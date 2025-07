Embora Pecco Bagnaia estivesse confiante em dar um passo à frente em um circuito como Brno, onde as forças são iguais, já que o asfalto é novo e a MotoGP não era disputada lá desde 2020, a realidade foi teimosa e colocou o italiano longe de onde ele estava acostumado e, acima de tudo, longe do companheiro de equipe e líder absoluto do campeonato mundial.

Pecco largou na pole position, mas, como no sábado, a primeira posição na corrida durou apenas uma volta, depois que foi ultrapassado por Marco Bezzecchi e, em seguida, pelo próprio Marc Márquez.

"O início da corrida foi complicado, especialmente na frenagem, como sempre", lamentou o piloto da Ducati, que foi um dos mais rápidos na parte final da corrida, mas não conseguiu chegar ao pódio.

"Desde o meio da corrida, a sensação melhorou um pouco, mas não foi suficiente para eu subir ao pódio, porque Pedro estava rápido", em referência a Pedro Acosta, que terminou em terceiro.

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Para Pecco, a parte dianteira da Ducati continua sendo um problema: "Sempre baseei meu desempenho na frenagem, e agora é onde estou vulnerável em comparação com os outros. No ano passado, eu conseguia frear com muito mais força e agora, a partir do momento em que enfrento a frenagem, tenho problemas", confessou. O pior é que ele vem tentando superar essa fraqueza o ano todo, mas ainda não obteve sucesso.

"Não acho que vamos melhorar esse problema este ano", disse ele resignado, procurando soluções em outro lugar: "Talvez eu deva tentar melhorar outros aspectos da minha pilotagem".

Por outro lado, quem não tem problemas em praticamente nenhum aspecto é seu companheiro de equipe: "Marc conseguiu fazer a diferença com nossa moto aqui, mas foi só ele", já que o resto da equipe Ducati sofreu demais em Brno.

Depois de uma primeira metade do ano para esquecer, agora vem um período de férias em que Pecco pode refletir e tentar reverter a situação a partir de agosto.

"Se eu soubesse que a próxima corrida me permitiria resolver os problemas que temos, então eu correria na próxima semana", disse ele para deixar claro que não está pensando nas férias, mas sim nos problemas.

MÁRQUEZ REINA: Comparação com ROSSI e Agostini, VALENTINO fala ao PÓDIO CAST, Diogo Moreira NA FITA!

PÓDIO CAST debate DOMÍNIO de MÁRQUEZ na ALEMANHA e performance de DIOGO MOREIRA

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!