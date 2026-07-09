MotoGP: Mesmo afastado, Zarco é punido pelo acidente de Barcelona
Decisão dos comissários chama a atenção pela demora em ser divulgada: cinco corridas após o incidente
Mesmo afastado das pistas, a direção de prova da MotoGP anunciou uma punição de dupla volta longa para Johann Zarco, a ser paga quando o francês voltar ao grid, pelo acidente na relargada do GP da Catalunha.
O que chama a atenção é o fato dessa punição ter sido divulgada apenas neste fim de semana, no primeiro dia de atividades do GP da Alemanha, quinta etapa consecutiva sem a presença de Zarco no grid, com o piloto ainda em recuperação.
Zarco, que tem como meta retornar às pistas em setembro com a LCR, está sendo punido por seu papel no próprio acidente que resultou em graves lesões no seu joelho.
A queda ocorreu imediatamente após a corrida ter sido reiniciada. Ela havia sido interrompida inicialmente devido ao assustador acidente envolvendo Pedro Acosta e Álex Márquez.
Embora a decisão dos comissários possa estar de acordo com a letra do regulamento, ela surge depois que os organizadores da MotoGP receberam críticas pela forma como lidaram com os eventos após o acidente inicial envolvendo Acosta e Márquez — especialmente após o caso subsequente envolvendo Zarco.
A queda de Zarco, que também tirou Luca Marini e Francesco Bagnaia da corrida, levou a uma segunda bandeira vermelha. Alguns, incluindo Acosta, sugeriram que a prova deveria ter sido cancelada por completo depois disso.
Johann Zarco, da equipe LCR Honda, e Francesco Bagnaia, da equipe Ducati, se envolveram em um acidente
Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images
O próprio Zarco havia sido atingido por detritos lançados pelo incidente envolvendo Acosta e Márquez, e admitiu que não estava em condições de participar da relargada. Alguns críticos sugeriram que as decisões sobre a retomada da prova não deveriam ser deixadas a cargo de pilotos movidos pela adrenalina.
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