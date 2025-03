Jorge Martín, campeão da MotoGP em 2024, está se recuperando de sua lesão que o afastou das pistas, mas seu estado de melhoria ainda é incerto, conforme apurado pelo Motorsport.com com o diretor médico da categoria.

A imagem de Martín mostrando suas duas mãos lesionadas e operadas sem bandagens e se movimentando imediatamente gerou especulações sobre a condição do campeão e se o "trabalho em andamento!" sobre o qual ele fala em sua postagem poderia significar um avanço no prazo para o retorno do piloto.

O Motorsport.com entrou em contato com o diretor médico da MotoGP, Dr. Ángel Charte, que informou que "não há novidades, o piloto ainda está se recuperando" e foi categórico ao afirmar que Martín não viajará para a Argentina na próxima semana: "Totalmente fora de questão".

Embora haja especulações sobre um possível retorno no GP dos EUA, que acontece no fim de semana de 30 de março, os médicos que tratam o piloto não querem apressar o processo.

"Estamos lidando com uma lesão que, em uma pessoa normal, requer três meses de reabilitação. A fratura do escafoide precisa de tempo, em um osso muito delicado que pode deixar sequelas permanentes".

'Conversamos com Jorge e dissemos que ele não iria para a Argentina, e que avaliaríamos as possibilidades de estar em Austin alguns dias antes do GP. Mas se o osso não estiver consolidado, ele não poderá viajar", disse o médico do campeonato, que deve visitar Martín em Barcelona no dia 24 de março.

Jorge Martín postou uma foto em suas redes sociais na terça-feira, fazendo os primeiros exercícios de mobilidade em sua casa Foto de: Instagram de Jorge Martín

"As notícias sobre Jorge são boas, a dor diminuiu muito e, como ele mesmo mostrou em suas redes sociais, ele foi capaz de começar a fazer exercícios de mobilidade em casa", disse a assessoria do piloto ao Motorsport.com.

Fraturas múltiplas e duas operações

O infortúnio tem sido o destino de Martin no início do ano de 2025. O novo piloto da Aprilia sofreu dois acidentes no primeiro dia de testes em Sepang (5 de fevereiro), sofrendo uma fratura dupla na cabeça do quinto metacarpo da mão direita e no terceiro, quarto e quinto metatarsos do pé esquerdo.

O espanhol foi submetido a uma cirurgia na mão dois dias depois e perdeu toda a pré-temporada. A recuperação estava no caminho certo e foi confirmado que ele voltaria para o GP da Tailândia em 28 de fevereiro.

Porém, outro episódio inesperado acabou castigando o campeão de 2024. Em 24 de fevereiro, um dia antes de viajar para Buriram, Martin foi a uma pista de kart para dar algumas voltas em um supermotard e testar sua mão direita.

Por azar, ele sofreu outra queda e machucou a mão esquerda, dessa vez com uma fratura deslocada do rádio distal, do escafoide do carpo e do osso piramidal, além de uma fratura não deslocada do calcâneo do pé esquerdo, o que levou o piloto de volta à sala de cirurgia no dia 25 de fevereiro para fazer uma cirurgia na mão e perder o início do campeonato.

