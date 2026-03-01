MotoGP: Michelin dá explicação sobre pneu furado de Márquez no GP da Tailândia

A Michelin divulgou uma explicação inicial para a falha no pneu que forçou o campeão da MotoGP, Marc Márquez, a abandonar repentinamente o GP da Tailândia. O espanhol estava atrás de Raul Fernández pela terceira posição, faltando cinco voltas para o final, quando o aro traseiro de sua GP26 falhou na curva 4. Márquez teve sorte de evitar uma queda, pois o pneu esvaziou rapidamente e se soltou parcialmente da roda.

Vários outros pilotos relataram problemas relacionados aos pneus nas condições de calor em Buriram, com o ex-companheiro de equipe de Márquez na Honda, Joan Mir, também registrando um DNF. No entanto, a falha de Márquez foi a mais espetacular de todas e a que causou o maior dano.

Após a corrida, Márquez sugeriu que o problema pode ter sido causado pelo contato com um meio-fio, embora ele continuasse intrigado, pois não havia feito uma linha diferente na curva 4.

O chefe da Michelin na MotoGP, Piero Taramasso, indicou que não havia nenhum defeito inerente ao pneu em si, apontando, em vez disso, para uma combinação de zebras agressivas e temperaturas extremas na pista em um fim de semana em que outros pilotos também sofreram.

“É verdade, foi o que Marc nos disse. Ele falou: 'O único erro que cometi foi abrir demais'. Ele bateu no meio-fio, a roda entortou, então o ar saiu e o pneu se soltou”, disse Taramasso ao Canal+. “É uma pena para ele, porque, naquele momento, ele era o mais rápido. Tivemos esse problema durante todo o fim de semana, muitas rodas entortaram quando voltaram para nossa tenda nos boxes, porque estava muito quente".

“O material é muito macio e as zebras são muito agressivas. Por exemplo, a perda de pressão na [roda] dianteira de Jorge Martín ontem foi a mesma coisa: ele bateu em um meio-fio, a roda dianteira entortou e o ar saiu. Jorge teve um vazamento lento e Marc perdeu o ar de uma vez", explicou.

Tardozzi: Nunca vi nada parecido

Os problemas com os pneus de Márquez agravaram um domingo difícil para a Ducati, que viu sua sequência de quatro anos no pódio da MotoGP chegar ao fim.

Embora a Aprilia tenha sido a fabricante dominante durante a maior parte do fim de semana, Márquez continuou na luta por uma posição no pódio, especialmente com Fernández lutando contra a degradação dos pneus nas etapas finais.

O chefe da Ducati, Davide Tardozzi, admitiu que nunca havia testemunhado uma falha semelhante em seu tempo na MotoGP.

“Infelizmente, ele foi para o meio-fio na curva 4 e quebrou o aro”, disse ele. “É por isso que ele perdeu o ar e foi forçado a parar. Ele bateu na borda do ápice [da curva] e quebrou a roda. Não me lembro de ter visto algo assim antes. Poderíamos dizer que foi um erro, mas ele teve muito azar, porque muitos pilotos saíram na curva 4 e ninguém teve esse problema. De qualquer forma, é assim. [Ele disse] que bateu no meio-fio, não sabe por quê, mas o aro explodiu".

APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!