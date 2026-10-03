MotoGP: Martín supera Márquez e Acosta e fica com a pole do GP do Japão; Moreira é 9º
Atual líder do campeonato superou o rival na briga pelo título por pouco mais de um décimo de vantagem
A MotoGP definiu na noite desta sexta-feira (02) o grid de largada para as duas provas do GP do Japão. E em uma boa briga entre os dois principais candidatos ao título, Jorge Martín superou Marc Márquez para terminar com a pole, enquanto Diogo Moreira ficou em nono.
Q1
Os 12 pilotos do Q1 foram à pista ao mesmo tempo, assim que a regressiva de 15 minutos foi iniciada. Participaram dessa parte do treino: Toprak Razgatlioglu, Álex Rins, Maverick Viñales, Jack Miller, Somkiat Chantra, Fermín Aldeguer, Brad Binder, Luca Marini, Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, Raúl Fernández e Ai Ogura.
A sessão teve uma amarela próximo do final com a queda de Binder, o que atrapalhou alguns pilotos em voltas rápidas.
No final, Ai Ogura foi o mais rápido com um tempo de 01min42s883, apenas um milésimo à frente de seu companheiro de Trackhouse, Raúl Fernández, com os dois garantindo as vagas para o Q2.
Com isso, os eliminados no Q1, que ficam com as posições de 13º a 22º foram, em ordem: Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini, Brad Binder, Fermín Aldeguer, Somkiat Chantra, Jack Miller, Maverick Viñales, Álex Rins e Toprak Razgatlioglu.
Q2
Ai Ogura e Raúl Fernández garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores no segundo treino livre do final de semana: Diogo Moreira, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Marc Márquez, Álex Márquez, Fabio di Giannantonio, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Jorge Martín e Enea Bastianini.
A sessão foi marcada por uma boa disputa entre os dois principais candidatos ao título, Martín e Márquez, pela pole.
No final, Jorge Martín garantiu a pole position com um tempo de 01min42s371, 0s110 à frente de Marc Márquez em segundo, enquanto Pedro Acosta completou a primeira fila a 0s122.
Completaram o top 12: Marco Bezzecchi, Álex Márquez, Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini, Raúl Fernández, Diogo Moreira, Johann Zarco, Ai Ogura e Fabio Quartararo.
A MotoGP volta à pista de Motegi mais uma vez nesta madrugada de sexta para sábado. Às 03h tem a largada da corrida sprint do GP do Japão, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.
Confira o grid de largada para o GP do Japão de MotoGP:
Top 12 - Pilotos que avançaram ao Q2
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|8
|
1'42.371
|168.832
|2
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|7
|
+0.110
1'42.481
|0.110
|168.651
|3
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|8
|
+0.122
1'42.493
|0.012
|168.632
|4
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|8
|
+0.159
1'42.530
|0.037
|168.571
|5
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|8
|
+0.175
1'42.546
|0.016
|168.544
|6
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|8
|
+0.257
1'42.628
|0.082
|168.410
|7
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|8
|
+0.298
1'42.669
|0.041
|168.342
|8
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|8
|
+0.370
1'42.741
|0.072
|168.224
|9
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|7
|
+0.545
1'42.916
|0.175
|167.938
|10
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|6
|
+0.547
1'42.918
|0.002
|167.935
|11
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|4
|
+0.562
1'42.933
|0.015
|167.911
|12
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|8
|
+0.688
1'43.059
|0.126
|167.705
|Ver resultados completos
De 13º a 22º - Pilotos que ficaram no Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|13
|F. BagnaiaDucati Team
|63
|Ducati
|7
|
+0.124
1'43.007
|0.123
|167.790
|14
|F. MorbidelliTeam VR46
|21
|Ducati
|8
|
+0.253
1'43.136
|0.129
|167.580
|15
|S. ChantraRepsol Honda Team
|15
|Honda
|8
|
+0.313
1'43.196
|0.060
|167.483
|16
|L. MariniRepsol Honda Team
|10
|Honda
|8
|
+0.395
1'43.278
|0.082
|167.350
|17
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|4
|
+0.516
1'43.399
|0.121
|167.154
|18
|F. AldeguerGresini Racing
|54
|Ducati
|7
|
+0.536
1'43.419
|0.020
|167.122
|19
|M. ViñalesTech 3
|12
|KTM
|7
|
+0.722
1'43.605
|0.186
|166.822
|20
|J. MillerPramac Racing
|43
|Yamaha
|6
|
+0.928
1'43.811
|0.206
|166.491
|21
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|8
|
+1.013
1'43.896
|0.085
|166.354
|22
|T. RazgatliogluPramac Racing
|7
|Yamaha
|7
|
+1.148
1'44.031
|0.135
|166.138
FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão
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