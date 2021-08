Neste sábado, a MotoGP realizou a classificação que definiu o grid de largada para o GP da Grã-Bretanha. E na classificação no mítico circuito de Silverstone, o novato Jorge Martín deu show mais uma vez, voando para fazer sua quarta pole do ano e a terceira consecutiva com direito a recorde da pista.

Após Fabio Quartararo terminar a sexta como o mais rápido, apesar de sua forte queda no TL1, a Ducati deu a resposta na manhã deste sábado, mas com Jack Miller, que terminou com o melhor tempo no combinado das sessões, superando o francês que não conseguiu melhorar sua marca.

Com dores, a Aprilia retirou Lorenzo Savadori do final de semana em Silverstone, com o italiano não participando nem do TL3, deixando o grid com apenas 21 pilotos.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 13 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa primeira parte do treino: Jack Miller, Takaaki Nakagami, Cal Crutchlow, Álex Márquez, Álex Rins, Iker Lecuona, Danilo Petrucci, Luca Marini, Enea Bastianini, Miguel Oliveira e Jake Dixon.

A 90 segundos do fim da regressiva de 15 minutos, Bastianini, que vinha liderando o Q1, sofreu uma queda no terceiro setor da pista. O piloto da Ducati tentou voltar e causou uma bandeira amarela no local, atrapalhando as voltas dos rivais.

Mas a queda de Bastianini não foi suficiente para mantê-lo na primeira posição. Johann Zarco ficou com a ponta ao marcar 01min59s288. Em segundo, ficou Álex Rins.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 21º: Enea Bastianini, Luca Marini, Takaaki Nakagami, Danilo Petrucci, Álex Márquez, Iker Lecuona, Cal Crutchlow, Miguel Oliveira e Jake Dixon.

Q2

Johann Zarco e Álex Rins garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Jack Miller, Fabio Quartararo, Aleix Espargaró, Jorge Martín, Francesco Bagnaia, Pol Espargaró, Valentino Rossi, Joan Mir, Brad Binder e Marc Márquez.

O espanhol da Pramac Jorge Martín surpreendeu novamente, voando em Silverstone para anotar sua quarta pole position do ano e a terceira consecutiva com 01min58s009, com direito a recorde da pista. Completam a primeira fila Pol Espargaró e Francesco Bagnaia.

Fecham o top 12: Fabio Quartararo, Marc Márquez, Aleix Espargaró, Jack Miller, Valentino Rossi, Johann Zarco, Álex Rins, Joan Mir e Brad Binder.

A MotoGP volta à pista no domingo para o GP da Grã-Bretanha, 12ª etapa da temporada 2021. A prova está marcada para as 09h, horário de Brasília. A transmissão será no Fox Sports. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana em Silverstone.

