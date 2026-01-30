MotoGP: Miller põe Yamaha na ponta no segundo dia de shakedown na Malásia; Moreira é 11º
Após perder o primeiro dia de atividades na Malásia, marca japonesa contou com o esquadrão completo nesta sexta-feira
Enquanto o mercado de pilotos da MotoGP para 2027 segue pegando fogo, as motos foram novamente à pista em Sepang, na Malásia, para o segundo dia de shakedown. A sexta-feira na Ásia trouxe os pilotos titulares da Yamaha ao grupo, com Jack Miller sendo o mais rápido, enquanto Diogo Moreira foi o 11º.
Vale lembrar que podem participar apenas três categorias de pilotos nos testes shakedown: os novatos do ano (Diogo Moreira e Toprak Razgatlioglu), o titulares da Yamaha (Fabio Quartararo, Álex Rins e Jack Miller), por ser a única montadora no nível D do sistema de concessões no início de 2026, e os testadores das cinco marcas do grid.
Mesmo tendo direito a colocar todos seus pilotos na pista, a Yamaha optou por participar de forma completa apenas a partir desta sexta-feira. E foi Miller quem marcou o melhor tempo do dia, fazendo 01min57s908 com sua M1 de motor V4, feito na última hora de pista aberta. Ele superou o 01min58s901 de Aleix Espargaró, que foi a melhor marca da quinta-feira.
O australiano superou Pol Espargaró, novamente o segundo colocado do dia, com o testador da KTM a apenas 0s025, após uma sessão focada em testar novas peças da RC16. Já Aleix foi o terceiro, melhorando seu tempo da quinta, mas sem baixar para 01min57s, ficando com 01min58s066. O mais velho dos irmãos Espargaró também testou novidades na Honda, como aletas aerodinâmicas.
Atrás ficaram os dois pilotos da equipe oficial da Yamaha. Fabio Quartararo, com a notícia antecipada pelo Motorsport.com de que correrá na HRC em 2027 ainda ecoando, marcou 01min58s135, que o deixou em quarto lugar, enquanto Álex Rins terminou em quinto, a mais de meio segundo, com 01min58s657.
A sexta posição foi para Dani Pedrosa. O pequeno samurai continuou seu trabalho de desenvolvimento da KTM e terminou com 01min58s669. Em sétimo ficou Toprak, que já baixou quase um segundo em relação à sua marca de quinta, chegando a 01min58s805 com a segunda versão de sua Yamaha.
O turco foi um destaques do dia ao fazer uma brincadeira com sua moto, acrescentando um segundo zero ao seu #07, para imitar o número de James Bond.
Michele Pirro ocupou a posição seguinte na tabela de tempos (01min59s155). O italiano, que na quinta-feira começou a trabalhar com a nova aerodinâmica da Ducati, teve mais contratempos hoje, sofrendo uma queda na curva 15, felizmente sem consequências físicas.
Uma moto compartilhada pelos pilotos de testes da Yamaha, Andrea Dovizioso e Augusto Fernández, terminou atrás, com 01min59s351. Eles não foram superados por Lorenzo Savadori, que trabalhou com todas as motos da Aprilia (por exemplo, ele saiu para a pista com a moto de Raúl Fernández, da Trackhouse).
A classificação foi fechada por Diogo Moreira, que parece estar encontrando mais problemas de adaptação do que Razgatlioglu, com 01min59s930, e Mika Kallio, que nesta sexta-feira ficou ainda mais longe da liderança (a quase seis segundos e meio, com 02min04s376).
Algumas informações na imprensa italiana apontam que o finlandês estaria testando no Shakedown a nova KTM para 2027, adaptada ao novo regulamento, ou seja, com motor de 850cc, menos aerodinâmica e sem o dispositivo de altura.
Resultado do segundo dia do shakedown da MotoGP em Sepang:
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
|1.
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha
|1:57.908
|2.
|Pol Espargaró
|Red Bull KTM Factory Racing
|1:57.933 (+0.025)
|3.
|Aleix Espargaró
|Honda Test Team
|1:58.066 (+0.158)
|4.
|Fabio Quartararo
|Yamaha Factory Racing
|1:58.135 (+0.227)
|5.
|Alex Rins
|Yamaha Factory Racing
|1:58.657 (+0.749)
|6.
|Dani Pedrosa
|Red Bull KTM Factory Racing
|1:58.669 (+0.761)
|7.
|Toprak Razgatlioglu
|Prima Pramac Yamaha
|1:58.805 (+0.897)
|8.
|Michele Pirro
|Ducati Lenovo Team
|1:59.155 (+1.247)
|9.
|Pilotos de teste da Yamaha
|Yamaha Factory Racing
|1:59.351 (+1.443)
|10.
|Lorenzo Savadori
|Aprilia Racing
|1:59.651 (+1.743)
|11.
|Diogo Moreira
|LCR Team
|1:59.930 (+2.022)
|12.
|Mika Kallio
|Red Bull KTM Factory Racing
|2:04.376 (+6.468)
DIOGO e YAMAHA abrem TESTES da MotoGP 2026! Mercado SE AGITA logo cedo e MÁRQUEZ DITA os rumos | AMA
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários