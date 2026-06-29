Após vencer o GP da Holanda de MotoGP, Jorge Martín compartilhou uma mensagem de incentivo a Marco Bezzecchi após a queda sofrida pelo companheiro de equipe no início da corrida de domingo em Assen, além de refletir sobre a atual liderança do campeonato e as dificuldades pelas quais passou até alcançá-la.

Nesta mesma época do ano passado,Martín aumentava a pressão na discussão que mantinha com a Aprilia, na tentativa de que a marca italiana o liberasse do segundo ano de seu contrato, com base em uma cláusula contida no documento que os vinculava na época e que as duas partes interpretavam de maneira diferente.

Um ano depois, o espanhol saiu neste domingo de Assen como líder do Campeonato Mundial, após conquistar seu quinto pódio na temporada, em um dia marcado pela queda assustadora de Bezzecchi.

Martín liderou por mais da metade da corrida, até que Raúl Fernández e Ai Ogura o ultrapassaram, praticamente ao mesmo tempo, aproveitando o ritmo superior que haviam demonstrado nos treinos.

Apesar de ter sido ultrapassado pelos dois rivais da equipe Trackhouse, satélite da Aprilia, Martín fez uma avaliação bastante positiva do fim de semana na Holanda, um cenário em que não conseguiu se sentir totalmente à vontade, mesmo tendo conquistado a pole position no sábado.

“Quero enviar toda a minha força ao Marco, porque vi o acidente dele e não é nada bom ver um rival cair. É claro que tivemos um ótimo fim de semana e que levamos pontos para a conta”, resumiu Martín, que volta a liderar o campeonato, algo que não conseguia desde o final de 2024, quando se sagrou campeão mundial.

Depois disso, o espanhol mergulhou de cabeça no período mais sombrio de sua carreira, com uma série de quedas graves que lhe causaram uma série de lesões, o que o levou a querer deixar Aprilia.

“Voltar a ser líder depois do inferno pelo qual passei significa muito. Mas agora vem a parte mais difícil, que é manter essa posição”, refletiu o #89, que está sete pontos à frente de Bezzecchi e ficou muito satisfeito com a melhora em suas sensações à medida que o fim de semana avançava.

“Encaramos este fim de semana como um teste, e é assim que se deve fazer. Estou contente porque melhoramos em velocidade. Voltamos a ter ritmo”, observou Martín, que comentou sua intenção de consultar os médicos para que examinem algumas dores nas costas que o impediram de pilotar como gostaria.

“Essas duas semanas vão me fazer muito bem, porque tenho sentido um pouco de dor nas costas. Estou um pouco travado, e vamos ver o que os médicos dizem", concluiu.

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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