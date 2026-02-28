MotoGP: Mesmo com queda, Bezzecchi garante pole no GP da Tailândia; Moreira larga em 15º
Marc Márquez, da Ducati, e Raúl Fernández, da Trackhouse Aprilia, completam a primeira fila em Buriram
Marco Bezzecchi, da Aprilia, cravou 1min28s652 e é o pole position para as corridas do GP da Tailândia de MotoGP, etapa que marca a abertura da temporada 2026. Marc Márquez, da Ducati, e Raúl Fernández, da Trackhouse Aprilia, completam a primeira fila em Buriram, enquanto Diogo Moreira, brasileiro estreante e que corre na LCR Honda, irá largar em 15º.
A sprint da Tailândia acontece ainda no sábado, às 5h no horário de Brasília, enquanto a corrida principal acontece no domingo, também às 5h.
Como foi o Q1?
Com o 18° melhor tempo no segundo treino de Buriram, Moreira teve que participar da primeira fase da classificação, com 15 minutos para definir quem garante uma das duas vagas para o Q2.
Nas primeiras tentativas do Q1, Pecco Bagnaia cravou a volta mais rápida, com 1min29s590, enquanto o brasileiro da LCR garantiu o segundo melhor tempo, com 1min29s54.
Pouco depois, Franco Morbidelli subiu para a primeira colocação, mas Raúl Fernández tomou a liderança, enquanto Moreira melhorou a volta para 1min29s489.
Nos minutos seguintes, Fernández e Morbidelli trocaram posições na liderança antes de voltarem para os boxes, com o piloto da Trackhouse ficando na ponta do Q2 ao garantir 1min28s784.
Faltando quatro minutos para o fim, Bagnaia vinha bem, mas escapou da pista e perdeu a volta rápida que poderia levá-lo para liderança. Na segunda tentativa, o bicampeão falhou mais uma vez, agora na curva oito.
Nas tentativas finais, uma queda de Morbidelli causou uma bandeira amarela no segundo setor, atrapalhando a tentativa de alguns pilotos, incluindo Moreira, que ficou com o quinto melhor tempo do Q1 e irá largar na 15ª colocação nas corridas.
Fernández e Morbidelli garantiram a vaga para o Q2, enquanto os campeões Bagnaia e Fabio Quartararo ficaram no Q1.
Como foi o Q2?
Na sessão definidora do grid da Tailândia, Marc Márquez começou bem, mas uma passagem na zebra fez Pedro Acosta e, em seguida, Marco Bezzecchi tomar a ponta, garantindo volta de 1min28s914.
Faltando 10 minutos para o fim, Bezzecchi melhorou ainda mais a volta e aumentou a vantagem na liderança para 1min28s652, enquanto outros dois pilotos que correm com moto Aprilia, Jorge Martín e Fernández, garantiram a segunda e a terceira colocação, respectivamente.
Um destaque é ausência de Morbidelli por boa parte do Q2, que passou do Q1 mas teve uma queda no final.
Nos cinco minutos restantes, os pilotos retornaram para a pista para as últimas tentativas, com Marc Márquez subindo para segundo ao marcar 1min28s687, 35 milésimos atrás de Bezzecchi. Na tentativa seguinte, ambos os Márquez, Álex e Marc, escaparam na curva 3.
No minuto final, Bezzecchi vinha fazendo uma excelente volta para tentar aumentar a vantagem na liderança, mas na última curva o italiano da Aprilia caiu, causando uma bandeira amarela no setor 4. Mesmo com a queda, Bezzecchi garantiu a pole.
Grid de largada do GP da Tailândia de MotoGP
|
1º Marco Bezzecchi
1:28.652
Aprilia Racing
|
2º Marc Márquez
1:28.687
Ducati Lenovo Team
|
3º Raúl Fernández
1:28.876
Trackhouse Racing
|
4º Fabio Di Giannantonio
1:28.918
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
5º Jorge Martín
1:29.001
Aprilia Racing
|
6º Pedro Acosta
1:29.061
Red Bull KTM Factory Racing
|
7º Alex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
8º Ai Ogura
1:29.211
Trackhouse Racing
|
9º Franco Morbidelli
1:29.321
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
10º Joan Mir
1:29.385
Castrol HRC
|
11º Brad Binder
1:29.402
Red Bull KTM Factory Racing
|
12º Johann Zarco
1:29.532
LCR Honda
|
13º Pecco Bagnaia
1:29.348
|
14º Luca Marini
1:29.446
Castrol HRC
|
15º Diogo Moreira
1:29.489
|
16º Fabio Quartararo
1:29.683
|
17º Maverick Viñales
1:29.774
Red Bull GasGas Tech3
|
18º Jack Miller
1:29.834
Prima Pramac Yamaha
|
19º Alex Rins
1:30.067
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
20º Enea Bastianini
1:30.078
Red Bull GasGas Tech3
|
21º Toprak Razgatlioglu
1:30.165
Prima Pramac Yamaha
|
22º Michele Pirro
1:31.361
BK8 Gresini Racing MotoGP
