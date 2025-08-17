Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
MotoGP GP da Áustria

MotoGP - Michelin: 'Pneus de Bagnaia estavam normais na sprint' apesar de reclamação do italiano

Fornecedora da categoria afirmou que não havia nada de errado com pneus, mas vai continuar buscando respostas na fábrica

Richard Asher
Editado:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

A Michelin, fabricante de pneus da MotoGP, não encontrou nenhum problema com o pneu traseiro usado por Francesco Bagnaia durante sua conturbada corrida sprint no Red Bull Ring, ontem.

Leia também:

Bagnaia se queixou de um problema misterioso na traseira de sua Ducati durante a corrida, que começou quando as rodas 'patinaram' na largada. Ele acabou abandonando após cair para a última posição e, após a prova, disse aos repórteres: "Estou apenas esperando que os engenheiros me expliquem o que aconteceu". 

Embora a Ducati não tenha dito nada à mídia, a Michelin emitiu uma breve declaração à imprensa na manhã de domingo: "Os pneus de Bagnaia foram fabricados há apenas dois meses, ao mesmo tempo que os outros, nas mesmas máquinas e usando as mesmas matérias-primas e produtos semiacabados. Não foram detectadas anomalias. Analisamos os dados com a equipe e, especialmente durante as quatro primeiras voltas, os níveis de temperatura, aderência e rotação das rodas eram idênticos aos das outras motos da Ducati". 

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A empresa francesa disse que continuaria buscando respostas quando retornasse à base, mas deu a entender que também poderia ter sido um problema com a GP25 da Ducati, e não com o pneu.

Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Richard Asher MotoGP
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Márquez aumenta vantagem pelo título; confira tabela de classificação

Principais comentários
Mais de
Richard Asher
"MotoGP está cometendo os mesmos erros da F1", diz Casey Stoner

"MotoGP está cometendo os mesmos erros da F1", diz Casey Stoner

MotoGP
GP da Áustria
"MotoGP está cometendo os mesmos erros da F1", diz Casey Stoner
MotoGP: Com Diogo Moreira no páreo, Situação de Miller e Oliveira na Pramac para 2026 segue indefinida

MotoGP: Com Diogo Moreira no páreo, Situação de Miller e Oliveira na Pramac para 2026 segue indefinida

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Com Diogo Moreira no páreo, Situação de Miller e Oliveira na Pramac para 2026 segue indefinida
GP da Alemanha iguala recorde de menor número de finalistas da era MotoGP

GP da Alemanha iguala recorde de menor número de finalistas da era MotoGP

MotoGP
GP da Alemanha
GP da Alemanha iguala recorde de menor número de finalistas da era MotoGP

Últimas notícias

MotoGP - Márquez: "Com essa sequência, vai ser difícil aceitar o dia em que eu não puder vencer"

MotoGP - Márquez: "Com essa sequência, vai ser difícil aceitar o dia em que eu não puder vencer"

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP - Márquez: "Com essa sequência, vai ser difícil aceitar o dia em que eu não puder vencer"
Alonso rejeita crítica dos fãs atuais da F1 sobre idade: "Não têm noção completa"

Alonso rejeita crítica dos fãs atuais da F1 sobre idade: "Não têm noção completa"

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
Alonso rejeita crítica dos fãs atuais da F1 sobre idade: "Não têm noção completa"
MotoGP - Michelin: 'Pneus de Bagnaia estavam normais na sprint' apesar de reclamação do italiano

MotoGP - Michelin: 'Pneus de Bagnaia estavam normais na sprint' apesar de reclamação do italiano

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP - Michelin: 'Pneus de Bagnaia estavam normais na sprint' apesar de reclamação do italiano
MotoGP: Márquez aumenta vantagem pelo título; confira tabela de classificação

MotoGP: Márquez aumenta vantagem pelo título; confira tabela de classificação

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Márquez aumenta vantagem pelo título; confira tabela de classificação

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros