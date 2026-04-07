A Michelin, fornecedora oficial de pneus da MotoGP, afirmou que nunca acreditou que o domínio da Aprilia no início da temporada 2026 estivesse ligado ao uso de compostos traseiros mais duros, insistindo que a fabricante italiana simplesmente tem “algo a mais” em relação aos rivais.

A Aprilia iniciou a nova temporada com três vitórias em GPs e uma vitória em corridas sprints, o que a colocou confortavelmente no topo da classificação antes da primeira corrida europeia em Jerez, no final de abril.

Muitos, incluindo Marc Márquez, da Ducati, sugeriram que a RS-GP tem melhor desempenho com a carcaça traseira mais dura da Michelin, que a fabricante francesa de pneus introduziu na abertura da temporada em Buriram e usou novamente em Goiânia para lidar com o alto estresse térmico.

A teoria baseava-se, em parte, no excelente desempenho do piloto da Aprilia, Marco Bezzecchi, durante o GP da Indonésia do ano passado, quando a mesma carcaça de pneu foi usada pela última vez.

No entanto, qualquer alegação de que o desempenho da Aprilia foi impulsionado mais por fatores externos do que pela própria moto foi amplamente refutada em Austin, onde Bezzecchi liderou todas as voltas da corrida de domingo com os compostos padrão de pneus da Michelin.

As próximas etapas em Jerez e Le Mans fornecerão um indicador mais conclusivo da hierarquia de forças da categoria rainha, mas a Michelin insiste que suas construções reforçadas de pneus não conferem vantagem de desempenho a nenhum fabricante.

“Sempre achei que não fosse isso, porque já oferecemos a carcaça mais rígida há várias temporadas, então todos sabem como interpretá-la e trabalhar nas configurações. Até os pilotos já se acostumaram com ela”, disse Piero Taramasso, da Michelin, ao Motorsport.com Itália. “No momento, a Aprilia realmente tem algo a mais em termos de moto”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: David Buono / Icon Sportswire via Getty Images

Enquanto a Aprilia deu um salto significativo com a RS-GP antes do início da temporada, a Ducati ficou praticamente estagnada, deixando uma diferença visível de desempenho entre as duas fabricantes italianas no início da temporada.

A Ducati também tem enfrentado dificuldades até agora para tirar o máximo proveito dos pneus Michelin, com o bicampeão Pecco Bagnaia ficando “completamente sem pneu” no GP das Américas em meio a uma forte degradação.

Taramasso admitiu que o desempenho da Ducati está sendo prejudicado pelo uso excessivo dos pneus traseiros pelos pilotos, mas espera que a marca italiana volte mais forte na Espanha.

“É verdade que eles estão forçando um pouco mais na traseira e, nessa situação, quando o pneu se desgasta, isso também gera vibrações. É claro que eles ainda precisam encontrar o equilíbrio certo".

“Há uma diferença em relação à Aprilia de neste momento, isso está claro, mas estou confiante de que a Ducati será capaz de voltar aos trilhos, ou pelo menos diminuir um pouco essa diferença".

“Márquez ainda não está 100% fisicamente, e dá para perceber que ele não está pilotando com fluidez. Talvez a pausa antes de Jerez o ajude a se recuperar, e isso também possa ajudar a Ducati a encontrar alguma solução técnica", concluiu.

Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross

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