MotoGP: Martín tem bicicleta avaliada em R$123 mil roubada

Jorge Martín correu o GP de Valência, que fechou a temporada da MotoGP, mas isso não significa que as dores de cabeça acabaram. Na verdade, naquele mesmo fim de semana, o campeão de 2024 teve sua bicicleta avaliada em R$123 mil, cerca de 20 mil euros, roubada.

Conforme relatado por Las Provincias e confirmado ao Motorsport.com por fontes próximas a Martín, o piloto da Aprilia percebeu no final do dia que alguém havia aberto o compartimento de armazenamento onde ele normalmente guarda as motos que usa para treinar na parte de trás de seu motorhome, estacionado no paddock do circuito.

De lá, roubaram uma bicicleta Pinarello com valor de mercado de cerca de 20 mil euros, uma edição especial que também é personalizada para o espanhol. A polícia chegou ao local para colher depoimentos dos presentes, supostamente para iniciar uma investigação sobre o que aconteceu.

Tanto o campeão mundial quanto os demais pilotos do grid da categoria de motos pesadas permaneceram na pista valenciana até terça-feira, quando foi realizada a primeira sessão de testes da pré-temporada, com vistas ao campeonato do próximo ano.

Devido à natureza do roubo, Martín e seu pessoal acreditam que aqueles que levaram a bicicleta tinham algum conhecimento do paddock e da pista.

"Eles sabiam o que estavam procurando, porque deixaram outras coisas que também eram valiosas, mas não estavam interessados nelas", disse um membro da comitiva imediata do nativo de Madri ao Motorsport.com.

De qualquer forma, é surpreendente que os ladrões tenham conseguido passar pela segurança do circuito quando chegou a hora de levar a moto, já que todos os veículos que entram no paddock são identificados com um adesivo que funciona como uma autorização.

Como a maioria de seus colegas pilotos no grid, Martín usa a bicicleta de estrada como um complemento para seu treinamento aeróbico e é frequentemente visto em seus perfis de mídia social pedalando com Aleix Espargaró, com quem compartilha um agente.

A maioria dos pilotos e muitos outros membros da equipe usam a bicicleta às quintas-feiras para percorrer os circuitos que visitam, por isso é comum ver esse tipo de veículo nos paddocks em todo o mundo.

