MotoGP - Miller se manifesta contra GP do Catar: “Ninguém quer ir, mas corremos o risco de sofrer sanções”

Jack Miller afirma não entender por que a MotoGP está insistindo em realizar o GP do Catar, alegando que 19 dos 22 pilotos não querem participar da corrida em Losail devido ao risco envolvendo o conflito na região do Oriente Médio.

A MotoGP realizou uma série de reuniões nos últimos 10 dias, com a maioria dos pilotos assumindo uma posição unânime em relação ao evento de Losail, marcado para os dias 6 a 8 de novembro.

O conflito em curso no Oriente Médio vem gerando sérias dúvidas sobre a possibilidade de a corrida ocorrer com segurança, com as eleições de meio de mandato nos EUA, na terça-feira, tornando a situação ainda mais imprevisível.

Mas, apesar das tentativas dos pilotos de cancelar a corrida, a MotoGP manteve a decisão de continuar com a realização da etapa, tendo buscado garantias quanto à segurança do paddock.

Embora a maioria dos pilotos da MotoGP tenha evitado comentar publicamente sobre o assunto, Miller deixou claro que se sente desconfortável em viajar para o Catar nas atuais circunstâncias geopolíticas.

“Não quero ir. Assim como todo mundo. Somos 19 que não queremos ir para lá”, disse Miller. “Não acho que devemos correr nessas condições. Deixamos nossa opinião bem clara sobre isso. Vamos ver qual será a decisão".

Jack Miller, Pramac Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Como pilotos, nos unimos e fizemos o melhor que pudemos, e pressionamos da melhor maneira possível com as armas que temos. Não só por nós, pilotos, mas também pelas outras pessoas no campeonato. Se você conversar com 50% do paddock, ninguém quer ir. Não entendo por que precisamos ir. Não entendo".

“Eles estão seguros no momento. Eu adoro o Catar. Mas as áreas ao redor são o problema que temos. Infelizmente, os vizinhos têm alguns problemas. Há muita incerteza lá para ir e realizar um evento global".

“Não estamos escondendo o fato de que corremos às 10h55. Não estamos escondendo nosso local nem o horário do dia em que estaremos nesse local. Se alguém quiser fazer disso um exemplo, que faça o que quiser…"

“Como eu disse. Não quero ir. Na minha cabeça, ainda não vou. Já deixamos nossa posição clara. Nosso plano é muito claro. Estou esperando para ver o que vai acontecer".

No entanto, Miller não irá correr em Losail, já que a a Yamaha decidiu não participar do GP do Catar por questões envolvendo a política interna da marca japonesa.

Os pilotos vêm buscando garantias da MotoGP, incluindo um plano de evacuação caso a situação se agrave, bem como seguro de vida, assistência médica e repatriação.

Miller enfatizou que os pilotos querem que alguém assuma a responsabilidade caso as coisas deem errado no Catar: “O mais importante para nós, como pilotos, é a responsabilidade. Alguém tem que ser responsável".

“Se vocês querem que a gente vá para lá, assumam a responsabilidade. Não acho que seja um pedido irracional. O seguro é uma coisa. E isso vem do Estado do Catar, o que é um grande incentivo, não só para nós, pilotos, mas para qualquer pessoa que trabalhe lá".

Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Mas isso é depois do fato. Você acredita que é seguro estarmos lá? Assuma a responsabilidade. Você disse que não acha que a situação esteja boa no momento. O que será necessário para mudar isso?”

O Motorsport.com noticiou esta semana que a MotoGP ameaçou aplicar sanções esportivas e financeiras contra os pilotos que faltarem à etapa de Doha, o que poderia impedi-los de participar das duas últimas etapas do campeonato.

“Eles podem nos atacar por qualquer lado. Tanto financeiramente quanto no aspecto esportivo, com nossas licenças e assim por diante”, disse Miller.

“E também à equipe. [O chefe de equipe] Paolo [Campinoti] é um grande amigo meu. Será que quero prejudicá-lo ou à equipe dele? De jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, não sinto vontade de forçar o cavalo a correr".

O australiano acrescentou: “Todo mundo fica me perguntando o que diabos estamos fazendo. Não depende de nós. Somos apenas um número nesse jogo, infelizmente. Somos 19, 20 de nós que estamos bem decididos. Não queremos ir".

Poucas horas após os comentários de Miller, a equipe oficial da Yamaha anunciou sua decisão de se retirar do GP do Catar.

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