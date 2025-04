Enquanto espera para saber quanto tempo Jorge Martín, campeão de 2024, ficará fora de ação, a Aprilia decidiu quem será o substituto para as próximas corridas de MotoGP, começando com Jerez, neste fim de semana.

Martín se lesionou durante a pré-temporada e perdeu os três primeiros GPs do ano na Tailândia, Argentina e Estados Unidos, onde foi substituído pelo piloto de testes da Aprilia Lorenzo Savadori, que fechou as três rodadas com um ponto.

Depois de retornar no Catar, Martín se lesionou novamente na corrida de domingo, um acidente desagradável que o manteve no país árabe por enquanto, embora tenha recebido alta do hospital neste domingo.

A Aprilia está esperando que o piloto, que teve onze costelas fraturadas, reúna suas forças para embarcar em um avião "especial" para tirá-lo do Catar, o que pode acontecer "na quinta ou sexta-feira desta semana", de acordo com fontes médicas.

A partir daí, será necessário entender o período de recuperação que o piloto espanhol terá de enfrentar, embora os primeiros relatórios médicos apontem para uma ausência de dois a três meses apenas no momento mais compacto da temporada, quando começam as corridas europeias.

Na melhor das hipóteses, Martín perderá os próximos cinco eventos, o GP da Espanha, França, Inglaterra, Aragão e Itália, que acontece no fim de semana de 22 de junho.

Se a ausência se estender por três meses, ele também não poderá correr na Holanda, Alemanha e República Tcheca, onde o campeonato retorna em 20 de julho.

No total, até a pausa de verão, estão programados oito GPs, com o campeonato sendo retomado em 17 de agosto na Áustria, que seria o palco do retorno nas previsões mais conservadoras. Esse cenário deixaria a Aprilia sem seu principal piloto por seis a oito etapas, além dos três GPs dos quais ele não participou no início da temporada.

A Aprilia não está procurando por um substituto no momento.

A curto prazo, a equipe italiana não está procurando um substituto para Martín, e manterá seu piloto de testes como substituto do espanhol. "No momento, Savadori é a única opção que estamos considerando", explicou a Aprilia em conversa com o Motorsport.com.

No entanto, uma queda que pode chegar a quase metade das corridas da temporada, que este ano chegará a 22 GPs pela primeira vez na história da MotoGP, colocou a fabricante italiana em alerta e ela começou a olhar para além de sua garagem com o objetivo de fortalecer sua equipe de testes com um jovem piloto que pode trabalhar no desenvolvimento, ser um substituto e treinar dentro da própria equipe.

A empresa italiana não estaria procurando um piloto para substituir Martín a curto prazo, mas sim um piloto que possa fortalecer o projeto para o futuro, mas que também possa fazer substituições em um futuro eventual.

No momento, a prioridade da Aprilia é que Martín possa deixar o Catar e voar para Barcelona, onde será examinado em profundidade para determinar a extensão das lesões que está sofrendo e tentar estabelecer um plano de reabilitação para que possa se recuperar totalmente e voltar às pistas com 100% de aproveitamento.

