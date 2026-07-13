Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Dois pilotos morrem em prova de motociclismo na República Tcheca

Geral
Dois pilotos morrem em prova de motociclismo na República Tcheca

F1: FIA altera regra sobre quantidade de motores para 2027 e 2028; saiba mais

Fórmula 1
F1: FIA altera regra sobre quantidade de motores para 2027 e 2028; saiba mais

F1: Ferrari planeja mudanças cruciais no carro para GP da Bélgica; veja quais

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Ferrari planeja mudanças cruciais no carro para GP da Bélgica; veja quais

MotoGP - Martín: Se continuar assim, "não vou ficar na liderança por muito tempo”

MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP - Martín: Se continuar assim, "não vou ficar na liderança por muito tempo”

F1: Senna é reconhecido como Herói da Pátria

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Senna é reconhecido como Herói da Pátria

MotoGP: Rivais barram pedido da KTM para abertura dos motores em meio a problemas de confiabilidade

MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP: Rivais barram pedido da KTM para abertura dos motores em meio a problemas de confiabilidade

NASCAR Cup: Blaney triunfa em corrida de Atlanta marcada por interrupção de mais de três horas

NASCAR Cup
Atlanta II
NASCAR Cup: Blaney triunfa em corrida de Atlanta marcada por interrupção de mais de três horas

MotoGP: Ogura se coloca como candidato ao título de 2026

MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP: Ogura se coloca como candidato ao título de 2026
MotoGP GP da Alemanha

MotoGP - Martín: Se continuar assim, "não vou ficar na liderança por muito tempo”

Líder da classificação de pilotos da temporada 2026 admitiu que sua vantagem se deve tanto aos erros dos rivais quanto à velocidade

Richard Asher Oriol Puigdemont
Publicado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martín pode ter a honra de liderar o campeonato de pilotos de 2026 da MotoGP ao entrar na pausa de meio de temporada — mas o espanhol está longe de estar otimista após mais um fim de semana mediano na Alemanha, com um quinto lugar no domingo (12).

Leia também:

“Eu [talvez] esteja na liderança agora, mas se continuar fazendo corridas como esta, não vou ficar na liderança por muito tempo”, disse Martín após a corrida de domingo em Sachsenring. “Com certeza, tivemos uma ótima primeira parte da temporada. Estou feliz por estar na liderança, obviamente, porque é sempre uma sensação boa, mas... agora precisamos recuperar a velocidade".

“Sei que o potencial é alto. Eu estava superconfiante na primeira parte da temporada, mas nas últimas corridas tenho enfrentado dificuldades com a velocidade. Então, precisamos analisar bem o que aconteceu e talvez voltar àquela configuração da moto, porque eu me sentia muito melhor".

“Mas, no geral, estou feliz. Se você tivesse me dito em janeiro [que eu estaria na liderança agora, eu aceitaria] 100%. E com certeza, será uma segunda parte [da temporada] interessante. O desafio é bom, tudo está super em aberto".

"Talvez eu esteja na liderança mais [por causa] dos erros dos outros do que pelos meus resultados, mas estou na liderança! Então, temos que continuar assim", concluiu.

Como é o cenário para Martín pós-Sachsenring?

Martín, que chegou em quinto, terminou mais de 11 segundos atrás do vencedor, Marc Márquez. E o piloto da equipe de fábrica da Aprilia já fez bem em manter essa posição, dada a intensa pressão que enfrentou de Pecco Bagnaia no final da corrida.

Com os pilotos da satélite Trackhouse terminando em segundo e terceiro lugares, a corrida alemã foi apenas mais um exemplo de Martín ficando na retaguarda do grupo da Aprilia — uma tendência negativa que se instalou após seu fim de semana perfeito em Le Mans, em maio. 

Apesar desse último desempenho insatisfatório, o espanhol conseguiu ampliar sua liderança no campeonato na Alemanha, passando de sete pontos de vantagem sobre Marco Bezzecchi para 14 pontos sobre Ai Ogura.

Mas o campeão de 2024 está ciente de que isso se deve, em grande parte, aos tropeços de seus concorrentes na primeira metade da temporada. 

Bezzecchi, que liderou o campeonato no início, está passando por uma fase terrível e ficou de fora do fim de semana em Sachsenring devido a uma queda na classificação.

Ogura está apenas começando a entrar no ritmo em termos de grandes conquistas de pontos, enquanto Márquez ainda está se recuperando de problemas com lesões e das corridas perdidas no início da temporada. Até mesmo o consistente Fabio Di Giannantonio desperdiçou uma oportunidade de ouro de assumir a liderança na pontuação na Alemanha, devido a uma queda no domingo.

ÁLEX e DIGGIA na KTM, Mir na Gresini e... DIOGO na HRC? Tudo do mercado! MARC x Aprilia na Alemanha?

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Rivais barram pedido da KTM para abertura dos motores em meio a problemas de confiabilidade

Principais comentários
Mais de
Richard Asher

MotoGP: Rivais barram pedido da KTM para abertura dos motores em meio a problemas de confiabilidade

MotoGP
MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP: Rivais barram pedido da KTM para abertura dos motores em meio a problemas de confiabilidade

MotoGP: Ogura se coloca como candidato ao título de 2026

MotoGP
MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP: Ogura se coloca como candidato ao título de 2026

Marc Márquez busca forma física ideal durante pausa da MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP da Alemanha
Marc Márquez busca forma física ideal durante pausa da MotoGP

Últimas notícias

Dois pilotos morrem em prova de motociclismo na República Tcheca

Geral
Dois pilotos morrem em prova de motociclismo na República Tcheca

F1: FIA altera regra sobre quantidade de motores para 2027 e 2028; saiba mais

Fórmula 1
F1: FIA altera regra sobre quantidade de motores para 2027 e 2028; saiba mais

F1: Ferrari planeja mudanças cruciais no carro para GP da Bélgica; veja quais

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Ferrari planeja mudanças cruciais no carro para GP da Bélgica; veja quais

MotoGP - Martín: Se continuar assim, "não vou ficar na liderança por muito tempo”

MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP - Martín: Se continuar assim, "não vou ficar na liderança por muito tempo”