mais de 11 segundos atrás do vencedor, Marc Márquez. E o piloto da equipe de fábrica da Aprilia já fez bem em manter essa posição, dada a intensa pressão que enfrentou de Pecco Bagnaia no final da corrida.

Com os pilotos da satélite Trackhouse terminando em segundo e terceiro lugares, a corrida alemã foi apenas mais um exemplo de Martín ficando na retaguarda do grupo da Aprilia — uma tendência negativa que se instalou após seu fim de semana perfeito em Le Mans, em maio.

Apesar desse último desempenho insatisfatório, o espanhol conseguiu ampliar sua liderança no campeonato na Alemanha, passando de sete pontos de vantagem sobre Marco Bezzecchi para 14 pontos sobre Ai Ogura.

Mas o campeão de 2024 está ciente de que isso se deve, em grande parte, aos tropeços de seus concorrentes na primeira metade da temporada.

Bezzecchi, que liderou o campeonato no início, está passando por uma fase terrível e ficou de fora do fim de semana em Sachsenring devido a uma queda na classificação.

Ogura está apenas começando a entrar no ritmo em termos de grandes conquistas de pontos, enquanto Márquez ainda está se recuperando de problemas com lesões e das corridas perdidas no início da temporada. Até mesmo o consistente Fabio Di Giannantonio desperdiçou uma oportunidade de ouro de assumir a liderança na pontuação na Alemanha, devido a uma queda no domingo.

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