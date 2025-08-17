MotoGP - Michelin: 'Pneus de Bagnaia estavam normais na sprint' apesar de reclamação do italiano
A Michelin, fabricante de pneus da MotoGP, não encontrou nenhum problema com o pneu traseiro usado por Francesco Bagnaia durante sua conturbada corrida sprint no Red Bull Ring, ontem.
Bagnaia se queixou de um problema misterioso na traseira de sua Ducati durante a corrida, que começou quando as rodas 'patinaram' na largada. Ele acabou abandonando após cair para a última posição e, após a prova, disse aos repórteres: "Estou apenas esperando que os engenheiros me expliquem o que aconteceu".
Embora a Ducati não tenha dito nada à mídia, a Michelin emitiu uma breve declaração à imprensa na manhã de domingo: "Os pneus de Bagnaia foram fabricados há apenas dois meses, ao mesmo tempo que os outros, nas mesmas máquinas e usando as mesmas matérias-primas e produtos semiacabados. Não foram detectadas anomalias. Analisamos os dados com a equipe e, especialmente durante as quatro primeiras voltas, os níveis de temperatura, aderência e rotação das rodas eram idênticos aos das outras motos da Ducati".
A empresa francesa disse que continuaria buscando respostas quando retornasse à base, mas deu a entender que também poderia ter sido um problema com a GP25 da Ducati, e não com o pneu.
