Enquanto o mercado de pilotos da MotoGP para 2027 segue pegando fogo, as motos foram novamente à pista em Sepang, na Malásia, para o segundo dia de shakedown. A sexta-feira na Ásia trouxe os pilotos titulares da Yamaha ao grupo, com Jack Miller sendo o mais rápido, enquanto Diogo Moreira foi o 11º.

Vale lembrar que podem participar apenas três categorias de pilotos nos testes shakedown: os novatos do ano (Diogo Moreira e Toprak Razgatlioglu), o titulares da Yamaha (Fabio Quartararo, Álex Rins e Jack Miller), por ser a única montadora no nível D do sistema de concessões no início de 2026, e os testadores das cinco marcas do grid.

Mesmo tendo direito a colocar todos seus pilotos na pista, a Yamaha optou por participar de forma completa apenas a partir desta sexta-feira. E foi Miller quem marcou o melhor tempo do dia, fazendo 01min57s908 com sua M1 de motor V4, feito na última hora de pista aberta. Ele superou o 01min58s901 de Aleix Espargaró, que foi a melhor marca da quinta-feira.

O australiano superou Pol Espargaró, novamente o segundo colocado do dia, com o testador da KTM a apenas 0s025, após uma sessão focada em testar novas peças da RC16. Já Aleix foi o terceiro, melhorando seu tempo da quinta, mas sem baixar para 01min57s, ficando com 01min58s066. O mais velho dos irmãos Espargaró também testou novidades na Honda, como aletas aerodinâmicas.

Atrás ficaram os dois pilotos da equipe oficial da Yamaha. Fabio Quartararo, com a notícia antecipada pelo Motorsport.com de que correrá na HRC em 2027 ainda ecoando, marcou 01min58s135, que o deixou em quarto lugar, enquanto Álex Rins terminou em quinto, a mais de meio segundo, com 01min58s657.

A sexta posição foi para Dani Pedrosa. O pequeno samurai continuou seu trabalho de desenvolvimento da KTM e terminou com 01min58s669. Em sétimo ficou Toprak, que já baixou quase um segundo em relação à sua marca de quinta, chegando a 01min58s805 com a segunda versão de sua Yamaha.

O turco foi um destaques do dia ao fazer uma brincadeira com sua moto, acrescentando um segundo zero ao seu #07, para imitar o número de James Bond.

Michele Pirro ocupou a posição seguinte na tabela de tempos (01min59s155). O italiano, que na quinta-feira começou a trabalhar com a nova aerodinâmica da Ducati, teve mais contratempos hoje, sofrendo uma queda na curva 15, felizmente sem consequências físicas.

Uma moto compartilhada pelos pilotos de testes da Yamaha, Andrea Dovizioso e Augusto Fernández, terminou atrás, com 01min59s351. Eles não foram superados por Lorenzo Savadori, que trabalhou com todas as motos da Aprilia (por exemplo, ele saiu para a pista com a moto de Raúl Fernández, da Trackhouse).

A classificação foi fechada por Diogo Moreira, que parece estar encontrando mais problemas de adaptação do que Razgatlioglu, com 01min59s930, e Mika Kallio, que nesta sexta-feira ficou ainda mais longe da liderança (a quase seis segundos e meio, com 02min04s376).

Algumas informações na imprensa italiana apontam que o finlandês estaria testando no Shakedown a nova KTM para 2027, adaptada ao novo regulamento, ou seja, com motor de 850cc, menos aerodinâmica e sem o dispositivo de altura.

Resultado do segundo dia do shakedown da MotoGP em Sepang:

Posição Piloto Equipe Tempo 1. Jack Miller Prima Pramac Yamaha 1:57.908 2. Pol Espargaró Red Bull KTM Factory Racing 1:57.933 (+0.025) 3. Aleix Espargaró Honda Test Team 1:58.066 (+0.158) 4. Fabio Quartararo Yamaha Factory Racing 1:58.135 (+0.227) 5. Alex Rins Yamaha Factory Racing 1:58.657 (+0.749) 6. Dani Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing 1:58.669 (+0.761) 7. Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha 1:58.805 (+0.897) 8. Michele Pirro Ducati Lenovo Team 1:59.155 (+1.247) 9. Pilotos de teste da Yamaha Yamaha Factory Racing 1:59.351 (+1.443) 10. Lorenzo Savadori Aprilia Racing 1:59.651 (+1.743) 11. Diogo Moreira LCR Team 1:59.930 (+2.022) 12. Mika Kallio Red Bull KTM Factory Racing 2:04.376 (+6.468)

