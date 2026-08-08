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MotoGP: Martín vence a sprint de Silverstone com tranquilidade; Moreira é 10º

Ai Ogura e Marco Bezzecchi completaram o top 3, enquanto o brasileiro ficou a apenas 0s027 de Marc Márquez, último piloto da zona de pontos

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

A MotoGP fechou o sábado em Silverstone com uma agitada corrida sprint para o GP da Grã-Bretanha. Em um pódio 100% Aprilia, Jorge Martín venceu sem problemas, com Ai Ogura em segundo e Marco Bezzecchi em terceiro. Já Diogo Moreira foi o 10º, ficando a apenas 0s027 de Marc Márquez, último piloto da zona de pontos.

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Martín foi um foguete na largada, sem dar chances aos rivais. Mas Fernández passou a crescer nas curvas seguintes, antes de espalhar e cair um pouco. Já Moreira caía para 15º, enquanto Crutchlow ia ao chão na curva 4.

Ao final da primeira volta, de 10, Lecuona era o segundo a cair, causando uma amarela nas curvas 16 e 17. Martín liderava com Ogura em segundo, em disputa com Di Giannantonio, seguido de Marc Márquez, Bezzecchi, Fernández, Álex Márquez, Acosta e Mir no top 9 que pontua, enquanto Moreira era 12º.

 

Na quarta volta foi a vez de Raúl Fernández ir ao chão na curva 4. Felizmente sua moto parou ainda no asfalto, o que o permitiu retomar a corrida, mas na última colocação, antes de ir aos boxes e abandonar. Isso deu um respiro a Bezzecchi, que era pressionado pelo piloto da Trackhouse, enquanto Moreira subia para 11º com isso, próximo de Quartararo.

 

Quando a sprint chegou à sua metade, Martín tinha 0s7 para Ogura, com Di Giannantonio ainda em sua cola. Marc Márquez era o quarto, a 1s6 do italiano da VR46, seguido de perto por Bezzecchi e Álex Márquez. Acosta era o sétimo, mas a 2s2 desse pelotão à frente, com Mir e Morbidelli no top 9. Quartararo seguia em décimo, com Moreira em sua cola.

Mas, aos poucos, Marc começou a perder rendimento, sendo ultrapassado por Bezzecchi e pelo irmão, caindo para sexto. No final, ainda se viu perdendo posições para Acosta e Mir.

 

Com um ritmo impressionante, Bezzecchi rapidamente abriu para os irmãos Márquez e, tirando 1s2 em apenas uma volta. Ele colou em Di Giannantonio na briga pela última posição do pódio, conseguindo concluir a manobra sem dificuldade na volta 7.

No final, Jorge Martín venceu sem problemas a sprint de Silverstone, com Ai Ogura e Marco Bezzecchi no pódio. Completaram o top 9 que pontua no sábado: Álex Márquez, Fabio di Giannantonio, Pedro Acosta, Joan Mir, Franco Morbidelli e Marc Márquez. Diogo Moreira terminou em 10º, a apenas 0s027 do heptacampeão.

A MotoGP encerra sua passagem por Silverstone no domingo. Amanhã, às 9h, tem a largada do GP da Grã-Bretanha, com transmissão da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado da corrida sprint da MotoGP em Silverstone:

SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 10

19'49.066

       12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+1.530

19'50.596

 1.530     9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 10

+3.974

19'53.040

 2.444     7
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 10

+6.956

19'56.022

 2.982     6
5 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 10

+8.651

19'57.717

 1.695     5
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 10

+10.745

19'59.811

 2.094     4
7 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 10

+10.826

19'59.892

 0.081     3
8 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10

+12.539

20'01.605

 1.713     2
9 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 10

+13.965

20'03.031

 1.426     1
10 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 10

+13.992

20'03.058

 0.027      
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 10

+14.142

20'03.208

 0.150      
12 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 10

+14.344

20'03.410

 0.202      
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 10

+14.540

20'03.606

 0.196      
14 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 10

+15.213

20'04.279

 0.673      
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 10

+16.892

20'05.958

 1.679      
16 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 10

+20.194

20'09.260

 3.302      
17 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 10

+23.722

20'12.788

 3.528      
18 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 10

+24.380

20'13.446

 0.658      
19 Spain A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 47 Yamaha 10

+27.593

20'16.659

 3.213      
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 10

+34.332

20'23.398

 6.739      
dnf Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 5

+5 Voltas

10'29.683

 5 Voltas   Abandono  
dnf United Kingdom C. Crutchlow LCR Honda 35 Honda 3

+7 Voltas

6'43.532

 2 Voltas   Abandono  
dnf Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 0

+10 Voltas

1'49.275

 3 Voltas   Acidente  
Ver resultados completos

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

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