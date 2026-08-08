MotoGP: Martín vence a sprint de Silverstone com tranquilidade; Moreira é 10º
Ai Ogura e Marco Bezzecchi completaram o top 3, enquanto o brasileiro ficou a apenas 0s027 de Marc Márquez, último piloto da zona de pontos
A MotoGP fechou o sábado em Silverstone com uma agitada corrida sprint para o GP da Grã-Bretanha. Em um pódio 100% Aprilia, Jorge Martín venceu sem problemas, com Ai Ogura em segundo e Marco Bezzecchi em terceiro. Já Diogo Moreira foi o 10º, ficando a apenas 0s027 de Marc Márquez, último piloto da zona de pontos.
Martín foi um foguete na largada, sem dar chances aos rivais. Mas Fernández passou a crescer nas curvas seguintes, antes de espalhar e cair um pouco. Já Moreira caía para 15º, enquanto Crutchlow ia ao chão na curva 4.
Ao final da primeira volta, de 10, Lecuona era o segundo a cair, causando uma amarela nas curvas 16 e 17. Martín liderava com Ogura em segundo, em disputa com Di Giannantonio, seguido de Marc Márquez, Bezzecchi, Fernández, Álex Márquez, Acosta e Mir no top 9 que pontua, enquanto Moreira era 12º.
Na quarta volta foi a vez de Raúl Fernández ir ao chão na curva 4. Felizmente sua moto parou ainda no asfalto, o que o permitiu retomar a corrida, mas na última colocação, antes de ir aos boxes e abandonar. Isso deu um respiro a Bezzecchi, que era pressionado pelo piloto da Trackhouse, enquanto Moreira subia para 11º com isso, próximo de Quartararo.
Quando a sprint chegou à sua metade, Martín tinha 0s7 para Ogura, com Di Giannantonio ainda em sua cola. Marc Márquez era o quarto, a 1s6 do italiano da VR46, seguido de perto por Bezzecchi e Álex Márquez. Acosta era o sétimo, mas a 2s2 desse pelotão à frente, com Mir e Morbidelli no top 9. Quartararo seguia em décimo, com Moreira em sua cola.
Mas, aos poucos, Marc começou a perder rendimento, sendo ultrapassado por Bezzecchi e pelo irmão, caindo para sexto. No final, ainda se viu perdendo posições para Acosta e Mir.
Com um ritmo impressionante, Bezzecchi rapidamente abriu para os irmãos Márquez e, tirando 1s2 em apenas uma volta. Ele colou em Di Giannantonio na briga pela última posição do pódio, conseguindo concluir a manobra sem dificuldade na volta 7.
No final, Jorge Martín venceu sem problemas a sprint de Silverstone, com Ai Ogura e Marco Bezzecchi no pódio. Completaram o top 9 que pontua no sábado: Álex Márquez, Fabio di Giannantonio, Pedro Acosta, Joan Mir, Franco Morbidelli e Marc Márquez. Diogo Moreira terminou em 10º, a apenas 0s027 do heptacampeão.
A MotoGP encerra sua passagem por Silverstone no domingo. Amanhã, às 9h, tem a largada do GP da Grã-Bretanha, com transmissão da ESPN e do Disney+.
Confira o resultado da corrida sprint da MotoGP em Silverstone:
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|10
|
19'49.066
|12
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|10
|
+1.530
19'50.596
|1.530
|9
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|10
|
+3.974
19'53.040
|2.444
|7
|4
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|10
|
+6.956
19'56.022
|2.982
|6
|5
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|10
|
+8.651
19'57.717
|1.695
|5
|6
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|10
|
+10.745
19'59.811
|2.094
|4
|7
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|10
|
+10.826
19'59.892
|0.081
|3
|8
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|10
|
+12.539
20'01.605
|1.713
|2
|9
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|10
|
+13.965
20'03.031
|1.426
|1
|10
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|10
|
+13.992
20'03.058
|0.027
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|10
|
+14.142
20'03.208
|0.150
|12
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|10
|
+14.344
20'03.410
|0.202
|13
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|10
|
+14.540
20'03.606
|0.196
|14
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|10
|
+15.213
20'04.279
|0.673
|15
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|10
|
+16.892
20'05.958
|1.679
|16
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|10
|
+20.194
20'09.260
|3.302
|17
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|10
|
+23.722
20'12.788
|3.528
|18
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|10
|
+24.380
20'13.446
|0.658
|19
|A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP
|47
|Yamaha
|10
|
+27.593
20'16.659
|3.213
|20
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|10
|
+34.332
20'23.398
|6.739
|dnf
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|5
|
+5 Voltas
10'29.683
|5 Voltas
|Abandono
|dnf
|C. Crutchlow LCR Honda
|35
|Honda
|3
|
+7 Voltas
6'43.532
|2 Voltas
|Abandono
|dnf
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|0
|
+10 Voltas
1'49.275
|3 Voltas
|Acidente
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MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!
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