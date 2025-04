O atual campeão da MotoGP, Jorge Martín, teve um primeiro dia de muito sucesso a bordo da Aprilia RS-GP no Catar. O espanhol estava otimista depois de seu retorno na sexta-feira, que foi tão bem quanto ele poderia ter esperado.

Mas o que pode ter lhe dado muito para pensar - depois que a euforia baixou - foi o fraco desempenho dos outros três pilotos da Aprilia. Seus três colegas o acompanharam na parte inferior da tabela de tempos... apesar de estarem em plena forma física e de terem percorrido milhares de quilômetros a mais na moto.

Depois de deixar claro que não estaria 100% em forma e que voltaria à competição no Catar aos poucos, não foi surpresa ver Martín terminar sua primeira sessão em 20º lugar, a pouco mais de dois segundos do ritmo estabelecido por Marc Márquez. Devido às suas lesões, muitos esperavam que ele ficasse ainda mais longe do tempo mais rápido.

Após a primeira saída de Martin no TL1, ele recebeu imediatamente a visita do diretor médico da MotoGP, Ángel Charte. Embora precisasse de ajuda para remover o capacete e as luvas, ele ignorou as perguntas do médico. Martín estava mais preocupado em como tirar o máximo proveito de sua RS-GP e continuou a completar uma sessão estável. Isso foi algo que fez seu chefe Massimo Rivola sorrir.

"A primeira sessão foi boa", comentou o CEO da Aprilia durante a sessão. "Eu estava nervoso, como acho que todo mundo estava, inclusive ele! Mas foi bom ver um piloto pronto. Quando Jorge voltou para a garagem, ele disse: 'Eu não preciso de você, doutor - precisamos falar sobre coisas técnicas!".

Na sessão de treinos noturnos, em que um lugar na Q2 estava teoricamente em jogo para Martín, o campeão mundial permaneceu na parte de trás do pelotão, apesar de ter se aproximado um pouco mais com um novo pneu traseiro macio no final. Mais uma vez, ele não conseguiu ir além do 20º lugar, tendo somente Augusto Fernández (Pramac Yamaha) e Somkiat Chantra (LCR Honda) atrás dele.

Martín ficou a 1s568 do tempo mais rápido da sessão, que foi estabelecido pelo piloto da VR46 Ducati, Franco Morbidelli. No entanto, ele ficou a apenas um segundo do décimo piloto mais rápido, último a avançar diretamente para o Q2, Johann Zarco (LCR Honda).

Jorge Martin, Equipe Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Refletindo sobre o dia, Martín disse que terminar a corrida no domingo - que tinha sido um grande ponto de interrogação - pode não estar fora de alcance.

"Estou realmente exausto de hoje. É muito difícil pilotar uma MotoGP no primeiro dia. Mas acho que não foi tão ruim assim. O objetivo era testar minha condição física, experimentar a moto, e consegui fazer isso o dia inteiro, o que já é um sucesso. Então, sim, estou me sentindo bem. Acho que estamos melhor do que eu esperava".

"À tarde, consegui dar duas voltas e depois precisei parar. À noite, consegui dar quatro ou cinco, então acho que o passo foi enorme. Agora preciso entender como vou acordar amanhã, como vou melhorar no fim de semana, e vamos ver se podemos continuar trabalhando assim. Não sei se poderei correr no domingo. Se você tivesse me perguntado hoje de manhã, eu teria dito que era impossível. Agora talvez seja uma possibilidade. Mas vamos ver como vou acordar amanhã".

Mas, embora tenha sido um caso de "trabalho concluído" para Martin, dadas as suas ambições limitadas, o esforço decepcionante de seu companheiro de equipe na Aprilia, Marco Bezzecchi, colocou o dia do espanhol em uma perspectiva muito clara. O difícil início de temporada de Bezzecchi pareceu ir de mal a pior na sexta-feira no Catar, onde sua falta de velocidade nas curvas quase levou Marc Márquez consigo durante o TL1.

Marco Bezzecchi, Equipe Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A margem de pouco mais de dois décimos de segundo de Bezzecchi em relação ao seu companheiro de equipe mal preparado levanta preocupações reais sobre seu desempenho na moto. Ao mesmo tempo, isso deixará os observadores se perguntando quanto do déficit de Martín em relação aos líderes aqui se deve à sua lesão e quanto pode ser devido à moto - o que seria um problema mais preocupante a longo prazo.

O próprio Martín admitiu ter deixado uma margem de 10% hoje. Sendo assim, ele provavelmente preferiria ver seu companheiro de equipe e a dupla da Trackhouse muito mais à frente no grid. Isso lhe daria a esperança de ter algum potencial à sua espera quando estiver de volta à plena forma. No entanto, as tabelas de tempos foram muito ruins para a Aprilia: a dupla da Trackhouse foi pouco melhor que Bezzecchi.

Ai Ogura foi o melhor, mas ficou apenas em 15º lugar, a três décimos de entrar no top 10. Raúl Fernández foi o 16º na segunda moto da Trackhouse, embora isso não tenha sido um grande desvio de sua posição habitual na ordem de classificação.

Espera-se que Ogura melhore durante o fim de semana, assim como fez na corrida anterior nos EUA. Afinal de contas, ele está em sua temporada de estreia. Não seria uma surpresa vê-lo chegar ao Q2 através do Q1 no sábado. O mais preocupante será o fato de não ter conseguido ficar à frente das motos satélites que tiveram um desempenho tão modesto.

Embora possa haver um argumento de que o pacote da Aprilia está simplesmente sofrendo em Losail, deve-se observar que Aleix Espargaró levou a moto da marca ao pódio na temporada passada. Ogura, por exemplo, não está acreditando na ideia de que há uma montanha a ser escalada.

"Comparando dados, onde eu tenho dificuldades, onde Bez tem dificuldades, onde Raul tem dificuldades... é tudo diferente", disse o sempre honesto novato japonês quando perguntado sobre o dia negro da Aprilia. "Então, acho que não é por causa da moto, é por causa dos pilotos".

Jorge Martin, Equipe de Corrida da Aprilia Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Martín também não estava disposto a encontrar problemas na moto, embora nada pudesse abalar seu ânimo depois de finalmente voltar à pista.

"Antes de [ir para a pista] hoje, eu estava realmente assustado, digamos, ou nervoso, porque não sabia o que esperar. A última vez com a moto [no teste de pré-temporada em Sepang] foi terrível, então eu estava realmente com medo de ter a mesma sensação. Mas assim que entrei na pista, já na primeira volta, eu estava apenas tocando com o cotovelo, estava me sentindo novamente, então estou feliz".

Bezzecchi, que foi bastante criticado por seu desempenho como líder da Aprilia na ausência de Martín, não compartilhou da avaliação de Ogura - o que não surpreende.

"O dia foi um pouco difícil", disse ele. "Tive dificuldades porque temos grandes problemas de instabilidade aqui, então não consigo frear com força. Esse é um problema que temos tido em praticamente todos os lugares, mas nesta pista estamos sentindo isso ainda mais. Preciso tentar ser mais fluido, mas isso é um pouco complicado no momento".

Independentemente de como você avalia a sexta-feira da Aprilia no Catar, a fábrica italiana só pode estar satisfeita por ter seu novo recruta em ação, finalmente. A contribuição do desenvolvimento de Martín deve ajudar tanto Bezzecchi quanto o conjunto como um todo a se mover na direção certa.

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!