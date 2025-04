Os problemas de Jorge Martín continuam. Após sofrer mais um acidente em 2025, agora na corrida principal do GP do Catar do último domingo (13), o atual campeão da MotoGP segue internado em Doha para tratamento de um pneumotórax e cuidados com as 11 fraturas nas costelas, que devem deixá-lo afastado das pistas por mais três meses.

Segundo os últimos boletins médicos divulgados e informações apuradas pelo Motorsport.com, Martín deve seguir internado em Doha por pelo menos mais duas semanas, antes de ter condições de voltar para a Espanha.

Após um fim de semana de aclimatação com a moto da Aprilia no Catar, Martín vinha buscando pelo menos terminar a etapa de Losail, mas acabou indo ao chão na volta 14 da prova do domingo, sendo também atingido pela Ducati de Fabio Di Giannantonio.

Os exames no hospital apontaram o pneumotórax e 11 fraturas na costela, com o espanhol precisando de um tubo de drenagem no lado direito do corpo. Esta etapa deve levar de quatro a sete dias no total.

"A segunda noite no hospital foi um pouco melhor", disse ao Motorsport.com uma pessoa do time de Martín. "Mas ele sente muita dor e o tubo inserido em seu lado direito dói bastante".

Uma volta à Espanha é vista como prioridade pelo piloto, mas a extensão de sua lesão faz com que o voo de volta seja impossível, devido à dor. Segundo a fonte: "Se tudo for bem, Jorge pode tentar entrar no avião e voar em cerca de duas semanas. Talvez até três".

Independente do quão bem a recuperação de Martín for em termos de viagem, um médico que acompanha regularmente do pilotos do Mundial afirmou que o espanhol ficará fora das pistas por pelo menos três meses, dependendo dos detalhes da lesão.

Após três acidentes em 65 dias e duas quedas muito fortes após as duas primeiras recuperações, Martín precisa ter calma antes de voltar a guiar a Aprilia. Isso será ainda mais importante no futuro do que o retorno no Catar.

Em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com na semana passada, o hexacampeão Marc Márquez disse que o único arrependimento de sua carreira foi um retorno precipitado em 2020. Antes do Catar, Martín disse que estava grato pelos conselhos de Márquez sobre tirar o tempo necessário para a recuperação.

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

