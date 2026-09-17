MotoGP: Mesmo com sequência de quedas, Bezzecchi recusa desistir do título

Marco Bezzecchi, da Aprilia, afirmou estar determinado a levar a disputa pelo título de 2026 da MotoGP até o último momento, apesar de ter perdido terreno para seus rivais no GP de San Marino, no último fim de semana, onde caiu mais uma vez.

Bezzecchi deixou escapar uma vitória em potencial em Misano ao sofrer uma queda na curva 13 enquanto liderava, na primeira volta da corrida. O italiano havia feito uma largada perfeita da pole position após marcar uma volta recorde, mas jogou tudo por água abaixo enquanto liderava à frente de seu rival pelo título, Marc Márquez.

Esse foi o mais recente de uma série de erros que Bezzecchi cometeu no que tem se mostrado uma temporada propensa a erros, deixando-o com uma diferença considerável de 33 pontos atrás dos líderes empatados do campeonato, Márquez e Jorge Martín, faltando oito etapas para o final.

Embora o italiano tenha provado que está entre os mais rápidos do grid este ano, surgiram dúvidas sobre se ele tem maturidade suficiente para oferecer um desafio consistente, especialmente contra um rival do calibre de Márquez.

Questionado na véspera do GP da Áustria deste fim de semana se ele consegue vencer Márquez e Martín no campeonato, Bezzecchi insistiu que ainda não está desistindo de suas esperanças de conquistar o título: “Bem, a diferença é grande, mas também não é absurda”.

“Agora, com o formato que temos, a possibilidade de ganhar ou perder pontos é um pouco maior. Obviamente, Marc é um rival difícil. Então, no final das contas, não é fácil, mas, no momento, sinceramente, meu objetivo é tentar recuperar minha consistência".

“Antes da lesão em [Sachsenring], eu comecei a ter algumas oscilações. Antes, eu estava super consistente e, depois, comecei a cometer alguns erros a mais. Depois veio a lesão, o retorno foi bom, mas no último domingo cometi um erro".

"Portanto, meu objetivo é tentar recuperar minha consistência. Depois, assim que atingir meu objetivo, darei o meu melhor para ser competitivo e tentar permanecer na briga até o fim".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto: Getty Images

Misano marcou a quinta vez em sete GPs em que Bezzecchi não conseguiu marcar nenhum ponto na corrida de domingo, seja por erros, lesão ou suspensão.

Essa queda nos resultados fez com que ele passasse de líder do campeonato com 17 pontos de vantagem após o GP da Itália para ficar 33 pontos atrás de Márquez e Martin, o que representa uma oscilação de 50 pontos.

Bezzecchi disse que analisou profundamente sua queda em Misano para compreender totalmente seu erro, embora tenha achado “doloroso” assistir aos replays do incidente.

"Analisei os dados e tudo mais”, continuou. “Obviamente, a partir do meu erro. Tentei entender o que fiz de errado em todos os detalhes. Eu já tinha meio que entendido sem precisar assistir aos dados. Analisar os dados no final é doloroso, mas dá a chance de entender os detalhes".

“No fim das contas, tiramos os pontos positivos do fim de semana. Houve muitos pontos positivos, a começar pela velocidade, mas também pela consistência durante a sprint. Obviamente, fico um pouco triste com o final, mas temos outra chance neste fim de semana".

Bezzecchi fez uma recuperação espetacular das lesões sofridas em Sachsenring com dois pódios em Silverstone no mês passado, colocando sua disputa pelo título de volta nos trilhos.

Questionado se agora é mais fácil para ele se recuperar de contratempos como o de Misano, ele disse: “Não, porque é melhor não ter nenhum revés, mas, no fim das contas, faz parte do jogo".

“Somos rápidos, estamos lutando e, infelizmente, precisamos correr riscos. Obviamente, é doloroso, mas é o nosso trabalho. Não é mais fácil. Cada vez é diferente".

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