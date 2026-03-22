Marc Márquez insiste que ainda está “muito longe” do nível que atingiu durante a temporada de 2025 da MotoGP, quando conquistou seu sétimo título na classe-rainha, apesar de ter conquistado sua primeira vitória do ano na corrida sprint do GP do Brasil.

O piloto da Ducati aproveitou um erro no final da corrida curta, realizada no sábado em Goiânia, cometido pelo pole position Fabio di Giannantonio, para garantir sua primeira vitória na MotoGP em seis meses. O espanhol vem se recuperando de uma lesão no ombro sofrida no GP da Indonésia em outubro, uma semana após sua coroação como campeão no Japão.

Embora a sprint no Brasil tenha mostrado que Márquez pode disputar vitórias novamente, o piloto de 33 anos sente que ainda não está totalmente em forma nem confortável na moto.

“Estou ansioso para assistir ao replay porque, quando estou na moto, sinto que estou pilotando de uma maneira muito estranha. Não me sinto como no ano passado — relaxado, confortável, movimentando bem o corpo”, explicou ele.

“Estou rígido. Não estou relaxado. Não estou brincando. Estou tendo sustos que não consigo entender direito. E é nisso que estamos trabalhando. Já fizemos uma mudança para a sprint, mas não estou totalmente convencido com ela. Talvez no domingo voltemos ao que era antes e vejamos como fica a partir daí".

“Mas é verdade que foi uma grande ajuda o fato de sexta-feira ter sido um dia leve. Isso significa que acordei me sentindo revigorado hoje".

Marc Márquez, Ducati Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Enquanto Márquez e a Ducati dominavam o campeonato até o GP do Japão do ano passado, o panorama competitivo mudou significativamente durante sua ausência por lesão. A Aprilia emergiu como uma ameaça genuína à dominância da marca, com Raúl Fernández e Marco Bezzecchi conquistando, entre os dois, três vitórias nos últimos quatro GPs.

A Aprilia também começou a temporada de 2026 com força total, com Bezzecchi liderando um resultado espetacular para a marca, tendo a vitória do italiano e suas quatro motos no top 5 do GP da Tailândia. Isso significa que Márquez não está apenas se recuperando fisicamente, mas também se adaptando a um cenário mais competitivo.

“A forma como me sinto na moto, sim [me sinto melhor], mas ainda longe da sensação que tive no ano passado. Então, vamos ver se consigo continuar trabalhando nesta corrida, depois em Austin, e então teremos três semanas em casa para continuar".

“Com a moto, estamos tentando ajustar o equilíbrio, porque, como você vê na TV, eu e o Fabio [di Giannantonio] temos estilos de pilotagem completamente diferentes. Parece que estou tendo um pouco mais de dificuldade este ano. Então, estamos tentando, junto com a Ducati, entender como tirar proveito do meu estilo de pilotagem".

Márquez acrescentou que o esforço necessário para controlar a moto também está causando um impacto físico.

“É sempre uma consequência. Quando você está lutando contra a moto, gasta mais energia. Além disso, eu disse na Tailândia que estava longe do meu nível, mas sinto que dei um passo adiante aqui".

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

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