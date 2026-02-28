Pular para o conteúdo principal

Relato de classificação
MotoGP GP da Tailândia

MotoGP: Mesmo com queda, Bezzecchi garante pole no GP da Tailândia; Moreira larga em 15º

Marc Márquez, da Ducati, e Raúl Fernández, da Trackhouse Aprilia, completam a primeira fila em Buriram

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, da Aprilia, cravou 1min28s652 e é o pole position para as corridas do GP da Tailândia de MotoGP, etapa que marca a abertura da temporada 2026. Marc Márquez, da Ducati, e Raúl Fernández, da Trackhouse Aprilia, completam a primeira fila em Buriram, enquanto Diogo Moreira, brasileiro estreante e que corre na LCR Honda, irá largar em 15º.

Leia também:

A sprint da Tailândia acontece ainda no sábado, às 5h no horário de Brasília, enquanto a corrida principal acontece no domingo, também às 5h.

Como foi o Q1?

Com o 18° melhor tempo no segundo treino de Buriram, Moreira teve que participar da primeira fase da classificação, com 15 minutos para definir quem garante uma das duas vagas para o Q2.

Nas primeiras tentativas do Q1, Pecco Bagnaia cravou a volta mais rápida, com 1min29s590, enquanto o brasileiro da LCR garantiu o segundo melhor tempo, com 1min29s54.

Pouco depois, Franco Morbidelli subiu para a primeira colocação, mas Raúl Fernández tomou a liderança, enquanto Moreira melhorou a volta para 1min29s489.

Nos minutos seguintes, Fernández e Morbidelli trocaram posições na liderança antes de voltarem para os boxes, com o piloto da Trackhouse ficando na ponta do Q2 ao garantir 1min28s784.

Faltando quatro minutos para o fim, Bagnaia vinha bem, mas escapou da pista e perdeu a volta rápida que poderia levá-lo para liderança. Na segunda tentativa, o bicampeão falhou mais uma vez, agora na curva oito.

Nas tentativas finais, uma queda de Morbidelli causou uma bandeira amarela no segundo setor, atrapalhando a tentativa de alguns pilotos, incluindo Moreira, que ficou com o quinto melhor tempo do Q1 e irá largar na 15ª colocação nas corridas.

Fernández e Morbidelli garantiram a vaga para o Q2, enquanto os campeões Bagnaia e Fabio Quartararo ficaram no Q1. 

Como foi o Q2?

Na sessão definidora do grid da Tailândia, Marc Márquez começou bem, mas uma passagem na zebra fez Pedro Acosta e, em seguida, Marco Bezzecchi tomar a ponta, garantindo volta de 1min28s914.

Faltando 10 minutos para o fim, Bezzecchi melhorou ainda mais a volta e aumentou a vantagem na liderança para 1min28s652, enquanto outros dois pilotos que correm com moto Aprilia, Jorge Martín e Fernández, garantiram a segunda e a terceira colocação, respectivamente.

Um destaque é ausência de Morbidelli por boa parte do Q2, que passou do Q1 mas teve uma queda no final.

Nos cinco minutos restantes, os pilotos retornaram para a pista para as últimas tentativas, com Marc Márquez subindo para segundo ao marcar 1min28s687, 35 milésimos atrás de Bezzecchi. Na tentativa seguinte, ambos os Márquez, Álex e Marc, escaparam na curva 3.

No minuto final, Bezzecchi vinha fazendo uma excelente volta para tentar aumentar a vantagem na liderança, mas na última curva o italiano da Aprilia caiu, causando uma bandeira amarela no setor 4. Mesmo com a queda, Bezzecchi garantiu a pole.

Grid de largada do GP da Tailândia de MotoGP

1º  ItalyMarco Bezzecchi

1:28.652

Aprilia Racing

 

 

2º SpainMarc Márquez

1:28.687

Ducati Lenovo Team

 

 

 

 

3º  SpainRaúl Fernández

1:28.876

Trackhouse Racing

4º  ItalyFabio Di Giannantonio

1:28.918

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

5º  Spain Jorge Martín

1:29.001

Aprilia Racing

 

 

6º SpainPedro Acosta

1:29.061

Red Bull KTM Factory Racing

7º SpainAlex Márquez
1:29.077

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

8º JapanAi Ogura

1:29.211

Trackhouse Racing

 

 

 

 

9º Italy Franco Morbidelli

1:29.321

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

10º  SpainJoan Mir

1:29.385

Castrol HRC

 

 

 

11º South AfricaBrad Binder

1:29.402

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

 

 

12º FranceJohann Zarco

1:29.532

LCR Honda

 

13º ItalyPecco Bagnaia

1:29.348
Ducati Lenovo Team

 

 

 

14º  ItalyLuca Marini

1:29.446

Castrol HRC

 

 

 

 

15º BrazilDiogo Moreira

1:29.489
Pro Honda LCR

16º  France Fabio Quartararo

1:29.683
Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

17º SpainMaverick Viñales

1:29.774

Red Bull GasGas Tech3

 

 

 

 

18º AustraliaJack Miller

1:29.834

Prima Pramac Yamaha

 

19º SpainAlex Rins

1:30.067

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

20º Italy Enea Bastianini

1:30.078

Red Bull GasGas Tech3

 

 

 

 

21º TurkeyToprak Razgatlioglu

1:30.165

Prima Pramac Yamaha

 

22º ItalyMichele Pirro

1:31.361

BK8 Gresini Racing MotoGP

    

