Segundo na classificação geral, Álex Márquez subiu ao pódio em seis das nove primeiras corridas desta temporada na MotoGP, com uma vitória em Jerez e cinco segundos lugares na Tailândia, Argentina, Austin, Aragón e Mugello. Mas nas últimas quatro corridas, depois de um acidente em Assen em que se machucou, ele só conseguiu subir ao pódio uma vez, na Alemanha.

Neste domingo, no GP da Áustria, Márquez começou com a desvantagem de ter que pagar uma penalidade de volta longa que, no final, o penalizou mais do que o necessário, já que ele terminou em décimo.

No entanto, seu principal rival pela vice-liderança, o italiano Pecco Bagnaia, não só não está aproveitando a pequena "queda" de Álex, como também deixou o Red Bull Ring com menos pontos (8) do que Álex Márquez (15), que, apesar de ter terminado longe do pódio, no sábado voltou a ficar em segundo lugar na sprint, pela décima vez nesta temporada.

Embora o "naufrágio" de Bagnaia facilite um pouco o trabalho de Álex, que pretende continuar com o vice-campeonato deste ano, o piloto da Gresini não está nada feliz com o que o italiano está passando.

"Apesar da penalidade, neste fim de semana não apenas salvamos o que dava para salvar em relação ao Pecco, saímos com mais pontos de vantagem. Tendo a penalidade de uma volta longa, que é realmente longa neste circuito, nós crescemos ainda mais, o que é muito positivo", disse o espanhol antes de demonstrar suas grandes qualidades humanas.

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Não estou feliz por ele estar sofrendo. No sábado ele teve que abandonar, no domingo não foi bem na corrida. Acho que precisamos do Pecco dos últimos anos, para o campeonato e para tudo. Mas acredito que ele está em um ponto em que, se tiver um bom fim de semana, vai se soltar e dar o passo necessário para voltar ao nível do ano passado", quando venceu 11 GPs.

Diferenças à parte, Álex passou por momentos difíceis nos últimos anos, assim como Pecco está passando agora.

"Pessoalmente, acho que a equação, e espero que não soe mal, é um pouco complicada por causa do Marc. Quando você tem um companheiro de equipe como Marc Márquez que, com a mesma moto que você, faz tanta diferença, chega um ponto em que você duvida de si mesmo. Pode ficar um pouco bloqueado mentalmente. Não apenas Pecco, mas todos os pilotos da Ducati, porque há coisas que ele faz quando tira dois décimos de você e você não sabe como fazer isso", explicou.

"De qualquer forma, Pecco é muito inteligente. Tenho certeza de que ele analisará a situação e, assim que tiver um bom fim de semana, voltará ao seu nível habitual, que ele não perdeu. Ele só precisa colocar tudo junto em um GP", prevê.

