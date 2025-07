Jorge Martín está feliz novamente após seu retorno às pistas na MotoGP. O atual campeão já havia avisado, após o teste em Misano, que poderia se sair bem no GP da República Tcheca, mas certamente superou suas próprias expectativas e as dos fãs com um desempenho digno de seu distintivo #1, o último detentor do título mundial, após terminar em sétimo. O espanhol disse que 'se sentiu em casa' com a Aprilia na etapa de Brno.

O espanhol começou em Brno entrando direto na Q2, fazendo a mesma volta que seu companheiro de equipe, Marco Bezzecchi. No sábado, ele terminou em décimo primeiro lugar na corrida sprint, depois de ter ficado nos pontos durante a maior parte da corrida. E no domingo, ele brilhou ao terminar em sétimo na corrida principal, conquistando seus primeiros nove pontos na classificação geral como piloto da Aprilia.

Depois de uma corrida que, como ele admitiu, foi longa, e depois de comemorar com a torcida e sua equipe, Martín analisou seu desempenho: "Meu objetivo era dar voltas. Quando cheguei à décima volta, era hora de começar a analisar. Faltando 13 voltas para o final, meu corpo sentiu o primeiro declínio físico, pensei [em dar] o que me restava".

De fato, a corrida deixou Martín nervoso, sabendo o que estava prestes a conseguir e como resultado da tensão de seu retorno à categoria rainha: "Não desci abaixo de 195 batimentos por minuto, quando normalmente não passo de 170. Houve momentos em que fiquei um pouco tonto, mas o sétimo lugar é muito bom para começar. Havia vários pilotos atrás de mim, mas consegui manter o ritmo. O sétimo lugar é melhor do que eu esperava".

O resultado do piloto espanhol no fim de semana fez a Aprilia comemorar. Massimo Rivola, CEO da marca italiana, aplaudiu Martín na linha de chegada com um sorriso, e depois toda a equipe fez o mesmo em sua chegada ao box. Tais momentos fecham definitivamente a ferida causada pelos problemas contratuais e a intenção do piloto de deixar a marca no final deste ano, uma vez que ele confirmou na quinta-feira que permanecerá com os italianos em 2026.

"Desde sábado me sinto em casa com a Aprilia. Eles acreditam em mim e eu vejo que o projeto é competitivo. A motocicleta é competitiva e eu também", disse.

"Este fim de semana me ajudou a crescer, a confiar em mim mesmo e a me unir à Aprilia, embora pareça difícil de acreditar. Na quinta-feira houve tensão, na sexta-feira houve um pouco de tensão, mas hoje cheguei ao box e me senti em casa. Isso nos fortaleceu. Como em um casal, os momentos ruins podem nos ajudar a melhorar".

Martin estava ciente de que seria um dia especial, o que o levou a se desestressar e chorar nos momentos que antecederam a saída para a pista: "Antes da corrida eu desabei, com meu pai e minha namorada, comecei a chorar e isso foi bom para mim, porque consegui liberar todas aquelas emoções acumuladas e começar mais relaxado".

O atual #1 já está pensando no futuro: "Pensei que o Marco tinha vencido, porque até parar de vê-lo eu estava em primeiro lugar. É bom ter terminado perto dele; primeiro tenho que alcançá-lo, e depois o resto".

Para Jorge, não são as férias de meio de temporada que estão chegando, mas o trabalho duro: "Agora começam as férias, mas para mim não serão férias. Mal posso esperar para começar a organizar meu treinamento, com e sem bicicleta".

