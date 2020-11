Piloto da Pramac Ducati, Jack Miller foi o mais rápido do dia na sexta-feira que teve os dois primeiros treinos livres para o GP da Europa da MotoGP, em Valência. O australiano registrou 1min32s528 e superou a concorrência por quase um décimo.

O segundo colocado, na combinação dos tempos das duas sessões práticas, foi o espanhol Aleix Espargarò, que fez 1min32s620 com a Aprilia. O top-3 do dia foi completado pelo ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, responsável pelo giro de 1min32s804 com a Yamaha Petronas.

O japonês Takaaki Nakagami foi o quarto com a Honda LCR, à frente do espanhol Pol Espargarò, da KTM. Seu compatriota Álex Rins, da Suzuki, foi o sexto, superando o sul-africano Brad Binder, da KTM.

O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, foi o oitavo, à frente do francês Fabio Quartararo, da Yamaha Petronas. O top-10 foi completado pelo líder Joan Mir, espanhol da Suzuki. Todos os pilotos registraram seus melhores tempos no segundo treino, já que o primeiro teve chuva.

Viñales larga dos boxes

Piloto espanhol da Yamaha oficial de fábrica, Maverick Viñales começará o GP da Europa do pitlane neste domingo. O competidor sofreu o gancho em função de a Yamaha ter de abrir o sexto motor da YZR-M1 #12 no ano.

