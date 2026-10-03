A MotoGP definiu na noite desta sexta-feira (02) o grid de largada para as duas provas do GP do Japão. E em uma boa briga entre os dois principais candidatos ao título, Jorge Martín superou Marc Márquez para terminar com a pole, enquanto Diogo Moreira ficou em nono.

Q1

Os 12 pilotos do Q1 foram à pista ao mesmo tempo, assim que a regressiva de 15 minutos foi iniciada. Participaram dessa parte do treino: Toprak Razgatlioglu, Álex Rins, Maverick Viñales, Jack Miller, Somkiat Chantra, Fermín Aldeguer, Brad Binder, Luca Marini, Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, Raúl Fernández e Ai Ogura.

A sessão teve uma amarela próximo do final com a queda de Binder, o que atrapalhou alguns pilotos em voltas rápidas.

No final, Ai Ogura foi o mais rápido com um tempo de 01min42s883, apenas um milésimo à frente de seu companheiro de Trackhouse, Raúl Fernández, com os dois garantindo as vagas para o Q2.

Com isso, os eliminados no Q1, que ficam com as posições de 13º a 22º foram, em ordem: Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini, Brad Binder, Fermín Aldeguer, Somkiat Chantra, Jack Miller, Maverick Viñales, Álex Rins e Toprak Razgatlioglu.

Q2

Ai Ogura e Raúl Fernández garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores no segundo treino livre do final de semana: Diogo Moreira, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Marc Márquez, Álex Márquez, Fabio di Giannantonio, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Jorge Martín e Enea Bastianini.

A sessão foi marcada por uma boa disputa entre os dois principais candidatos ao título, Martín e Márquez, pela pole.

No final, Jorge Martín garantiu a pole position com um tempo de 01min42s371, 0s110 à frente de Marc Márquez em segundo, enquanto Pedro Acosta completou a primeira fila a 0s122.

Completaram o top 12: Marco Bezzecchi, Álex Márquez, Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini, Raúl Fernández, Diogo Moreira, Johann Zarco, Ai Ogura e Fabio Quartararo.

A MotoGP volta à pista de Motegi mais uma vez nesta madrugada de sexta para sábado. Às 03h tem a largada da corrida sprint do GP do Japão, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Confira o grid de largada para o GP do Japão de MotoGP:

Top 12 - Pilotos que avançaram ao Q2

De 13º a 22º - Pilotos que ficaram no Q1

Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h 13 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7 +0.124 1'43.007 0.123 167.790 14 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 8 +0.253 1'43.136 0.129 167.580 15 S. Chantra Repsol Honda Team 15 Honda 8 +0.313 1'43.196 0.060 167.483 16 L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 8 +0.395 1'43.278 0.082 167.350 17 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 4 +0.516 1'43.399 0.121 167.154 18 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 7 +0.536 1'43.419 0.020 167.122 19 M. Viñales Tech 3 12 KTM 7 +0.722 1'43.605 0.186 166.822 20 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6 +0.928 1'43.811 0.206 166.491 21 A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 8 +1.013 1'43.896 0.085 166.354 22 T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 7 +1.148 1'44.031 0.135 166.138

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