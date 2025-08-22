Todas as categorias

Relato do treino livre
MotoGP GP da Hungria

MotoGP: Mesmo com queda, Acosta lidera TL2 para o GP da Hungria com Marc Márquez em 2º; Bagnaia é 14º

Principal categoria do motociclismo mundial corre pela primeira vez no novo circuito húngaro

Guilherme Longo
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

A MotoGP fechou sua sexta-feira no Balaton Park com um segundo treino livre de final caótico, marcado por duas quedas nos últimos instantes. Mesmo indo ao chão, Pedro Acosta surpreendeu e terminou na ponta, mas com Marc Márquez a apenas 0s006.

A sessão derradeira desta sexta-feira, que determina os grupos de classificação do sábado, vinha com relativa tranquilidade, sem quedas, apesar de alguns incidentes de pilotos se atrapalhando em voltas rápidas (impeding).

 

Porém, a menos de cinco minutos do fim, o caos começou a reinar. Com todo mundo na pista, as quedas de Pedro Acosta e Johann Zarco e mais incidentes de impeding, todo mundo busca entregar a melhor volta possível em busca de uma vaga no top 10.

No final, mesmo com a queda, Acosta manteve a liderança da sessão com um tempo de 01min37s061, mas tendo Marc Márquez em sua cola, a apenas 0s006. Álex Márquez foi o terceiro, já a 0s281, com Fermín Aldeguer em quarto e Enea Bastianini em quinto. Completaram o top 10 que avançam diretamente ao Q2 no sábado: Franco Morbidelli, Joan Mir, Pol Espargaró, Luca Marini e Fabio Quartararo. Com isso, temos quatro Ducatis, três KTMs, duas Hondas e uma Yamaha avançando para a briga da pole. 

O atual campeão Jorge Martín foi o 11º, enquanto Francesco Bagnaia segue sofrendo com a GP25, terminando apenas na 14ª posição.

A MotoGP volta ao Balaton Park no sábado para mais três sessões. O dia começa às 05h10 com o terceiro treino livre, seguido da classificação às 05h50 e conclui com a corrida sprint às 10h, todas com transmissão da ESPN e do Disney+.

   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 22

1'37.061

   151.142 306
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 25

+0.006

1'37.067

 0.006 151.132 303
3 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 24

+0.281

1'37.342

 0.275 150.705 303
4 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 24

+0.314

1'37.375

 0.033 150.654 301
5 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 23

+0.354

1'37.415

 0.040 150.592 304
6 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 26

+0.368

1'37.429

 0.014 150.571 303
7 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 28

+0.385

1'37.446

 0.017 150.544 305
8 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 24

+0.483

1'37.544

 0.098 150.393 305
9 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 24

+0.527

1'37.588

 0.044 150.325 302
10 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 24

+0.610

1'37.671

 0.083 150.198 300
11 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 1 Aprilia 25

+0.611

1'37.672

 0.001 150.196 305
12 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 25

+0.693

1'37.754

 0.082 150.070 305
13 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 24

+0.724

1'37.785

 0.031 150.023 301
14 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 23

+0.728

1'37.789

 0.004 150.016 305
15 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 26

+0.815

1'37.876

 0.087 149.883 306
16 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 26

+0.952

1'38.013

 0.137 149.674 303
17 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 25

+0.961

1'38.022

 0.009 149.660 302
18 Portugal M. Oliveira Pramac Racing 88 Yamaha 25

+1.011

1'38.072

 0.050 149.583 305
19 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 25

+1.181

1'38.242

 0.170 149.325 304
20 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 24

+1.227

1'38.288

 0.046 149.255 301
21 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 25

+1.318

1'38.379

 0.091 149.117 300
Ver resultados completos  

In this article
Guilherme Longo MotoGP
Artigo anterior MotoGP - Marc Márquez: "Nem eu sei se tenho margem" para melhorar

