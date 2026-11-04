MotoGP: Martín viajará ao Catar para tentar correr mesmo com fratura

A equipe de fábrica da Aprilia na MotoGP confirmou, nesta quarta-feira (04), que Jorge Martín viajará para o Catar para tentar correr, apesar de ainda não ter se recuperado da fratura no braço direito.

O piloto espanhol sofreu uma queda em alta velocidade há duas semanas, na sprint do GP da Austrália, enquanto disputava a vitória com Marc Márquez. No acidente, ele sofreu uma fratura no punho direito, o que o deixou automaticamente fora da corrida longa do dia seguinte, que acabou sendo cancelada devido à chuva e à neblina.

Martín dedicou os cinco dias seguintes a tentar se preparar o melhor possível para voltar à moto uma semana depois, em Sepang. No entanto, após terminar a quase dois segundos do tempo de referência no primeiro treino livre, na sexta-feira, e quase não rodar no de sábado, já à tarde, ele decidiu abandonar a etapa no sábado, logo antes do início do Q1, para voltar à Espanha.

Nesta quarta-feira, a Aprilia e o piloto confirmaram que ele viajará para o Catar, na esperança de verificar como está a evolução de seu punho direito e se, em Losail, ele será capaz de aplicar a força necessária para frear a moto, o que foi o principal obstáculo que enfrentou na Malásia.

“Foi uma pena não poder continuar o fim de semana em Sepang, mas o simples fato de ter tido a oportunidade de tentar já foi uma conquista por si só”, comentou Martín. “Voltei para a Espanha para continuar com o tratamento de que preciso para me recuperar e chegar ao Catar da melhor forma possível".

"Agora vamos ver como o corpo reage, e começaremos a trabalhar com a equipe nesta quinta-feira para ver até onde posso chegar”, disse o campeão mundial de 2024.

Martín será um dos protagonistas de um fim de semana bastante atípico no Catar, onde os pilotos da Yamaha estarão ausentes, depois que a empresa japonesa não suspendeu a restrição prevista no contrato de todos os seus funcionários de viajar para uma região onde há um conflito armado.

Espera-se, sim, a presença de Marc Márquez, que tem o primeiro 'match point' para ser coroado pela oitava vez na MotoGP. Ele conseguirá isso se acumular 30 pontos a mais que Martín e 8 a mais que Marco Bezzecchi, companheiro do #89 na equipe oficial da fabricante de Noale.

Na Malásia, Bezzecchi não teve um de seus melhores fins de semana, especialmente no domingo, quando cruzou a linha de chegada em sexto lugar. A desvantagem de 66 pontos que separa o italiano de Márquez o obriga a partir para o ataque em Losail, para tentar adiar o máximo possível a conquista do título do #93.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

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