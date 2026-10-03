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MotoGP GP do Japão

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Atual líder do campeonato superou o rival na briga pelo título por pouco mais de um décimo de vantagem

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

A MotoGP definiu na noite desta sexta-feira (02) o grid de largada para as duas provas do GP do Japão. E em uma boa briga entre os dois principais candidatos ao título, Jorge Martín superou Marc Márquez para terminar com a pole, enquanto Diogo Moreira ficou em nono.

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Q1

Os 12 pilotos do Q1 foram à pista ao mesmo tempo, assim que a regressiva de 15 minutos foi iniciada. Participaram dessa parte do treino: Toprak Razgatlioglu, Álex Rins, Maverick Viñales, Jack Miller, Somkiat Chantra, Fermín Aldeguer, Brad Binder, Luca Marini, Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, Raúl Fernández e Ai Ogura.

A sessão teve uma amarela próximo do final com a queda de Binder, o que atrapalhou alguns pilotos em voltas rápidas.

 

No final, Ai Ogura foi o mais rápido com um tempo de 01min42s883, apenas um milésimo à frente de seu companheiro de Trackhouse, Raúl Fernández, com os dois garantindo as vagas para o Q2.

Com isso, os eliminados no Q1, que ficam com as posições de 13º a 22º foram, em ordem: Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini, Brad Binder, Fermín Aldeguer, Somkiat Chantra, Jack Miller, Maverick Viñales, Álex Rins e Toprak Razgatlioglu.

 

Q2

Ai Ogura e Raúl Fernández garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores no segundo treino livre do final de semana: Diogo Moreira, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Marc Márquez, Álex Márquez, Fabio di Giannantonio, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Jorge Martín e Enea Bastianini.

A sessão foi marcada por uma boa disputa entre os dois principais candidatos ao título, Martín e Márquez, pela pole.

 

No final, Jorge Martín garantiu a pole position com um tempo de 01min42s371, 0s110 à frente de Marc Márquez em segundo, enquanto Pedro Acosta completou a primeira fila a 0s122.

Completaram o top 12: Marco Bezzecchi, Álex Márquez, Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini, Raúl Fernández, Diogo Moreira, Johann Zarco, Ai Ogura e Fabio Quartararo.

A MotoGP volta à pista de Motegi mais uma vez nesta madrugada de sexta para sábado. Às 03h tem a largada da corrida sprint do GP do Japão, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Confira o grid de largada para o GP do Japão de MotoGP:

Top 12 - Pilotos que avançaram ao Q2

Q2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 8

1'42.371

   168.832  
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 7

+0.110

1'42.481

 0.110 168.651  
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 8

+0.122

1'42.493

 0.012 168.632  
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 8

+0.159

1'42.530

 0.037 168.571  
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+0.175

1'42.546

 0.016 168.544  
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

+0.257

1'42.628

 0.082 168.410  
7 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 8

+0.298

1'42.669

 0.041 168.342  
8 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+0.370

1'42.741

 0.072 168.224  
9 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 7

+0.545

1'42.916

 0.175 167.938  
10 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 6

+0.547

1'42.918

 0.002 167.935  
11 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 4

+0.562

1'42.933

 0.015 167.911  
12 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 8

+0.688

1'43.059

 0.126 167.705  
Ver resultados completos

De 13º a 22º - Pilotos que ficaram no Q1

Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h
13 F. BagnaiaDucati Team 63 Ducati 7

+0.124

1'43.007

 0.123 167.790
14 F. MorbidelliTeam VR46 21 Ducati 8

+0.253

1'43.136

 0.129 167.580
15 S. ChantraRepsol Honda Team 15 Honda 8

+0.313

1'43.196

 0.060 167.483
16 L. MariniRepsol Honda Team 10 Honda 8

+0.395

1'43.278

 0.082 167.350
17 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 33 KTM 4

+0.516

1'43.399

 0.121 167.154
18 F. AldeguerGresini Racing 54 Ducati 7

+0.536

1'43.419

 0.020 167.122
19 M. ViñalesTech 3 12 KTM 7

+0.722

1'43.605

 0.186 166.822
20 J. MillerPramac Racing 43 Yamaha 6

+0.928

1'43.811

 0.206 166.491
21 A. RinsMovistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 8

+1.013

1'43.896

 0.085 166.354
22 T. RazgatliogluPramac Racing 7 Yamaha 7

+1.148

1'44.031

 0.135 166.138

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

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