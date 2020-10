MotoGP: Miller é o mais rápido da sexta-feira em Le Mans

A MotoGP realiza neste fim de semana o GP da França, em Le Mans, e a sexta-feira foi dedicada aos primeiros treinos livres para o evento de domingo.

Jack Miller cravou 1min34s133 no segundo treino e não só foi o mais rápido da sessão, como também o da sexta-feira. Bradley Smith foi o mais veloz do TL1, mas com piso molhado, ao marcar 1min43s804.

Maverick Viñales ficou com o segundo tempo do TL2 a 0s144 de Miller. Takaaki Nakagami, Danilo Petrucci e Cal Crutchlow completaram o top-5.

O líder do campeonato, Fabio Quartararo foi apenas o 11º, uma posição à frente de Valentino Rossi. O treino de classificação para o GP da França acontece neste sábado, às 9h10.

Resultados

TL2

TL1