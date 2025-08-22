A MotoGP fechou sua sexta-feira no Balaton Park com um segundo treino livre de final caótico, marcado por duas quedas nos últimos instantes. Mesmo indo ao chão, Pedro Acosta surpreendeu e terminou na ponta, mas com Marc Márquez a apenas 0s006.

A sessão derradeira desta sexta-feira, que determina os grupos de classificação do sábado, vinha com relativa tranquilidade, sem quedas, apesar de alguns incidentes de pilotos se atrapalhando em voltas rápidas (impeding).

Porém, a menos de cinco minutos do fim, o caos começou a reinar. Com todo mundo na pista, as quedas de Pedro Acosta e Johann Zarco e mais incidentes de impeding, todo mundo busca entregar a melhor volta possível em busca de uma vaga no top 10.

No final, mesmo com a queda, Acosta manteve a liderança da sessão com um tempo de 01min37s061, mas tendo Marc Márquez em sua cola, a apenas 0s006. Álex Márquez foi o terceiro, já a 0s281, com Fermín Aldeguer em quarto e Enea Bastianini em quinto. Completaram o top 10 que avançam diretamente ao Q2 no sábado: Franco Morbidelli, Joan Mir, Pol Espargaró, Luca Marini e Fabio Quartararo. Com isso, temos quatro Ducatis, três KTMs, duas Hondas e uma Yamaha avançando para a briga da pole.

O atual campeão Jorge Martín foi o 11º, enquanto Francesco Bagnaia segue sofrendo com a GP25, terminando apenas na 14ª posição.

A MotoGP volta ao Balaton Park no sábado para mais três sessões. O dia começa às 05h10 com o terceiro treino livre, seguido da classificação às 05h50 e conclui com a corrida sprint às 10h, todas com transmissão da ESPN e do Disney+.

