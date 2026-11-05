MotoGP: Mir é mais uma ausência do GP do Catar; Dixon é o substituto

A Honda HRC anunciou que Joan Mir ficará de fora do GP do Catar de MotoGP deste fim de semana, depois que seu retorno em Sepang foi interrompido devido a mais um episódio de tontura e perda parcial da visão. Jake Dixon substituirá o espanhol em Losail, retornando à categoria rainha pela primeira vez desde que disputou dois GPs em 2021 como substituto de Franco Morbidelli na Petronas SRT. Ele terminou em 19º lugar em Silverstone, mas não conseguiu completar a corrida de Aragão.

“Joan Mir continua seu processo de recuperação após abandonar a corrida de domingo na Malásia”, explicou a Honda em seu comunicado.

Dixon fez parte do paddock do Mundial de Motovelocidade entre 2019 e 2025, conquistando sete vitórias e 22 pódios na Moto2. Nesta temporada, o britânico passou a integrar a equipe de fábrica da Honda no Campeonato Mundial de Superbike (WSBK), mas sua temporada foi prejudicada por lesões. Sua recuperação física na segunda metade do ano permitiu que ele terminasse entre os 10 primeiros em cinco ocasiões.

“Em primeiro lugar, quero agradecer à Honda HRC por esta oportunidade”, disse Dixon. “Receber o convite para pilotar uma dessas motos é algo fantástico e estou realmente ansioso para começar; acho que, quando crianças, todos os pilotos sonham em competir pela equipe de fábrica da Honda na MotoGP".

“Já faz um tempo desde a última vez que pilotei uma moto de MotoGP, então precisamos encarar o fim de semana com calma e ir passo a passo. Quero desejar tudo de bom ao Joan e espero vê-lo de volta à moto muito em breve. Também não tem sido um ano fácil para mim, então consigo me identificar muito com a situação dele. Vamos aproveitar ao máximo este fim de semana".

Dixon se juntará a Luca Marini, na formação oficial da equipe de fábrica da Honda no Catar, depois que o piloto italiano se recuperou a tempo de poder viajar.

“Nosso objetivo para este fim de semana é dar continuidade ao desempenho que mostramos no domingo no Sepang. Consegui passar alguns dias em casa e continuar me recuperando, então minha condição física melhorou”, disse o italiano.

“É um circuito que nem sempre nos permitiu aproveitar ao máximo nossos pontos fortes, mas, faltando apenas três corridas para encerrar a temporada com a Honda, este é o momento de dar tudo de si e dar o nosso melhor em cada uma delas. Quero desejar tudo de bom ao Joan; tê-lo na garagem é sempre um incentivo tanto para mim quanto para a equipe".

Dixon pode encerrar a temporada em Portimão e Valência caso Mir não consiga se recuperar.

O campeão mundial de 2020 perdeu quatro corridas entre a Áustria e a Austrália devido a problemas de saúde não revelados antes de voltar à ação na Malásia no último fim de semana.

Embora tenha completado grande parte do fim de semana sem problemas após ser declarado apto, ele foi forçado a abandonar o GP no domingo, quando os mesmos problemas de saúde voltaram a se manifestar.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

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