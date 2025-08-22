MotoGP: Mesmo com queda, Acosta lidera TL2 para o GP da Hungria com Marc Márquez em 2º; Bagnaia é 14º
Principal categoria do motociclismo mundial corre pela primeira vez no novo circuito húngaro
A MotoGP fechou sua sexta-feira no Balaton Park com um segundo treino livre de final caótico, marcado por duas quedas nos últimos instantes. Mesmo indo ao chão, Pedro Acosta surpreendeu e terminou na ponta, mas com Marc Márquez a apenas 0s006.
A sessão derradeira desta sexta-feira, que determina os grupos de classificação do sábado, vinha com relativa tranquilidade, sem quedas, apesar de alguns incidentes de pilotos se atrapalhando em voltas rápidas (impeding).
Porém, a menos de cinco minutos do fim, o caos começou a reinar. Com todo mundo na pista, as quedas de Pedro Acosta e Johann Zarco e mais incidentes de impeding, todo mundo busca entregar a melhor volta possível em busca de uma vaga no top 10.
No final, mesmo com a queda, Acosta manteve a liderança da sessão com um tempo de 01min37s061, mas tendo Marc Márquez em sua cola, a apenas 0s006. Álex Márquez foi o terceiro, já a 0s281, com Fermín Aldeguer em quarto e Enea Bastianini em quinto. Completaram o top 10 que avançam diretamente ao Q2 no sábado: Franco Morbidelli, Joan Mir, Pol Espargaró, Luca Marini e Fabio Quartararo. Com isso, temos quatro Ducatis, três KTMs, duas Hondas e uma Yamaha avançando para a briga da pole.
O atual campeão Jorge Martín foi o 11º, enquanto Francesco Bagnaia segue sofrendo com a GP25, terminando apenas na 14ª posição.
A MotoGP volta ao Balaton Park no sábado para mais três sessões. O dia começa às 05h10 com o terceiro treino livre, seguido da classificação às 05h50 e conclui com a corrida sprint às 10h, todas com transmissão da ESPN e do Disney+.
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|22
|
1'37.061
|151.142
|306
|2
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|25
|
+0.006
1'37.067
|0.006
|151.132
|303
|3
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|24
|
+0.281
1'37.342
|0.275
|150.705
|303
|4
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|24
|
+0.314
1'37.375
|0.033
|150.654
|301
|5
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|23
|
+0.354
1'37.415
|0.040
|150.592
|304
|6
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|26
|
+0.368
1'37.429
|0.014
|150.571
|303
|7
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|28
|
+0.385
1'37.446
|0.017
|150.544
|305
|8
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|24
|
+0.483
1'37.544
|0.098
|150.393
|305
|9
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|24
|
+0.527
1'37.588
|0.044
|150.325
|302
|10
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|24
|
+0.610
1'37.671
|0.083
|150.198
|300
|11
|J. Martin Aprilia Racing Team
|1
|Aprilia
|25
|
+0.611
1'37.672
|0.001
|150.196
|305
|12
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|25
|
+0.693
1'37.754
|0.082
|150.070
|305
|13
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|24
|
+0.724
1'37.785
|0.031
|150.023
|301
|14
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|23
|
+0.728
1'37.789
|0.004
|150.016
|305
|15
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|26
|
+0.815
1'37.876
|0.087
|149.883
|306
|16
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|26
|
+0.952
1'38.013
|0.137
|149.674
|303
|17
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|25
|
+0.961
1'38.022
|0.009
|149.660
|302
|18
|M. Oliveira Pramac Racing
|88
|Yamaha
|25
|
+1.011
1'38.072
|0.050
|149.583
|305
|19
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|25
|
+1.181
1'38.242
|0.170
|149.325
|304
|20
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|24
|
+1.227
1'38.288
|0.046
|149.255
|301
|21
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|25
|
+1.318
1'38.379
|0.091
|149.117
|300
|Ver resultados completos
DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Verstappen utilizava 'truque psicológico' para provocar Hamilton nos bastidores; entenda
MotoGP: Álex Márquez e Miller são punidos para o grid do GP da Hungria
MotoGP: Ducati já trabalha com foco em 2027 durante testes em Misano
F1: FIA explica situação de Bottas após penalidade em Abu Dhabi em 2024
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários