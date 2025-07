Jorge Martín retorna ao grid da MotoGP neste fim de semana, tendo no GP da República Tcheca apenas sua segunda etapa disputada na temporada 2025, após o forte acidente sofrido no Catar, em abril. E em sua chegada a Brno, o atual campeão terá um desafio difícil antes mesmo de ir às pistas: enfrentar sozinho uma coletiva de imprensa na quinta para explicar porque resolveu encerrar a guerra com a Aprilia.

O espanhol vive um ano conturbado por acidentes. O primeiro veio ainda no primeiro dia de pré-temporada, em fevereiro, onde sofreu uma fratura. Ele estava a caminho de disputar o GP da Tailândia, na abertura do campeonato, mas em um teste de supermoto, sofreu mais uma queda forte.

Com isso, ele ficou afastado das pistas até o GP do Catar, onde fez não somente sua estreia na temporada 2025 como também sua primeira prova oficial como piloto da Aprilia. Porém, na corrida do domingo, uma queda e um subsequente atropelamento de Fabio di Giannantonio o deixou com mais um pneumotórax e 11 costelas fraturadas.

Porém, o problema maior destes quase 100 dias de afastamento de Martín desde Losail está longe de sua recuperação física. Neste período, o espanhol travou uma guerra aberta com a Aprilia para tentar romper o contrato de dois anos no final de 2025, tentando utilizar uma cláusula de performance em seu contrato.

Mas com a direção da categoria favorável à defesa da Aprilia, a Honda, que tinha interesse no espanhol, retirou da mesa a oferta e, com isso, Martín parece agora resignado a cumprir o contrato com a marca italiana até o fim.

Agora cabe ao piloto fazer um grande trabalho psicológico e mental para tentar recompor suas emoções e sentimentos para esquecer toda essa tremenda confusão e se concentrar em ser competitivo novamente e demonstrar as qualidades que o levaram a ser campeão em 2024. Por parte da Aprilia, eles garantem que nada mudou e redobrarão seus esforços para que o espanhol se sinta confortável, em casa e não apenas termine seu contrato, mas permaneça com eles além de 2026.

Para dar todas as explicações e responder às muitas perguntas que certamente serão feitas ao piloto, foi decidido que na quinta-feira, além da tradicional coletiva de imprensa antes do GP da República Tcheca, Martín fará uma aparição individual diante da mídia. Na terça-feira, o departamento de comunicação da marca italiana distribuiu o release pré-etapa com algumas palavras "padrão" de ambos os pilotos.

"Estou realmente ansioso para voltar à moto; estou muito feliz que este momento finalmente chegou", explicou o espanhol no texto. "Junto com a Aprilia, temos muito trabalho pela frente, mas temos muito potencial para nos sairmos bem. Agora é hora de começar a nos preparar e buscar um final de temporada sólido", disse ele.

Martín tem pela frente uma segunda metade da temporada muito intensa, complicada e decisiva. Por um lado, ele deve recuperar sua forma, ritmo e velocidade competindo e fazendo a pré-temporada ao mesmo tempo, com um período necessário de adaptação à RS-GP 2025.

Por outro lado, ele deve competir com um companheiro de equipe, Marco Bezzecchi, que se tornou uma das revelações da temporada e que não só conquistou a vitória em Silverstone, mas também é capaz de lutar regularmente por pódios.

Além disso, e uma coisa leva à outra, Martin precisa obter resultados e provar que ainda é um piloto rápido e vencedor se quiser, no final do ano, quando o mercado abrir, poder escolher onde quer correr em 2027.

