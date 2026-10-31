MotoGP: Miller se revolta com equipe por erro em parada; veja vídeo

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Aposta do australiano em Sepang nem sequer deu certo, e ele deixou claro para sua equipe o que pensava sobre o assunto

Richard Asher Rachit Thukral
Publicado:
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Jack Miller, Pramac Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jack Miller se revoltou com a equipe Pramac Yamaha durante a corrida sprint do GP da Malásia de MotoGP, após ir aos boxes para trocar a moto por outra de pista molhada e perceber que a reserva sequer estava pronta.

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As câmeras de TV flagraram o australiano gesticulando e gritando com sua equipe, incluindo o chefe de equipe Giacomo Guidotti, depois que sua aposta arriscada de trocar de moto sob um céu nublado deu errado.

 

No que ele chamou de “falha de comunicação”, Miller chegou ao seu box no final da segunda volta e descobriu que sua segunda moto não estava pronta. Tendo perdido tempo – e a paciência – ao entrar nos boxes vindo de uma posição já desfavorável, ele não voltou à corrida.  

“Conversei com o Giacomo antes da corrida e disse: ‘Deixe a moto pronta’. Na minha cabeça, isso significava: ‘Deixe a moto pronta imediatamente’. Na cabeça dele, significava algo como quatro ou cinco voltas. Então, foi um mal-entendido. E sim, infelizmente hoje parecemos uns idiotas".

Miller explicou que a decisão de entrar nos boxes foi dele: “A culpa foi minha. Tive cinco, seis gotas [na viseira nas curvas] 7 e 8, e depois na 9, 10... e pensei: ‘Certo, a próxima volta vai estar molhada’".

“Aqui na Malásia, geralmente as curvas 7, 8, 9 e 10 são sempre os primeiros pontos. A chuva sempre vem daquela direção e, como eu disse, eu já tinha visto cinco ou seis gotas nas curvas 7 e 8".

“É, entrei cedo. Quer dizer, caramba, estávamos na 17ª ou 18ª posição. Então, era improvável que conseguíssemos pontos. Entrei nos boxes, mas, sim, infelizmente a moto não estava pronta".

“Achei que só precisássemos tirar os aquecedores de pneu. Mas aí, é, quando vi a chave de impacto indo na direção errada, percebi que o pneu nem tinha sido trocado ainda. Então eu soube que a corrida tinha acabado ali".

Jack Miller, Pramac Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Miller disse que conseguiu se acalmar rapidamente e esclarecer as coisas com seu chefe de equipe.

“Pedi desculpas pela minha reação, mas, quer dizer, naquele momento, quando você chega, ainda está na corrida”, explicou. “E, na minha cabeça, quer dizer, eu não tomaria essa decisão a menos que achasse que fosse válida".

No fim das contas, trocar de moto não teria sido a decisão correta. Vários outros pilotos, com pouco a perder, tentaram a mesma manobra, mas a chuva nunca ficou forte o suficiente para justificar o uso de pneus de chuva.

“Na minha cabeça, achei que tinha uma chance de vencer naquele momento, por causa do momento certo e tudo mais”, disse Miller. “Mas, sabe, independentemente disso, a chuva só começou a cair depois da bandeirada [final]. Mas, como eu disse, estávamos na 17ª e na 18ª posições. Valia a pena tentar".

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